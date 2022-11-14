За останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. ФОТОрепортаж

У межах "Зернової ініціативи" за останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тис. т агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що серед них - балкери STAVROS та CEBIHAN, які доставлять 55 тисяч тонн української пшениці до Оману. Також 55 тисяч тонн йдуть до Ємену, мешканці якого перебувають на межі голоду. До Лівії 25 тисяч тонн зерна забрав балкер EAST WIND 1.

За два дні порти Великої Одеси прийняли під завантаження 8 суден. Сукупна вантажовмісткість становить 200 тисяч тонн агропродукції.

"Зерновим коридором" наразі в напрямку України рухається 6 суден для завантаження 317 тисяч тонн агропродукції.

З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 456 суден, які експортували 10,7 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Також дивіться: Російські окупанти вивозять український урожай з Маріупольського району, - Андрющенко. ВIДЕО





