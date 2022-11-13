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ЗСУ ліквідували російського підполковника Кошелева, який на параді в Москві вів колону десантних БМД-4М. ФОТО

ЗСУ ліквідували підполковника ВДВ армії окупантів Сергія Кошелева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "В Україні демобілізувався підполковник ВДВ Кошелев Сергій зі складу 137-го повітряно-десантного полку. У травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня Перемоги".

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ЗСУ ліквідували російського підполковника Кошелева, який на параді в Москві вів колону десантних БМД-4М 01

Автор: 

армія рф (17698) ліквідація (4037) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+67
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13.11.2022 22:57
+67
Заканчиваются БМД4 заканчиваются и подполковники. А могли ведь и свои кувалдой забить) Такая она жизнь кацапа...
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13.11.2022 22:58
+59
набирлинился.....
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13.11.2022 23:03
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13.11.2022 22:57 Відповісти
набирлинился.....
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13.11.2022 23:03 Відповісти
раков ловит в камнях. на живца )
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13.11.2022 23:12 Відповісти
уже и анекдоты пошли ))
***
- мамаша, у нас для вас две новости, одна-хорошая, одна плохая... с чего начать?
- давайте с плохой
- ваш мобилизированный при переправе потонул..
- ну.... и какая хорошая?
- так два ведра раков с него сняли...
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13.11.2022 23:28 Відповісти
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13.11.2022 23:33 Відповісти
_Вот сейчас опять закидывать будем...
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14.11.2022 00:46 Відповісти
Точніше на трупца)
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14.11.2022 06:24 Відповісти
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13.11.2022 23:27 Відповісти
Опять с утра нажрался
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13.11.2022 23:34 Відповісти
решил сапоги помыть и вырубился..... )
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13.11.2022 23:35 Відповісти
Спутал речку в Украине с Индийским океаном.
Вот до чего может довести плохое знание географии
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13.11.2022 23:45 Відповісти
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14.11.2022 01:19 Відповісти
то ***** ще й має родословну...
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14.11.2022 09:42 Відповісти
Перепив на халяву води Дніпра-Славутича.
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14.11.2022 01:23 Відповісти
Мы вас всех убьем!!! Обіцяєм!
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14.11.2022 00:48 Відповісти
***** они тут нужни ,гоните их назад
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14.11.2022 01:22 Відповісти
В шикарном комменте "НАБИРЛИН" неполно раскрыта тема свинособак:

изображены только не скрещенные с собаками обычные кацапские свиньи.
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14.11.2022 08:55 Відповісти
Заканчиваются БМД4 заканчиваются и подполковники. А могли ведь и свои кувалдой забить) Такая она жизнь кацапа...
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13.11.2022 22:58 Відповісти
І життя - лайно, і смерть - лайно.
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13.11.2022 23:01 Відповісти
Kaцапу смерть за сцаря - щастье.
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13.11.2022 23:15 Відповісти
Кувалда тоько для избранных
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13.11.2022 23:46 Відповісти
Коммент на 5+
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14.11.2022 04:41 Відповісти
Не витримав ліквідації очолюваної ним кодони БМД-4М і самоліквідувався. 😊
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13.11.2022 23:00 Відповісти
за ЕНОТА !!!
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13.11.2022 23:00 Відповісти
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13.11.2022 23:54 Відповісти
*****... еще ********** с ***** наберется...
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13.11.2022 23:59 Відповісти
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14.11.2022 00:04 Відповісти
Кабаєвських, монголорилих
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14.11.2022 00:05 Відповісти
Кстати, украинский енот из херсонского зоопарка яростно и героически сопротивлялся оркам до последнего:

https://twitter.com/taxfreelt/status/1498673320438476801

на видеоролике грубый и варварский захват енота орками-подонками выглядит просто ужасающе:

орк-ублюдок грубо хватает животное за хвост, опрокидывает трепещущего лапами и всем телом енота вниз головой и почти переломив хвост в своей руке, резко бросает бедное животное опять же вниз головой в металлическую клетку.

Была бы возможность, убил бы собственноручно этого жестокого орка без малейшего сожаления: это НЕлюди, жестокие подлые выродки и мрази.
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14.11.2022 08:56 Відповісти
Кажись вы не ту ссылку скопировали...
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14.11.2022 18:29 Відповісти
Кошель=Кулёк
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13.11.2022 23:01 Відповісти
КОШЕЛЬ

кошеля, м.

