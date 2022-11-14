На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд. ФОТОрепортаж

На Київщині від осколкових поранень помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд.

Про це розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Страшна і безглузда смерть. Сьогодні в лікарні від осколкових поранень загинув 50-річний чоловік, який вчора ввечері намагався розібрати танковий снаряд.

Вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де велись активні бойові дії на Київщині.

Вдома у загиблого ми виявили і інші небезпечні знахідки - авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "УРАГАН".

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Розумію біль, яку відчувають зараз близькі загиблого, щиро співчуваю втраті. І вкотре наголошую - яка б не була мета подальшого застосування військових "трофеїв", не варто забувати, що зброя лишається зброєю.

Ця війна довела нам, що навіть досвідчені сапери чи спеціалісти вибухотехніки, які регулярно займаються розмінуваннями, гинуть від ворожих пасток.

Закликаю усіх – уникайте зон, де велись активні бойові дії, не відвідуйте лісові зони і поля, що знаходились в окупації. Не збирайте і не приносьте додому незнайомі предмети, і вже точно не намагайте проводити із ними маніпуляції. Якщо знайшли підозрілий предмет, повідомляйте на лінію "102".

Не піддавайте небезпеці своє здоров’я та життя!" - розповів він.







