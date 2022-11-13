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ЗСУ ліквідували російського підполковника Кошелева, який на параді в Москві вів колону десантних БМД-4М. ФОТО
ЗСУ ліквідували підполковника ВДВ армії окупантів Сергія Кошелева.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "В Україні демобілізувався підполковник ВДВ Кошелев Сергій зі складу 137-го повітряно-десантного полку. У травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня Перемоги".
Топ коментарі
+67 Yevgeny Mironov
показати весь коментар13.11.2022 22:57 Посилання
+67 Михаил Сомов #454446
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+59 Йцу Кенг #461207
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- ваш мобилизированный при переправе потонул..
- ну.... и какая хорошая?
- так два ведра раков с него сняли...
Вот до чего может довести плохое знание географии
изображены только не скрещенные с собаками обычные кацапские свиньи.
https://twitter.com/taxfreelt/status/1498673320438476801
на видеоролике грубый и варварский захват енота орками-подонками выглядит просто ужасающе:
орк-ублюдок грубо хватает животное за хвост, опрокидывает трепещущего лапами и всем телом енота вниз головой и почти переломив хвост в своей руке, резко бросает бедное животное опять же вниз головой в металлическую клетку.
Была бы возможность, убил бы собственноручно этого жестокого орка без малейшего сожаления: это НЕлюди, жестокие подлые выродки и мрази.
кошеля, м.
1. Кошелек (устар.). Денег полный кошель.
2. Плетеная сумка, корзинка (обл.).Ушаков.
Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012
(Крім того "кошелем" називають "матню" невода, куди збирається пімана ним риба)
кулёк, -лька́, м. Небольшой, обычно рогожный мешок. Пока - вносили покупки в рогожных кульках, - в комнатах нахолодилось. Бунин, Сосны. || Небольшой бумажный мешочек, сверток. Вот и кулек с крупою. Григорович, Антон-Горемыка. [Ванятка] сидел здесь же на лавке, копался обеими руками в кульке с гостинцами. Герман, Россия молодая. ◊ Из кулька в рогожку (прост.) - 1) (поправиться, попасть и т. п.) стремясь выйти из тяжелого, неприятного и т. п. положения, оказаться в таком же или более тяжелом положении; 2) (перебиваться, перевертываться и т. п.) жить, испытывая нужду то в одном, то в другом, жить в бедности.
Кабиздоху, а особливо жиріку, точно сподобається!
https://twitter.com/i/status/1591837154980032512
мы с Котом поржали ))))))
Каждый раз на "...это всё западные технологии!" мой крик заглушал всё остальное.
Земля йому жомовою ямою...
Може пафтаріть!!
Жил, как дурак, и умер, как дурак...