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Новини Фото Війна
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За матеріалами СБУ танкіст армії РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя, отримав 12 років в’язниці. ФОТО

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе танкіст армії РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази злочинів бойовика терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ", що дозволило суду посадити його за ґрати на 12 років.

За матеріалами СБУ танкіст армії РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя, отримав 12 років в’язниці 01

Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

Рашиста вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

За даними СБУ, у ході слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має "довгу кар’єру" у терористичних угрупованнях "ДНР":

- приєднався до терористів ще у 2014 році;

- воював у "5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти "днр" на посаді кулеметника;

- був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка";

- перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "народної міліції "днр";

- на початку повномасштабного вторгнення рф він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.

Також читайте: До 15 років засуджено жителя Шостки, який збирав дані про місця дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Наразі, на підставі доказів СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

"Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури", - додають у СБУ.

Автор: 

армія рф (17729) бойовик (3414) Маріуполь (3243) вирок (1090) СБУ (12915)


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Топ коментарі
+15
Да вы чего, да тут на пожизненный тянет( жаль что нет смертной казни ), а вы этому ублюдку 12 лет???!!!! Даешь суд Линча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.11.2022 09:49
+11
Слишком много чести и мало срока для фила, еще и жрачка с апреля на шару,тьфу...
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14.11.2022 09:48
+10
12 лет террористу? За пьяное ДТП могут червонец дать. А тут враг и убийца. На хер таких судей и такую Раду...
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14.11.2022 10:14
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Слишком много чести и мало срока для фила, еще и жрачка с апреля на шару,тьфу...
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14.11.2022 09:48 Відповісти
для цієї харі мені хочеться кувалду..прости Господи..
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14.11.2022 09:48 Відповісти
Не слишком ли круто? Аж 12 лет...
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14.11.2022 09:48 Відповісти
Да вы чего, да тут на пожизненный тянет( жаль что нет смертной казни ), а вы этому ублюдку 12 лет???!!!! Даешь суд Линча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.11.2022 09:49 Відповісти
я так розумію, що це падло ще й громадянин України був, інакше державну зраду не інкримінували б

паскуда.
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14.11.2022 09:50 Відповісти
Всього 12 років?
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14.11.2022 09:54 Відповісти
І буде повернутий свинорилим під час чергового обміну. Ну і навіщо це все потрібно?
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14.11.2022 09:58 Відповісти
Кажу ще з 2015 року - "Суди в Україні треба реформувати"!!! Закони треба міняти! Які НА ХУТЛЕРА 12 РОКІВ?!!! ПОЖИТТЕВЕ МАЄ БУТИ!!!
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14.11.2022 09:59 Відповісти
Судей надо выбирать На срок 5 лет. Максимум два срока. А потом хоть в адвокаты, хоть на нары. И никакой неприкосновенности и похорон за счет государства
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14.11.2022 10:18 Відповісти
спочатку усіх суддів за кораблем.
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14.11.2022 10:40 Відповісти
А може теє... кувалдою його?
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14.11.2022 10:00 Відповісти
12 лет террористу? За пьяное ДТП могут червонец дать. А тут враг и убийца. На хер таких судей и такую Раду...
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14.11.2022 10:14 Відповісти
чому так мало?!
зрадникам треба ув'язнювати по саме немогу
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14.11.2022 10:28 Відповісти
його б просто "загубити" десь навіки. Навіщо ми його ще й годувати будемо 12 років?
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14.11.2022 10:48 Відповісти
Не жилец.В зоне его кувалдой убьют.
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14.11.2022 10:53 Відповісти
******* стреляет по гражданским на поражение, убивает кучу народа и получает 12 лет. Какой то бред собачий.
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14.11.2022 11:45 Відповісти
Он не исправится. Зеки-патриоты, ваш выход
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14.11.2022 12:52 Відповісти
Стаття за участь у війні проти України повинна бути одна: Довічне ув'язнення без права амністії. І все . І ніяких "від" "до".
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15.11.2022 17:03 Відповісти
 
 