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Новини Фото Війна
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На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації. ФОТО

На Харківщині ексгумували тіла ще чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації 01

14 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани. Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.

На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації 02

На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині ексгумували тіла 4 жертв російської агресії, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У м. Куп‘янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів, їх тіла ексгумовано.

На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації 04

На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації 05

Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також дивіться: В Ізюмі ексгумовано тіла 3 місцевих жителів, убитих окупантами у власному автомобілі, – Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Харківщина (6054) ексгумація (148) жертви (1810) Куп’янськ (798)


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Горіти вам всім у пеклі-мерзенні кацапські вбивці...
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14.11.2022 20:17 Відповісти
Боже, поверни московитам все те, що вони накоїли після того, як перестали бути Тартарією!
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14.11.2022 20:26 Відповісти
І помнож на 10 поколінь.
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14.11.2022 20:33 Відповісти
 
 