Росіяни покинули тіла загиблих чеченців під час відступу з Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

СБУ виявила на деокупованій території Херсонщини тіла загиблих чеченців, яких росіяни покинули, відступаючи під тиском ЗСУ. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це підрозділ 94-го полку оперативного призначення Росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки).

Окупанти дислокувалися за селом Нова Кам'янка Бериславського району. Під час відступу загарбники вирішили не забирати тіла своїх загиблих.

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