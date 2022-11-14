Наслідки вчорашніх обстрілів Донеччини: пошкоджено школу, лікарню та пологовий будинок. ФОТОрепортаж

Окупанти поцілили у школу, лікарню та пологовий будинок на Донеччині, поліцейські документують воєнні злочини Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, протягом доби армія РФ здійснила 14 атак на житловий сектор. Поранені цивільні мешканці.

"Під обстрілами перебували міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, смт Велика Новосілка, села Дружба, Андріївка, Ласточкине, Іванівське, Карлівка. Ворог бив ракетами, РСЗВ "Град" та артилерією. Знищено та пошкоджено 13 цивільних об’єктів - 8 житлових будинків, школа, лікарня, пологовий будинок, будівля міської ради, автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ракетного удару зазнало Курахове. Поранено місцевого мешканця, пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних будинки та інфраструктура.

























Маємо травмованих від артилерійських обстрілів у Бахмуті, селах Андріївка та Іванівське.

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У Торецьку окупанти поцілили в лікарню та пологовий будинок, обійшлося без жертв.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.