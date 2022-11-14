Рашисти скинули із дрона заборонені аерозольні гранати "К-51" на позиції захисників України на Донеччині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Окупанти використовують заборонену хімічну зброю - аерозольні гранати "К-51"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася, її ви можете побачити на фото:

"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту. Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу", - йдеться у повідомленні.