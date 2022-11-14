За минулу добу росіяни поранили в Україні 10 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА

В Україні через збройну агресію російської федерації упродовж минулої доби, 13 листопада, 10 мирних жителів дістали поранення.

Про це у Telegram-каналі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області четверо поранених, Харківській - двоє. У Херсонській області четверо мирних жителів отримали поранення через збройну агресію російської федерації", - йдеться в повідомленні.

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