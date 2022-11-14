На вихідних росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя та область. Зруйновано з пів сотні об’єктів інфраструктури, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області за вихідні, 13-14 листопада, зафіксовано руйнування пів сотні об’єктів інфраструктури унаслідок обстрілів з боку військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію з посиланням на відділ комунікації поліції області.

"На вихідних росіяни здійснили масовану атаку на обласний центр, населені пункти Пологівського, Василівського та Запорізького районів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, навчальний заклад, сільгосптехніка та приватні автомобілі. Інформація про поранених осіб не надходила", - йдеться в повідомленні.

13-14 листопада під російськими ударами опинилися жителі Запоріжжя, Кирпотиного, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Новоандріївки, Новоданилівки, Юрківки, Малинівки, Варварівки, Темирівки, Преображенки, Дорожнянки, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Омельника, Щербаків, Степногірська, Малих Щербак, Степового, Кам’янського.

Вогневої атаки зазнали декілька сіл у Запорізькому районі. Неподалік с. Кирпотиного Кушугумської територіальної громади поліцейські виявили хвостову частину від ракети.

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Внаслідок артилерійського обстрілу села Юрківка пошкоджено автівки місцевих жителів, сільгосптехніку, декілька домівок, господарчі будівлі.

Поліцейські офіцери громади Степногірської ОТГ зафіксували пошкодження місцевого шкільного закладу та декількох житлових будинків. Унаслідок мінометного обстрілу в приміщенні освітньої установи повилітали вікна. Від влучань снарядів у житлові будинки деякі з них залишилися повністю зруйнованими.

На Пологівщині ситуація залишається стабільно важкою. Війська РФ гатили з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по районних центрах Гуляйпільської та Оріхівської територіальних громад, а також по прилеглих селах. У деяких оселях пошкоджені стелі, посічені фасади, побиті вікна. В інших домівках поліцейські зафіксували руйнування стін і дахових покриттів.

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