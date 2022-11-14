Російські війська інтенсивно обстріляли Курахове, Селідове, Вугледар та Павлівку. Є постраждалі, - Кириленко. ФОТО

Вночі на Волноваському напрямку відбувались активні артобстріли Вугледара та Павлівки – пошкоджено 1 будинок, без постраждалих.

Про це повідомив у Тelegram-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку найбільших руйнувань зазнало Курахове: внаслідок обстрілів пошкоджено 7 багатоповерхівок, дитсадок та адмінбудівлю; 1 людина зазнала поранень. Зранку росіяни обстріляли Селидове – поцілили поблизу агропромислового об’єкта, наслідки обстрілу встановлюємо", - зазначив голова ОВА.

На Горлівському напрямку 1 людина дістала поранення у Бахмуті. В місті вщент знищено приміщення Центру дітей та юнацтва, пошкоджено приватний будинок. Гучно було також на околицях Часовоярської та Світлодарської громад – за попередньою інформацією, без жертв.

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