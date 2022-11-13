Українські активісти зняли російський прапор на площі Свободи окупованого Маріуполя. ФОТО
У тимчасово окупованому Маріуполі українські "партизани" - учасники Групи спротиву "Ї" - знову зняли російський триколор на центральній площі Свободи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Телеграмі.
"Група "Ї" Маріупольського Спротиву черговий раз "денацифікувала" російський прапор з Площі Свободи.
Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаєвку", - підкреслив він.
Топ коментарі
+21 Александр Чуднивец #474549
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+20 Oleksiy Tym
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https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
Доречі сало ******* і кацапи і навіть мусліми, бо його історія древня як і свинина.
Сам сало не дуже ))
Респект партизанам
москві ніколи не відмтитися від Маріуполя, це тепер на одному щабелі з каральною операцієй москви проти Новгорода і Пскова коли було вирізане все словянське населення цих міст і заселене кацапське угрофінське батьком Івана грозного Іваном третім якого летописці того часу називали людиною - сортіром, бо він гноївся заживо.
Ї
Ї
Херсонці вкрили себе нев'янучою славою во віки, Героям слава!
https://www.youtube.com/watch?v=FPXqEKVj9dA
Слава украінським партизанам!