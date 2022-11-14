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Рашисти скинули із дрона заборонені аерозольні гранати "К-51" на позиції захисників України на Донеччині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Окупанти використовують заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася, її ви можете побачити на фото:

Рашисти скинули із дрона заборонені аерозольні гранати К-51 на позиції захисників України на Донеччині, - Держприкордонслужба 01

"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту. Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17729) Держприкордонслужба ДПСУ (6109) хімічна зброя (350)


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Топ коментарі
+11
Ковбоя не обижать! Ели бы не он, мы бы уже тухлые щи жрали
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14.11.2022 13:51
+8
Ми цих кацапстких підарасів ще на пляшку від шампанського посадимо
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14.11.2022 13:38
+4
Є в них така *****, ці гранати типу проти протестувальників сльозогінні чи якось так, але ці гандони штопані можуть усе що завгодно туди накачати
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14.11.2022 13:57
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Перегаворы. Все на переговоры.
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14.11.2022 13:29 Відповісти
Это что еще за хрень?
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14.11.2022 13:32 Відповісти
Є в них така *****, ці гранати типу проти протестувальників сльозогінні чи якось так, але ці гандони штопані можуть усе що завгодно туди накачати
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14.11.2022 13:57 Відповісти
Ми цих кацапстких підарасів ще на пляшку від шампанського посадимо
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14.11.2022 13:38 Відповісти
Несмертельно, але і неприємно.
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14.11.2022 13:44 Відповісти
Надо это ткнуть в нос пророссийским миротворцам-доброхотам из ЕС и администрации Бидона.
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14.11.2022 13:45 Відповісти
Ковбоя не обижать! Ели бы не он, мы бы уже тухлые щи жрали
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14.11.2022 13:51 Відповісти
На Банковую не? не надо?)))
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14.11.2022 15:43 Відповісти
Кацапня - це біологічне сміття , яке випадково з'явилось на землі ,
тому потрібно цю погань неземного походження , знищити під корінь 😠
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14.11.2022 14:37 Відповісти
 
 