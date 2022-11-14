Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, є поранені. ФОТОрепортаж

Росія зранку, 14 листопада, обстріляли з САУ об’єкт критичної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна. На місці працюють піротехніки - є нерозірвані снаряди", - йдеться в повідомленні.

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