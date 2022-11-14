Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Півдня України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у результаті спільних дій встановлено місцезнаходження і затримано бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі армії РФ.
За даними СБУ, він знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів.
Наразі йому вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.
На початку повномасштабного вторгнення зрадника "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку "народної міліції "ДНР".
Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.
Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.
Заходи із викриття, затримання і документування злочинних дій проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
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"масштабную спецоперацию на временно оккупированной части Юга Украины Источник:
Чуть понятней можно? На левом берегу?