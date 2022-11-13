ЗСУ ліквідували російського підполковника Кошелева, який на параді в Москві вів колону десантних БМД-4М. ФОТО

ЗСУ ліквідували підполковника ВДВ армії окупантів Сергія Кошелева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "В Україні демобілізувався підполковник ВДВ Кошелев Сергій зі складу 137-го повітряно-десантного полку. У травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня Перемоги".

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