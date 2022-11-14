УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10185 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 404 64

На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд. ФОТОрепортаж

На Київщині від осколкових поранень помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд.

Про це розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Страшна і безглузда смерть. Сьогодні в лікарні від осколкових поранень загинув 50-річний чоловік, який вчора ввечері намагався розібрати танковий снаряд.

Вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де велись активні бойові дії на Київщині.

Вдома у загиблого ми виявили і інші небезпечні знахідки - авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "УРАГАН".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє дітей підірвались на невідомому вибуховому пристрої у Харкові, їх госпіталізували, - ОВА

Розумію біль, яку відчувають зараз близькі загиблого, щиро співчуваю втраті. І вкотре наголошую - яка б не була мета подальшого застосування військових "трофеїв", не варто забувати, що зброя лишається зброєю.

Ця війна довела нам, що навіть досвідчені сапери чи спеціалісти вибухотехніки, які регулярно займаються розмінуваннями, гинуть від ворожих пасток.

Закликаю усіх – уникайте зон, де велись активні бойові дії, не відвідуйте лісові зони і поля, що знаходились в окупації. Не збирайте і не приносьте додому незнайомі предмети, і вже точно не намагайте проводити із ними маніпуляції. Якщо знайшли підозрілий предмет, повідомляйте на лінію "102".

Не піддавайте небезпеці своє здоров’я та життя!" - розповів він.

На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд 01
На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд 02
На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд 03
На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд 04

Автор: 

боєприпаси (2291) вибух (4507) Київська область (4081) Нацполіція (15260) Нєбитов Андрій (191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Так такую премию надо давать 73% избирателям зеленого чуда.
показати весь коментар
14.11.2022 18:40
+28
Премію Дарвіна в студію
показати весь коментар
14.11.2022 18:31
+21
каждый сам себе звиздец своего счастья...
показати весь коментар
14.11.2022 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премію Дарвіна в студію
показати весь коментар
14.11.2022 18:31 Відповісти
Так такую премию надо давать 73% избирателям зеленого чуда.
показати весь коментар
14.11.2022 18:40 Відповісти
Однозначно.
показати весь коментар
14.11.2022 21:06 Відповісти
Ну как он "помер"?

Самовыпилился.
показати весь коментар
14.11.2022 18:32 Відповісти
каждый сам себе звиздец своего счастья...
показати весь коментар
14.11.2022 18:34 Відповісти
Stupid is, stupid does. Darwin is happy.
показати весь коментар
14.11.2022 18:36 Відповісти
You can't fix stupid.
показати весь коментар
14.11.2022 18:51 Відповісти
"Говорять, що розум приходить з роками. Неправда. Часто приходять самі роки" (не пам'ятаю, хто сказав)
показати весь коментар
14.11.2022 18:37 Відповісти
В мене складається таке враження, що деяким людям хтось відкрив череп, вишкріб ложкою усі мізки та закрив череп. Думати там просто немає чим. На московії туди ще й лайна насипали по самі вінця.
Інколи, коли спілкуюся з такими, у мене виникає питання як у Караченцова-"Уррі" з "Електроніка": "де внього та кнопка?", що увімкне мізки?
показати весь коментар
14.11.2022 18:37 Відповісти
"в голове моей опилки пам-парам-пам-пам"
показати весь коментар
14.11.2022 18:47 Відповісти
Так ты значит, опилками думаешь, ну-ну, с тобой тогда всё понятно!
показати весь коментар
27.11.2022 19:21 Відповісти
Единственный, кто мог бы это сделать - пятый президент Украины.

Каждый дебил обвиняет, но предъявить нечего.
показати весь коментар
14.11.2022 19:08 Відповісти
*****, Zелебобік об'явився! Твій кумір щодня таке робить. Останнє - позбавив акредитації журналістів CNN і Skynews за те, що приїхали в Херсон раніше найвеличнішого х@єграя! Щоб ви, курва, усі виздихали разом зі своїм кумиром.
показати весь коментар
14.11.2022 19:48 Відповісти
от і нащо це було робити і що він з туда намагався виколупати?
мабуть і сам не знав....
показати весь коментар
14.11.2022 18:38 Відповісти
Там детонатор в латунному корпусі. Якщо стільки назбирав то хотів на кольоровому металі підзаробити ,та й з вибухівкою можливо займався. Як варіаннт; був в війську сапером і забув що сапер помиляється один раз.
показати весь коментар
14.11.2022 19:26 Відповісти
хлопцю не 13 років, до 50ти потрібні ще були мізкі "вирости", а як не виросли то частіше за все така біда і робиться...
показати весь коментар
14.11.2022 19:35 Відповісти
юний тимурівець
показати весь коментар
14.11.2022 18:38 Відповісти
Умер человек. По своей роковой ошибке или дурости, чем он руководствовался одному Богу известно да и важно это теперь. Печально, грустно, глупо. Семья потеряла отца и мужа. Напоминание для других не повторять такие ошибки.

