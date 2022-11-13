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Українські активісти зняли російський прапор на площі Свободи окупованого Маріуполя. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі українські "партизани" - учасники Групи спротиву "Ї" - знову зняли російський триколор на центральній площі Свободи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Телеграмі.

"Група "Ї" Маріупольського Спротиву черговий раз "денацифікувала" російський прапор з Площі Свободи.

Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаєвку", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі щодня збільшується кількість масових поховань, - Андрющенко

Українські активісти зняли російський прапор на площі Свободи окупованого Маріуполя 01

Автор: 

Маріуполь (3241) прапор (486)


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Топ коментарі
+21
Українським партизанам-респект...
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13.11.2022 20:41
+20
Дай вам Боже здоров'я, хлопці з дівчатами, але краще бережіть себе та забезпечуйте ЗСУ розвідданими.
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13.11.2022 20:43
+17
Не на площі, на майдані Свободи. Площа буде при множенні довжини на її ширину.
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13.11.2022 20:45
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Скоро і КУБАНЬНАШ
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13.11.2022 20:41 Відповісти
Де Сало, там і Україна !!!

https://www.youtube.com/channel/UCoa0P-HNFGZkgFheEg1DNZw

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
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13.11.2022 20:47 Відповісти
Прикольне відео. Україна докупи, нажаль Кубань окацапіла.
Доречі сало ******* і кацапи і навіть мусліми, бо його історія древня як і свинина.
Сам сало не дуже ))
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13.11.2022 20:57 Відповісти
Українським партизанам-респект...
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13.11.2022 20:41 Відповісти
Тому що Маріуполь - це Україна! 🇺🇦
Респект партизанам
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13.11.2022 20:43 Відповісти
Дай вам Боже здоров'я, хлопці з дівчатами, але краще бережіть себе та забезпечуйте ЗСУ розвідданими.
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13.11.2022 20:43 Відповісти
Не на площі, на майдані Свободи. Площа буде при множенні довжини на її ширину.
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13.11.2022 20:45 Відповісти
Або
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13.11.2022 20:58 Відповісти
🤣🤣🤣
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13.11.2022 21:39 Відповісти
Згоден, хлопок теж в перекладі не завжди буде бавовною але якесь недолуге його так переклало гуглом і тепер маємо - бавовна, бавовнятко.
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14.11.2022 18:30 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
москві ніколи не відмтитися від Маріуполя, це тепер на одному щабелі з каральною операцієй москви проти Новгорода і Пскова коли було вирізане все словянське населення цих міст і заселене кацапське угрофінське батьком Івана грозного Іваном третім якого летописці того часу називали людиною - сортіром, бо він гноївся заживо.
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13.11.2022 20:51 Відповісти
Ї
Ї
Ї
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13.11.2022 20:54 Відповісти
Степова Херсонщина і болотяні хащі Білорусі, а які різні партизани.
Херсонці вкрили себе нев'янучою славою во віки, Героям слава!
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13.11.2022 20:59 Відповісти
Спротив в місті, яке було вщент розбите і знищене, можуть організовувати тільки найвеличніш та найсміливіші люди, браво!
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13.11.2022 21:07 Відповісти
Відчайдухи - в москалів нема шансів.
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13.11.2022 21:13 Відповісти
Вітер зриває прапор рф в Донецьку 2014 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=FPXqEKVj9dA
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13.11.2022 21:53 Відповісти
Кожен окупант, котрий тимчасово вештається по нашій землі, мусить постійно озиратися.
Слава украінським партизанам!
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13.11.2022 23:26 Відповісти
Окупаційна влада робить вигляд що не помічає - може про щось здогадується ? БУ-ГА-ГА
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14.11.2022 00:20 Відповісти
Респект партизанам і подяка за сміливість 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼😕
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14.11.2022 01:07 Відповісти
це вам не даунецк де сепап на сепару і сепаром поганяє
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14.11.2022 14:31 Відповісти
 
 