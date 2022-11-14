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Новини Фото Війна
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Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Півдня України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті спільних дій встановлено місцезнаходження і затримано бойовика терористичної організації "ДНР", який воював проти України у складі армії РФ.

За даними СБУ, він знущався, погрожував вбивством та стріляв у місцевих жителів.

Наразі йому вже повідомлено про підозру ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації.

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На початку повномасштабного вторгнення зрадника "відрядили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку "народної міліції "ДНР".

Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ 01
Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ 02
Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ 03
Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ 04
Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ 05
Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ 06
Затримано російського бойовика, який стріляв у мирне населення на Херсонщині, - СБУ 07

Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

Крім того, встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Заходи із викриття, затримання і документування злочинних дій проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Автор: 

бойовик (3414) затримання (4350) СБУ (12915)


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Топ коментарі
+15
Добре дивитися, щоб ця потвора не потрапила в списки на обмін.
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14.11.2022 13:09
+12
яка ж кончена тварюка...
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14.11.2022 13:11
+9
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14.11.2022 13:11
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Добре дивитися, щоб ця потвора не потрапила в списки на обмін.
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14.11.2022 13:09 Відповісти
Впевнений, що потрапить.
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14.11.2022 14:29 Відповісти
Цю нечисть кацапи міняти не будуть , тому повісити падлюку
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14.11.2022 15:39 Відповісти
яка ж кончена тварюка...
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14.11.2022 13:11 Відповісти
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14.11.2022 13:11 Відповісти
Як завжди треба зробити "інфаркт"
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14.11.2022 13:12 Відповісти
Чи не занадто "масштабна" ця спецоперація? Один бойовик...
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14.11.2022 13:13 Відповісти
Цензор, у вас там є редактор новин?
Як співвідносяться слова "масштабна" і "один"?
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14.11.2022 13:15 Відповісти
Масштабна щодо залучених сил і засобів. А оскільки це сталося на окупованій території, то буде масштабний психологічний вплив на колаборантів.
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14.11.2022 13:38 Відповісти
Таку тварюку і не треба було брати в полон а відразу знищити
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14.11.2022 13:21 Відповісти
А чому ця мразота, до цієї пори, без розстрільного пакету на голові?
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14.11.2022 13:22 Відповісти
внесите изменения в закон о гражданстве и в конституцию. Лишать гражданства нужно таких, они все там такие
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14.11.2022 13:23 Відповісти
Таких треба розстрілювати, а краще вішати.
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14.11.2022 20:47 Відповісти
Мне вот это непонятно:
"масштабную спецоперацию на временно оккупированной части Юга Украины Источник:
Чуть понятней можно? На левом берегу?
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14.11.2022 13:27 Відповісти
кувалдой падлу
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14.11.2022 13:30 Відповісти
До Кобздона на концерт його.
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14.11.2022 13:36 Відповісти
Жаль живой.
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14.11.2022 13:46 Відповісти
Вимагаю смертної кари, за законом воєнного часу!!!
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14.11.2022 15:18 Відповісти
Чистокровный манкурт.
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14.11.2022 16:07 Відповісти
Опять эблище заштрихованно , на куя ? Эту мразь должны знать все...
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14.11.2022 16:52 Відповісти
 
 