И в таких новостях на сцену выходят они, шутники затейники, которые соревнуются с такими же братьями дебилами по разуму, кто "остроумней" кучу-коммент оставит.
показати весь коментар
14.11.2022 18:46 Відповісти
Та ні, ці "шунтнікі-затєйнікі" просто застерігають потенційних ідіотів від такого ж вчинку. Ну, щоб комусь не закортіло повтори.
показати весь коментар
14.11.2022 18:58 Відповісти
Предостережение и глупые, неуместные в теме про гибель человека, шютки это разные вещи.
показати весь коментар
14.11.2022 19:07 Відповісти
Та ні, їдкі та злі жарти тут більш ефективні, ніж просто правила безпеки. От ви он як зреагували. А якби вам нудну лекцію читали?
показати весь коментар
14.11.2022 19:10 Відповісти
Я не вижу ничего смешного в гибели человека. Пускай он 100 раз виноват, пускай совершил неимоверную глупость за которую расплатился самым ценным, но при этом всеже случилась трагедия, как минимум для его семьи и близких, и злорадствовать, насмехаться и отпускать остроты это ненужное и глупое занятие.
показати весь коментар
14.11.2022 19:15 Відповісти
- Обручальное https://anekdoty.ru/pro-kolca/ кольцо -о-о, непростое украшение-е-е..
- Блин, https://anekdoty.ru/pro-petrovicha/ Петрович , придурок, бросай гранату!
показати весь коментар
14.11.2022 22:57 Відповісти
Жаль чоловіка.Проте,в 50 рочків уже пора мати трохи розуму ,щоб не займатись такою небезпечною заготівлею металобрухту...
показати весь коментар
14.11.2022 18:39 Відповісти
50-ти річний хлопчак.
показати весь коментар
14.11.2022 18:40 Відповісти
один из 73% избирателей видосо-гундосого
показати весь коментар
14.11.2022 18:41 Відповісти
Надо смеяться?
показати весь коментар
14.11.2022 18:47 Відповісти
якщо в руках є те що крутиться - треба крутити, а що воно таке і навіщо то діло вісімнадцяте...
показати весь коментар
14.11.2022 18:43 Відповісти
Безумству храбрых венки бесплатно
показати весь коментар
14.11.2022 18:44 Відповісти
По фото видно, що він вже сотню снарядів розібрав, а на сто першому підірвався... міг з такою ж завзятістю у сапери податись, там зараз і зарплат нормальні і роботи не початий край...
показати весь коментар
14.11.2022 18:45 Відповісти
туда идиотов не берут. Это опасно для окружающих сослуживцев.
показати весь коментар
14.11.2022 18:59 Відповісти
Значить, не так вже даремно загинув, цей сапер-аматор
показати весь коментар
14.11.2022 19:14 Відповісти
к большому сожалению война оставила много беды и кто имеет клепку в голове тот понимает что все это смертоносные предметы...дурачки пытаются сыграть в рулетку
показати весь коментар
14.11.2022 18:45 Відповісти
..умеют жЫ жЫть лЬюуди...
73% - лохторат Найвэлычнившивого..(
показати весь коментар
14.11.2022 18:48 Відповісти
Такий ****** під час війни займатися.
показати весь коментар
14.11.2022 18:48 Відповісти
🤦

Кому кортить змайструвати мангал із снаряда, чи іншу подібну прутню - будь-ласка, подалі від дітей та взагалі від людей.

А краще взагалі не робіть.
показати весь коментар
14.11.2022 18:48 Відповісти
Що він там шукав?
показати весь коментар
14.11.2022 18:50 Відповісти
Синдром під назвою "цеменінадо"

