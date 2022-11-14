Оголошено благодійний розіграш, кошти від лотів якого підуть на авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Для допомоги воїнам ЗСУ з придбанням і ремонтом авто оголосили конкурс, на якому розіграють частину форми російського окупанта.

Про це у Facebook повідомила дружина українського захисника, який боронить Україну на сході, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Младена Качурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося сукупно зібрати 5820 євро. До мети залишилось зовсім трішки. Якщо вдасться зібрати більше - кошти підуть на ремонти/ТО, доукомплектування, а також на наступний волонтерський збір на авто. Тому зараз оголошую заключний лот #5: Орківська куртка.

Квиток за участь в розіграші - 500 грн. Правила ті ж самі - кожен внесок 500 грн, або кратний 500, зараховується як відповідна кількість місць у списку. Розіграш проведу на стрімі в понеділок о 21:00", - йдеться в повідомленні.

Реквізити:

4149 5100 6579 3046

PayPal: [email protected]

Також повторно розігруватимуть лоти, від яких відмовились попередні переможці.

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А галерея-ремарня Цмок - Львів - стати власником принта від Marta Leshak за найбільшу запропоновану суму. Стартова сума: 2 тис. грн, крок - 100 грн, ставки приймаються до 21.00 понеділка.

Також на акуціон виставили картину "Раптова зима. Рахівщина", п.о., 55х75 см, 2018 р. Ціна - 10 000 грн. Оплата за реквізитами в коментарі.

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