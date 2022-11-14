Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
СБУ виявила на деокупованій території Херсонщини тіла загиблих чеченців, яких росіяни покинули, відступаючи під тиском ЗСУ. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це підрозділ 94-го полку оперативного призначення Росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки).
Окупанти дислокувалися за селом Нова Кам'янка Бериславського району. Під час відступу загарбники вирішили не забирати тіла своїх загиблих.
Топ коментарі
+53 Tohellandback
показати весь коментар14.11.2022 12:21 Посилання
+45 Невідомий #515877
показати весь коментар14.11.2022 12:25 Посилання
+30 Leon Renk #454630
показати весь коментар14.11.2022 12:26 Посилання
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Їх краще всьго спалити, бо з масових захоронень трупний яд попадає в груттові води, в річки та колодязі.
СБУ виявила на звільненій території Херсонської області майже десяток тіл загиблих окупантів. Це підрозділ 94 полку особливого призначення росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки).
Підрозділ стояв за селом Нова Кам'янка Бериславського району, а при наближенні українських військ кадирівці терміново вирішили «негативно наступати». Так тікали, що забули забрати своїх.
Дивився б і дивився на гниле парашне м'ясо!
А ЗСУ Слава, Слава,Слава!
когда поп рассказывает, что ни один волос с головы не падает без воли Божьей.
О каком Боге мы разговариваем, когда единоверцы убивают друг друга - с верой в Бога.
Богу нет дела до всей этой возни
тiла цих муртадiв передавати на камеру тiльки за щось !
iнакше закопувати пiд камеру з свинячими головами !
100 років назад там же армія Махно зустріла чеченську Дику Дивізію - і був такий же натюрморт...
Забагато честі вважати цих свинособак!) чеченцями.
смердiтимуть. свинособаки смердять. особливо дохлi.))
Геть кацапiзми з мови!