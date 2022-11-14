На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації. ФОТО
На Харківщині ексгумували тіла ще чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
14 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани. Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.
У м. Куп‘янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів, їх тіла ексгумовано.
Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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