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Росіяни вночі випустили понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по містах і селах Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни знову скерували свою зброю проти Нікопольщини…

Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади "Градами" та важкою артилерією.

Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів.

У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд.

Всюди минулося без постраждалих.

Деталі обстрілів ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула без сирен і на цю хвилину спокійно.

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Росіяни вночі випустили понад 60 снарядів із Градів та важкої артилерії по містах і селах Нікопольщини 01
Росіяни вночі випустили понад 60 снарядів із Градів та важкої артилерії по містах і селах Нікопольщини 02
Росіяни вночі випустили понад 60 снарядів із Градів та важкої артилерії по містах і селах Нікопольщини 03

Автор: 

обстріл (28993) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3831)


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Ще хтось з конякою лавровим розмовляє на Балі?
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15.11.2022 07:42 Відповісти
- Конюх, с которым он приехал.
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15.11.2022 08:09 Відповісти
Чим більше кацапи руйнують, тим більшими будуть репарації.
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15.11.2022 08:32 Відповісти
 
 