https://www.youtube.com/shorts/3QfQj2DixCM
показати весь коментар
14.11.2022 18:51 Відповісти
Вибухівку добував.
показати весь коментар
14.11.2022 18:52 Відповісти
Знакомый под Старым Салтовым нашел автомат. На радостях, отстегнул магазин. Ладонь оторвало и самого посекло. Заминировано. А так ведь наверное радовался удачному приобретению...
показати весь коментар
14.11.2022 18:54 Відповісти
ну уже бы на поток по разбору поставили, автоматикой, завод какой-то, что ли. да и бабло за местоположение давали б. и на новые не мешало бы переделать,все дешевле было бы. да и экология опять же.
показати весь коментар
14.11.2022 18:56 Відповісти
если напечатать столько денег, что бы хватило давать за местоположение взрывоопасных предметов, то через год за одну гривну будут давать сто боливаров.
показати весь коментар
14.11.2022 19:03 Відповісти
можно не денег, а там, репутацию, как в Китае. лучшим - медали, почет, встречу с Зеленским и материально чего-то. в общем - варианты всегда есть, имхо. да и вроде даже в той же Польше еще задолго до всякие проекты вели типа энергия из старых боеприпасов. не знаю правда дошло ли до воплощения - но тестили точно. у нас за это надо бы уже что-то делать\думать. да и модифицировать и использовать тоже не помешало бы. откуда во время войны ресурсы возьмутся? никто под обстрелами условную руду добывать не станет.
показати весь коментар
14.11.2022 19:13 Відповісти
медали и почет без риска быть убитым на фронтах или подорваться возле дома в поисках взрывоопасных предметов, у нас в стране получают другими способами, которые к тому же приносят и деньги, которые не пахнут. Главное - встретиться с зеленским, тогда можно купить спутник, или отжать гуманитарные "тахо", или просто ******** эшелон гуманитарки - варианты всегда есть, имхо.
показати весь коментар
14.11.2022 20:39 Відповісти
ну то так, но это как с иконами\талисманами - ворованные не помогают, скорее наоборот. да и пи**енные деньги тоже не сильно дают моральное удовлетворение. а когда народ еще и знает, что деньги пи**енные ...
показати весь коментар
15.11.2022 01:18 Відповісти
кому-то может и не дают, а кому-то дают не только моральное удовлетворение, но и безбедную жизнь на Мальте, Аргентине, Коста-Рике, Израиле и даже на Кабо-Верде. С двухтысячных годов уже наверное добрые пару тысяч украинских чиновников вместе со своими семьями "исчезли с радаров", и "народ" даже фамилий их уже и не вспомнит. У нас народ вообще нихера не помнит - память как у гуппи.
показати весь коментар
15.11.2022 01:33 Відповісти
А что он хотел с того снаряда добыть?
показати весь коментар
14.11.2022 19:02 Відповісти
Выплавить тротил. Его можно сплавить в шашку, и продать налево тому, у кого есть коробка Д-5М.
После войны много вопросов будут "решать" аннигиляцией авто.
показати весь коментар
14.11.2022 19:08 Відповісти
Намагався розібрати танковий снаряд... Як що "окснарений" (окончательно снаряженный) російською мовою,та ще й той,що вилетів з каналу ствола( це означає зі зведеним підривником),то він просто дебіл! Хай Бог простить що сказав.
показати весь коментар
14.11.2022 19:09 Відповісти
Бог вряд ли разбирается. как становится на боевой взвод снаряд, вылетевший из ствола орудия... А вот я точно прощаю за единственный в ленте компетентный и разумный пост о снаряде, стоящем на боевом взводе.
показати весь коментар
14.11.2022 20:45 Відповісти
Як би там не було,але самі небезпечні **********,це саперні міни! Бо тільки той,хто міну поставив,знає,який підривач( за принципом дії),або комплекс підривачів він застосував. Саме на мінах гине більшість саперів.
показати весь коментар
14.11.2022 19:17 Відповісти
сапер-любитель. тоже полезно. некоторые "избранные люди" наверное за всю свою жизнь похвастаться чем-то приличным для общества не смогут. а тут - разминировал в одиночку.
показати весь коментар
14.11.2022 19:26 Відповісти
Успел хоть похвастаться?
показати весь коментар
14.11.2022 21:09 Відповісти
видимо нет, но полезное дело сделал точно
показати весь коментар
15.11.2022 01:19 Відповісти
Ну да.
1 -- обезвредил боеприпас
2 -- показал всем -- семье, соседям -- что происходит, если делать то, чего не знаешь.
показати весь коментар
15.11.2022 11:38 Відповісти
Andrey Asmodeus - дійсно,багато людей вважають себе спеціалістами ( як і більшість homo sapiens в медицині і в педагогіці) ,а деякі навіть в ***********! Тільки "обізнаність" в *********** швидко закінчується. Пишуть же адекватним людям: виявив щось незрозуміле - телефонуй 102,або 101 ! Багато мудрості треба! Не багато. Не ризикуй! Підриваються майстри!
показати весь коментар
14.11.2022 19:44 Відповісти
На*уя, а главное - зачем?
показати весь коментар
14.11.2022 20:14 Відповісти
Дураки всегда Дохнут по понедельникам...💀
показати весь коментар
14.11.2022 20:21 Відповісти
А міг же, як та бабця з під Херсону гонорово здати все це нашому Війську.
На одного меркантильного хохла стало менше.
показати весь коментар
14.11.2022 20:23 Відповісти
#Интересно: для чего в хозяйстве могли пригодиться детали танкового снаряда?
показати весь коментар
14.11.2022 21:08 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 21:35 Відповісти
Не иначе как к рыбалке готовился.
показати весь коментар
14.11.2022 23:01 Відповісти
С таким арсеналом это было дело времени
показати весь коментар
14.11.2022 23:18 Відповісти
 
 