1. Кошелек (устар.). Денег полный кошель.

2. Плетеная сумка, корзинка (обл.).Ушаков.
Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012

(Крім того "кошелем" називають "матню" невода, куди збирається пімана ним риба)

кулёк, -лька́, м. Небольшой, обычно рогожный мешок. Пока - вносили покупки в рогожных кульках, - в комнатах нахолодилось. Бунин, Сосны. || Небольшой бумажный мешочек, сверток. Вот и кулек с крупою. Григорович, Антон-Горемыка. [Ванятка] сидел здесь же на лавке, копался обеими руками в кульке с гостинцами. Герман, Россия молодая. ◊ Из кулька в рогожку (прост.) - 1) (поправиться, попасть и т. п.) стремясь выйти из тяжелого, неприятного и т. п. положения, оказаться в таком же или более тяжелом положении; 2) (перебиваться, перевертываться и т. п.) жить, испытывая нужду то в одном, то в другом, жить в бедности.
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14.11.2022 09:38 Відповісти
пану Яру респект за литературоведение. Блеск.
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15.11.2022 12:58 Відповісти
Жирна риба
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13.11.2022 23:02 Відповісти
Парадні розрахунки на концерті кабиздоха поповнюються "прахвесіаналамі" парадов! Тепер не тільки хор алєксандрова та усілякі довбні, що перлися в Україну з парадкою, будуть дефілювати перед казанами, а їх буде мурштрувати досвічений "парадник" - ногу вище, аксєльбант біліше, пельку ширше, репетувати гучніше...
Кабиздоху, а особливо жиріку, точно сподобається!
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13.11.2022 23:02 Відповісти
ребята, вы только послушайте эту дичь! это пипец......
https://twitter.com/i/status/1591837154980032512
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13.11.2022 23:05 Відповісти

