У визволеному Бериславі над відділом поліції замайорів прапор України. ФОТОрепортаж

На Херсонщині у звільненому місті Берислав над відділом поліції замайорів жовто-блакитний стяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, місто Берислав Збройні сили України звільнили від російських загарбників 11 листопада, нині поліція проводить там стабілізаційні заходи. Поліцейські реагують на заяви про кримінальні злочини та злочини окупантів, повідомлення про вибухонебезпечні предмети, проводять роботу по виявленню причетних до колабораційної діяльності.

"У перший же день працівники Бериславського районного відділу поліції спільно з ДСНС відвідали Бериславську центральну районну лікарню, поспілкувалися з медичними працівниками та дізналися, що там на лікуванні перебувають поранені з інших районів Херсонщини. Через відсутність зв’язку пацієнти не могли повідомити рідним ні про своє місцеперебування, ні про стан здоров’я. Працівники поліції взяли контактні телефони родичів поранених, подзвонили їм та поінформували про долю їх рідних", - йдеться у повідомленні.

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Адміністративна будівля Бериславського районного відділу поліції, які і інші будівлі в місті, зазнала значних руйнувань від обстрілів російськими військовими. Всередині поліцейські виявили ознаки перебування та проживання там військових РФ. Проте це не завадило правоохоронцям підняти жовто-блакитний стяг над приміщенням районного відділу поліції.

"Нині працівники поліції працюють 24/7 задля стабілізації обстановки у місті, надання допомоги громадянам по якнайшвидшому відновленню нормальної життєдіяльності", - додають у Нацполіції.