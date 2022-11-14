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Новини Фото Війна
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Оголошено благодійний розіграш, кошти від лотів якого підуть на авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Для допомоги воїнам ЗСУ з придбанням і ремонтом авто оголосили конкурс, на якому розіграють частину форми російського окупанта.

Про це у Facebook повідомила дружина українського захисника, який боронить Україну на сході, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Младена Качурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося сукупно зібрати 5820 євро. До мети залишилось зовсім трішки. Якщо вдасться зібрати більше - кошти підуть на ремонти/ТО, доукомплектування, а також на наступний волонтерський збір на авто. Тому зараз оголошую заключний лот #5: Орківська куртка.

Квиток за участь в розіграші - 500 грн. Правила ті ж самі - кожен внесок 500 грн, або кратний 500, зараховується як відповідна кількість місць у списку. Розіграш проведу на стрімі в понеділок о 21:00", - йдеться в повідомленні.

Реквізити:

4149 5100 6579 3046

PayPal: [email protected]

Також повторно розігруватимуть лоти, від яких відмовились попередні переможці.

Художник Мирослав Яремак пропонує придбати картину вартістю 4 тис. грн

А галерея-ремарня Цмок - Львів - стати власником принта від Marta Leshak за найбільшу запропоновану суму. Стартова сума: 2 тис. грн, крок - 100 грн, ставки приймаються до 21.00 понеділка.

Також на акуціон виставили картину "Раптова зима. Рахівщина", п.о., 55х75 см, 2018 р. Ціна - 10 000 грн. Оплата за реквізитами в коментарі.

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Оголошено благодійний розіграш, кошти від лотів якого підуть на авто для ЗСУ 01
Оголошено благодійний розіграш, кошти від лотів якого підуть на авто для ЗСУ 02
Оголошено благодійний розіграш, кошти від лотів якого підуть на авто для ЗСУ 03

Автор: 

благодійність (573) допомога (8427)


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Топ коментарі
+9
и кому такое дерьмо нужно ? нормальный человек до такого и дотронуться побрезговал ..
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14.11.2022 15:01
+8
Идиотизму нет предела. Трусы и носки еще разыграйте
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14.11.2022 15:02
+7
можно еще часы снимать с трупов и берцы.
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14.11.2022 14:59
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можно еще часы снимать с трупов и берцы.
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14.11.2022 14:59 Відповісти
А Кирилл тимашонка их опять поцупает пока НОВЕНЬКИЕ
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14.11.2022 15:39 Відповісти
а я бы купил русский шлем пробитый пулей украинского снайпера . да и форму москальскую , пугать скворцов на черешне , тут и мне приятно и зсу польза
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14.11.2022 21:47 Відповісти
и кому такое дерьмо нужно ? нормальный человек до такого и дотронуться побрезговал ..
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14.11.2022 15:01 Відповісти
Ну почему же... У кого хозяйство, то может свинок одевать, им теплее будет, да и фотоссесии можно устраивать.
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14.11.2022 15:47 Відповісти
Идиотизму нет предела. Трусы и носки еще разыграйте
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14.11.2022 15:02 Відповісти
Чорний пакет з "добривами" був би в тренді на цьому аукціоні
До речі! Хто займається приватним бізнесом - дарую ідею! В чорний сміттєвий пакет кладете звичайне добриво, на пакет ставите (клеїте) значок з переклесленою триколорною свинею (чи ще якийсь схожий), продаєте трохи дорожче, а "накрутку" - на ЗСУ.
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14.11.2022 15:02 Відповісти
молот тоже хорошо ушел бы на аукционе.
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14.11.2022 15:02 Відповісти
це огидно
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14.11.2022 15:04 Відповісти

ТЬФУ,ПЛЯТЬ!
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14.11.2022 15:20 Відповісти
А для чого та куртка, для мене, це як лайно окупанта придбати, надзвичайно огидна річ. Краще б автограф бійця, який здобув ту куртку виставили, чи щось на зразок цього.
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14.11.2022 15:05 Відповісти
Це як виставити окуляри чікатіло. Моторошно трохи.
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14.11.2022 15:05 Відповісти
Біля сортира її стелити чи що?
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14.11.2022 15:05 Відповісти
Фу
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14.11.2022 15:07 Відповісти
Ця гидота (куртка) навіть даром не потрібна. Невже хтось спокуситься на це ганчіря
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14.11.2022 15:07 Відповісти
Краще б виставляли на аукціон куртку українського воїна!!!
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14.11.2022 15:07 Відповісти
Фу блин. Я лучше так задоначу и на поллитра бензина еще докину, чтобы сожгли эту тряпку. Даже собаке не постелишь.
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14.11.2022 15:08 Відповісти
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14.11.2022 15:29 Відповісти
Як нормальна людина могла до такого додуматись?
Який рашистський стиль! Часом не провокація?
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14.11.2022 15:56 Відповісти
картина найкраща серед всього...,
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14.11.2022 15:58 Відповісти
Русні пидза,це українцям? Чи кацапи вже стали русами?
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14.11.2022 18:01 Відповісти
авто точно можно будет купить, если выставить на аукцион шлемофон шишимарина и личный нож монгуша. Главно дело - побольше креатива.

Где-то я такую х&йню видел. Лет семьдесят назад.
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14.11.2022 18:53 Відповісти
люди, вищо зовсім тютю? нашивки, шеврони, тубуси відстріляні ще куди не шло. а кроваве місце від кацапа - це занадно. ленін 2.0?
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14.11.2022 22:12 Відповісти
Русні підза круто звучить.
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15.11.2022 00:40 Відповісти
Пару раз покупал благотворительные лоты на виолити, но там вещи немного другие
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16.11.2022 22:57 Відповісти
 
 