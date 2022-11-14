Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені. ФОТОрепортаж
Росія зранку, 14 листопада, обстріляли з САУ об’єкт критичної інфраструктури Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна. На місці працюють піротехніки - є нерозірвані снаряди", - йдеться в повідомленні.
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Evgen Karpenko
показати весь коментар14.11.2022 16:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Власов Сергей #321358
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Отто Кац #364501
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