Українські активісти зняли російський прапор на площі Свободи окупованого Маріуполя. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі українські "партизани" - учасники Групи спротиву "Ї" - знову зняли російський триколор на центральній площі Свободи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Телеграмі.

"Група "Ї" Маріупольського Спротиву черговий раз "денацифікувала" російський прапор з Площі Свободи.

Окупаційна влада або не помічає, або робить вигляд, що нічого не відбулося. Знов. Той прапор потрохи перетворюється на маріупольську Чорнобаєвку", - підкреслив він.

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