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За останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. ФОТОрепортаж

У межах "Зернової ініціативи" за останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що серед них - балкери STAVROS та CEBIHAN, які доставлять 55 тисяч тонн української пшениці до Оману. Також 55 тисяч тонн йдуть до Ємену, мешканці якого перебувають на межі голоду. До Лівії 25 тисяч тонн зерна забрав балкер EAST WIND 1.

За два дні порти Великої Одеси прийняли під завантаження 8 суден. Сукупна вантажовмісткість становить 200 тисяч тонн агропродукції.

"Зерновим коридором" наразі в напрямку України рухається 6 суден для завантаження 317 тисяч тонн агропродукції.

З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 456 суден, які експортували 10,7 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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За останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи 01
За останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи 02
За останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи 03

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зерно (3130) порт (2056) експорт (4508)


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14.11.2022 12:52 Відповісти
Вийшла правда - без України у багатьох країнах світу буде голод! А то кацапи й їх адепти типу Толіка Чмирія розповідали роками що Україна "нічого не може, нічого не виробляє".... а насправді засрашка нічого не може крім продавати природні ресурси.
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14.11.2022 12:58 Відповісти
Как показала практика, война в нашей стране тут же сильно рубанула по мировой экономике. У нас, возможно, не самый высокий ВВП, однако от нашей продукции зависели масса производств по всему миру
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14.11.2022 21:48 Відповісти
Оман- це зе!святе.
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14.11.2022 12:58 Відповісти
Все грузы идут под Турецкими флагами,а это значит путлер Капут,хоть и вернулся в зерновую сделку...😛🤣
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14.11.2022 13:01 Відповісти
Де ви бачили Турецький флаг ?
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14.11.2022 13:34 Відповісти
Да хоть так, какая разница? Пусть Турция возит, чем плохо? Наоборот, чем активнее товарооборот, тем более в сторону экспорта, тем лучше
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14.11.2022 21:50 Відповісти
Во Эрдоган варится!
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14.11.2022 16:08 Відповісти
Я только хочу верить, что в скором будущем удастся разблокировать и другой экспорт из страны, это критически необходимо для поддержания нашей экономики. Чисто УЗ возить не вариант по очень многим причинам
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14.11.2022 21:47 Відповісти
 
 