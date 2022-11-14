На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд. ФОТОрепортаж
На Київщині від осколкових поранень помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд.
Про це розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Страшна і безглузда смерть. Сьогодні в лікарні від осколкових поранень загинув 50-річний чоловік, який вчора ввечері намагався розібрати танковий снаряд.
Вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де велись активні бойові дії на Київщині.
Вдома у загиблого ми виявили і інші небезпечні знахідки - авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "УРАГАН".
Розумію біль, яку відчувають зараз близькі загиблого, щиро співчуваю втраті. І вкотре наголошую - яка б не була мета подальшого застосування військових "трофеїв", не варто забувати, що зброя лишається зброєю.
Ця війна довела нам, що навіть досвідчені сапери чи спеціалісти вибухотехніки, які регулярно займаються розмінуваннями, гинуть від ворожих пасток.
Закликаю усіх – уникайте зон, де велись активні бойові дії, не відвідуйте лісові зони і поля, що знаходились в окупації. Не збирайте і не приносьте додому незнайомі предмети, і вже точно не намагайте проводити із ними маніпуляції. Якщо знайшли підозрілий предмет, повідомляйте на лінію "102".
Не піддавайте небезпеці своє здоров’я та життя!" - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Самовыпилился.
Інколи, коли спілкуюся з такими, у мене виникає питання як у Караченцова-"Уррі" з "Електроніка": "де внього та кнопка?", що увімкне мізки?
Каждый дебил обвиняет, но предъявить нечего.
мабуть і сам не знав....
И в таких новостях на сцену выходят они, шутники затейники, которые соревнуются с такими же братьями дебилами по разуму, кто "остроумней" кучу-коммент оставит.
- Блин, https://anekdoty.ru/pro-petrovicha/ Петрович , придурок, бросай гранату!
73% - лохторат Найвэлычнившивого..(
Кому кортить змайструвати мангал із снаряда, чи іншу подібну прутню - будь-ласка, подалі від дітей та взагалі від людей.
А краще взагалі не робіть.
https://www.youtube.com/shorts/3QfQj2DixCM
встречу с Зеленскими материально чего-то. в общем - варианты всегда есть, имхо. да и вроде даже в той же Польше еще задолго до всякие проекты вели типа энергия из старых боеприпасов. не знаю правда дошло ли до воплощения - но тестили точно. у нас за это надо бы уже что-то делать\думать. да и модифицировать и использовать тоже не помешало бы. откуда во время войны ресурсы возьмутся? никто под обстрелами условную руду добывать не станет.
После войны много вопросов будут "решать" аннигиляцией авто.
1 -- обезвредил боеприпас
2 -- показал всем -- семье, соседям -- что происходит, если делать то, чего не знаешь.
На одного меркантильного хохла стало менше.