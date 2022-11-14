Рашисти скинули із дрона заборонені аерозольні гранати "К-51" на позиції захисників України на Донеччині, - Держприкордонслужба. ФОТО
Окупанти використовують заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася, її ви можете побачити на фото:
"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту. Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Олег Кущ #518923
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+8 Mr. Andrii M
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+4 Артем #512840
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тому потрібно цю погань неземного походження , знищити під корінь 😠