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Новини Фото Війна
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Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

СБУ виявила на деокупованій території Херсонщини тіла загиблих чеченців, яких росіяни покинули, відступаючи під тиском ЗСУ. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це підрозділ 94-го полку оперативного призначення Росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки).

Окупанти дислокувалися за селом Нова Кам'янка Бериславського району. Під час відступу загарбники вирішили не забирати тіла своїх загиблих.

Також читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили 40 окупантів та 7 одиниць авто-бронетехніки, - ОК "Південь"

Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 01
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 02
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 03
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 04
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 05
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 06
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 07
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 08
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 09
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 10
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 11
Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини 12

Автор: 

армія рф (17729) СБУ (12915) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+53
свиней туда на выпас выпустить
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14.11.2022 12:21
+45
Залишки ганДОНів на Херсонщині
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14.11.2022 12:25
+30
Які прекрасні фотки!
Дивився б і дивився на гниле парашне м'ясо!
А ЗСУ Слава, Слава,Слава!
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14.11.2022 12:26
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свиней туда на выпас выпустить
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14.11.2022 12:21 Відповісти
Чудова ідея.
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14.11.2022 12:27 Відповісти
та фу *****,і хто з ти свеней потім сало буде їсти?🤢🤮 краще диким звірам віддати
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14.11.2022 12:31 Відповісти
никто, каждый раз выпускать их на разбитые позиции ахмед-сало и пускай живут долго и счастливо
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14.11.2022 12:41 Відповісти
Потом свиней перебросить в Грозный.
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14.11.2022 12:52 Відповісти
Ні, після війни міняти з нароззією, що голодує, за курсом - одна свинка за тисячу тонн нафти.
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16.11.2022 11:49 Відповісти
І хто потім буде тих свинок їсти?
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14.11.2022 12:32 Відповісти
На продажу білорусам 😏
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14.11.2022 12:42 Відповісти
От це ти діло кажеш. 😎 Шкварки до драніков з вторинно перероблених кацапів.
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14.11.2022 12:59 Відповісти
Не забувайте, що тупи страшенно, до блювоти смердять. Запах такий огидний, що більшість нормальних людей його не взмозі витримати.
Їх краще всьго спалити, бо з масових захоронень трупний яд попадає в груттові води, в річки та колодязі.
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14.11.2022 16:37 Відповісти
Ахахаха розрив шаблона ...А свині їдять мусульман ? Оце так треш
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14.11.2022 12:44 Відповісти
але потім ті свині прийдеться перестріляти і спалити. Свиню не можна їсти, якщо вона їла падаль.
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14.11.2022 12:47 Відповісти
kussabam za mesto "nožek baidena" soidet. V obmene na naftu.
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16.11.2022 11:51 Відповісти
а в этом случае , со стороны свиней это будет считаться канибализмом?
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16.11.2022 13:32 Відповісти
А де видно, що це кадирівці?
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14.11.2022 12:21 Відповісти
В документах написано.
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14.11.2022 12:25 Відповісти
По нашивках
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14.11.2022 12:26 Відповісти
Ось детальніща інформація про них:

СБУ виявила на звільненій території Херсонської області майже десяток тіл загиблих окупантів. Це підрозділ 94 полку особливого призначення росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки).

Підрозділ стояв за селом Нова Кам'янка Бериславського району, а при наближенні українських військ кадирівці терміново вирішили «негативно наступати». Так тікали, що забули забрати своїх.
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14.11.2022 12:38 Відповісти
может то путиловцы, лавровцы или шойгуйцы ?
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14.11.2022 12:41 Відповісти
тік-ток -шайтан! відправте глав-тік-токеру кадирову.Нєфіг смердіти на українській землі. І відосік в тік-ток закинути не завадить нехай зирять уруси погані !
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14.11.2022 20:09 Відповісти
ахмат смла ахмат сила ну і де та сила
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14.11.2022 12:22 Відповісти
Ахмат - чай ! Иногда В ПАКЕТИКАХ, иногда - РОССЫПЬЮ .
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14.11.2022 12:53 Відповісти
кадыр овцы побросали своих баранов )
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14.11.2022 12:22 Відповісти
Ну а куди іх --- самим би змитись .
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14.11.2022 12:23 Відповісти
Залишки ганДОНів на Херсонщині
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14.11.2022 12:25 Відповісти
Які прекрасні фотки!
Дивився б і дивився на гниле парашне м'ясо!
А ЗСУ Слава, Слава,Слава!
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14.11.2022 12:26 Відповісти
ніщо так не прикрашає пейзажу, як свіжі трупи москалів...
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14.11.2022 12:47 Відповісти
Як поціновував чистих, без сміття пейзажів - такоє сильно на любітєля 🤔
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14.11.2022 15:08 Відповісти
пізні гнилі груздя...
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16.11.2022 11:52 Відповісти
Если Аллах существует то он в ужасе от подлости своих верующих-чеченцев.
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14.11.2022 12:27 Відповісти
Які вони віруючі,звичайні барани.
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14.11.2022 12:30 Відповісти
Богу нет дела до всей этой возни
когда поп рассказывает, что ни один волос с головы не падает без воли Божьей.
О каком Боге мы разговариваем, когда единоверцы убивают друг друга - с верой в Бога.
Богу нет дела до всей этой возни
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14.11.2022 13:49 Відповісти
Какие мирные овцеёбы
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14.11.2022 12:28 Відповісти
Нужно им в рот сала напихать и сказать что салом подавились.
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14.11.2022 12:29 Відповісти
так пихать некуда. от головы у многих один зад и остался.
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14.11.2022 14:08 Відповісти
Прямо аж танцюють під "дон-дон-дон-дон-дон"
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14.11.2022 12:29 Відповісти
Загадили святу Українську землю...
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14.11.2022 12:35 Відповісти
Навіть не міг уявити що мертві люди можуть викликати таку радість.
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14.11.2022 12:37 Відповісти
а живыми они были людьми ?
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14.11.2022 12:44 Відповісти
Закопать в свиных шкурах и фото отправить в Чечню.
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14.11.2022 12:38 Відповісти
имена опубликуйте, пусть родственники думают. За каждое тело Азовцы. Никаких за "просто" так передать
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14.11.2022 12:39 Відповісти
.