мы с Котом поржали ))))))
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13.11.2022 23:11 Відповісти
А чого дивуватись, колись у Маслякова почув аналогічне, запамяталось - у них на консервах для кошек наарисован негр АЛ Бенкс, интересно, а что татм внутри. І лапті ржали до сліз
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14.11.2022 01:32 Відповісти
"Анкл Бенс" - это консервы для людей
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14.11.2022 09:53 Відповісти
У мене кицькi нема, але я теж поражала... Прикинь....😂
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14.11.2022 07:51 Відповісти
Ви "ржали" з етикетки на банці Якби Ви знали, що ВСЕРЕДИНІ більшості банок РОСІЙСЬКИХ консервів - у Вас-би "прапал дар речи" Бо там, здебільшого, соя та м"ясні відходи, які Ви-б погидували собакам давать, а також "хімія" (смакові добавки та консерванти в "конячих" дозах)
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14.11.2022 09:16 Відповісти
Дегенераты, обезьяны
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13.11.2022 23:13 Відповісти
Ну й що тут дивного -- ця війна в очевидь є цивілізаційна й навіть межах одного московитьського соціума вона поділила подавну більшість розумово відсталих й тих в кого хоч трохи є інтелект , культура й розум
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13.11.2022 23:23 Відповісти
" - это всё западные технологии!"
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13.11.2022 23:48 Відповісти
😁🤣
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14.11.2022 07:52 Відповісти
Там на ветке еще продолжение "розмовы" выложили. Жесть! Это НЕ люди, - человекообразные двуногие существа...
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13.11.2022 23:50 Відповісти
Я рыдал, когда это слушал.
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14.11.2022 10:23 Відповісти
😁 Особенно "смерть котам!" убило!
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14.11.2022 13:28 Відповісти
С пятого раза сумел дослушать до конца.
Каждый раз на "...это всё западные технологии!" мой крик заглушал всё остальное.
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14.11.2022 20:17 Відповісти
да уж , конченные безвозвратно , бетонную стену , ров с крокодилами, минных заграждений тысячи, автономные пулеметы, и 50 км зараженных комаров , по всей линии границы , от этих ******* нужно избавляться капитально на века.
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14.11.2022 00:01 Відповісти
- Широкие массы руzzо-миллиардеров знакомятся с бытом новой украинской деревни.
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14.11.2022 08:05 Відповісти
Тепер стає трохи зрозумілим хто міг вийти на демонстрацію -"На Вашінгтон".Чесно ,думав,що тільки проплачені.Але після котячого туалету і корму для кішок, в консервних банках, розумію,як погано я знав наших сусідів. Як можно вважати себе людиною з таким рівнем розвитку?
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14.11.2022 19:22 Відповісти
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13.11.2022 23:10 Відповісти
Прийміть мої щирі ТАК ЙОМУ П*ДАРАСУ Й ТРЕБА!
Земля йому жомовою ямою...
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13.11.2022 23:12 Відповісти
Вітаю!
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14.11.2022 12:47 Відповісти
Добридень))
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14.11.2022 14:48 Відповісти
Сьогодні дератизатора мало що цікавить, або зайнятий....жаль
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14.11.2022 19:49 Відповісти
Та й корабель руський із ним!!!
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13.11.2022 23:12 Відповісти
ЗАЧЕМ на Цензоре писать "день победы" заглавными буквами ? почтение к пушкиным, сталинолениным, к их праздникам, к их "великой культуре" и прочему говну из держимордора нужно уничтожать
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13.11.2022 23:13 Відповісти
У родаків свято в хату!!!
Може пафтаріть!!
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13.11.2022 23:15 Відповісти
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13.11.2022 23:31 Відповісти
здохло падла...
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13.11.2022 23:41 Відповісти
А нефіг єнотів з Херсону красти.
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13.11.2022 23:42 Відповісти
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13.11.2022 23:45 Відповісти
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13.11.2022 23:50 Відповісти
Бедный подполковник. Под генералом уже не полежит
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13.11.2022 23:49 Відповісти
Когда уже *********** ликвидируют.
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13.11.2022 23:56 Відповісти
В кошелев так надеялся,что одно его присутствие на параде будет внушать страх и ужас противнику.
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14.11.2022 00:01 Відповісти
Колись царь Петрушка вивіз в "люди" на бельгійський курорт Спа посольство з бояр, вони там досить довго жили. У місцевого люду у звичку ввійшло щоденно спостерігати, як на каретах виїзджають бородаті детини в вишитих золотом халатах з хутряною оторочкою (влітку) і безперестанно чешуть бороди. Близько ніхто не підходив, бо привезли з собою звєрків (блохи). При поверненні додому Петрушка прямо на кораблі рубав боярам бороди і заставляв голитись під загрозою втрати титулу і силою перевдягнув їх у французьке плаття. Прорубав вікно в Європу. Але через 200 років лапті ще не знаю про це.
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14.11.2022 01:40 Відповісти
а касаби виставили голу сраку в це вікно
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14.11.2022 03:31 Відповісти
Думали это енот, а оказалось песец
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14.11.2022 04:42 Відповісти
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14.11.2022 07:15 Відповісти
Ща этот поц сидит на концерте Кабзона в 35 ряду,на 3 месте. Грустный какой то
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14.11.2022 07:38 Відповісти
Это он на фотографии докладывает о самоликвидации?
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14.11.2022 07:53 Відповісти
А чо у него форма, как у мотоцииклетных войск?
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14.11.2022 07:58 Відповісти
Этот кацапский дурак Кошелев 11 лет учился в школе, 5 лет учился в высшем военном училище, 3 года учился в академии, но так и остался дураком, погибнув по-дурацки в дурацкой авантюре бункерного Карлика...

Жил, как дурак, и умер, как дурак...
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14.11.2022 09:05 Відповісти
Вопрос о будущем одного кровавого лубянского ублюдка. По слухам, в совке иногда отцы призывников заключали пари с военкомами на 1-2тыс.дол., что их сына призовут / отправят в Афган / или что-то подобное. Военкомы ставили на противоположное и часто выигрывали. Если, напр., сейчас кто-то заключит офиц. пари, что х*йло-путлер доживёт до Нового года с большой ставкой и радостно проиграет, будет это считаться чем-то плохим или нет? Я бы, наверно, к такому пари присоединился бы...
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14.11.2022 08:23 Відповісти
Кто шагает дружно в ряд?--- подполковников отряд!
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14.11.2022 08:27 Відповісти
Он сказал:"Поехали"...
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14.11.2022 15:00 Відповісти
 
 