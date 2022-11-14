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Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені. ФОТОрепортаж

Росія зранку, 14 листопада, обстріляли з САУ об’єкт критичної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна. На місці працюють піротехніки - є нерозірвані снаряди", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені 01
Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені 02
Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені 03
Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені 04
Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені 05

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811)


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Зелений не може" розірватись", зараз, закінчить фотосесію в Херсоні, який Він звільнив, перепочине, виступить на G20, перепочине, а вже тоді, завдасть удар у відповідь...
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14.11.2022 16:33 Відповісти
удар у відповідь буде потужний микро відосік і все
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14.11.2022 16:42 Відповісти
Нікто отвєткі нє дайоть, іначє путєн нападьоть!
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14.11.2022 16:47 Відповісти
 
 