тiла цих муртадiв передавати на камеру тiльки за щось !

iнакше закопувати пiд камеру з свинячими головами !
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14.11.2022 12:43 Відповісти
Одна "поправочка" - *кадри рекомендовані до перегляду (особливо на сруресурсах!)!
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14.11.2022 12:44 Відповісти
Ну і що тут 18+ я вас питаю? П'ятирічні українські діти дивляться таке із задоволенням.
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14.11.2022 12:49 Відповісти
Ditiam ce dopomogae jak vitamin C
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16.11.2022 11:54 Відповісти
Просто кадирка сейчас париж берет.
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14.11.2022 12:50 Відповісти
Вони самі не хотіли передислоковуватись. У них тут "усе так класно, по-домашньому".
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14.11.2022 12:58 Відповісти
Та все, дон, подохли дон... И не предлагайте что то с жмурами делать, бессмысленно свинину на трупаки переводить, дон- после смерти тело можно осквернять сколько угодно- душа ее уже покинула. Только в рай дон, не попадают те кто не ел свинину да был сам свинятиной)) Дондон)
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14.11.2022 13:01 Відповісти
Толстые лисички - это негуманитарно
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14.11.2022 13:01 Відповісти
Та їх тут не багато. Немає тєла-немає "лади".
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14.11.2022 13:01 Відповісти
Історія вчить що нічому не вчить.
100 років назад там же армія Махно зустріла чеченську Дику Дивізію - і був такий же натюрморт...
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14.11.2022 13:15 Відповісти
так, свиням дати зжерти. зафільмувати і відправити мамкам до Чечні.
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14.11.2022 13:16 Відповісти
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем.
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14.11.2022 13:20 Відповісти
І там один кондом здихлик у українських черевиках, на талани схожі.
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14.11.2022 13:35 Відповісти
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14.11.2022 13:38 Відповісти
а скільки було понтів по тік-току, дон
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14.11.2022 13:39 Відповісти
Це що ми бачимо, це не тіла, це - трупи.
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14.11.2022 13:41 Відповісти
ахмаЦила!!!!!
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14.11.2022 13:46 Відповісти
они спят
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14.11.2022 14:51 Відповісти
Росіяни розстріляли заградотряд кадирівців
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14.11.2022 13:58 Відповісти
Обаяшки
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14.11.2022 13:58 Відповісти
Це кадирки.
Забагато честі вважати цих свинособак!) чеченцями.
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14.11.2022 14:10 Відповісти
Imenno, noxči cix svinej nazyvajut murtadami.
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16.11.2022 11:56 Відповісти
Це їм не відносики для Тіктоку знімати.
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14.11.2022 14:13 Відповісти
Так полюбили Україну, що втратили голови - шакали, брати собак, смердючих росіян.
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14.11.2022 14:15 Відповісти
АХМАД - СИЛОС!!!
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14.11.2022 14:36 Відповісти
Як що в\ч з Чечні,це не значить що в ній служать кадирівці,та й тік ток вони не їдуть в степ знімати,але хто б там не валявся вони вже *хороші росіянці*.
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14.11.2022 14:39 Відповісти
Ви праві. Читаю кацапоресурс блокнот.волгосрат .Там є повідомлення про 200-х місцевих "проходивших службу в урус-мартанє".
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14.11.2022 14:51 Відповісти
Так бежали, что некоторые потеряли голову....
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14.11.2022 14:44 Відповісти
Мне всегда интересно кто (до того как труп орка найдут наши солдаты) успевает утащить автомат или пистолет с магазинами и гранаты? Местные «партизаны»??
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14.11.2022 14:51 Відповісти
Зброю забирає той, хто наступає. Трофейні команди не є похоронними.
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14.11.2022 15:27 Відповісти
Якісь халамидники, а деж великі , непереможні воїни, га, дон-дон -Гандон?
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14.11.2022 15:45 Відповісти
Не чеченців, а кадирівців.
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14.11.2022 16:03 Відповісти
Ну та і хєр з ними, погано, що вонятимуть.
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14.11.2022 16:04 Відповісти


смердiтимуть. свинособаки смердять. особливо дохлi.))

Геть кацапiзми з мови!
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16.11.2022 14:43 Відповісти
Так душевно по домашнему.
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14.11.2022 16:05 Відповісти
Свинячого тушняка їм на морди насипте
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14.11.2022 16:29 Відповісти
Це не чеченці. Це кадирівці.
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14.11.2022 17:08 Відповісти
Обережно зібрати, сфотографувати та надіслати дон-дону. На обмін на наших живих хлопців.
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14.11.2022 18:31 Відповісти
Оце і називається "ситуация на земле". Ці фотки треба лаврову показати щоб зрозуміліше було про ситуацію.
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14.11.2022 22:35 Відповісти
 
 