У день, коли Міноборони позбавило акредитації журналістів CNN, вони отримали престижну нагороду за блискуче висвітлення війни в Україні, - Бутусов

В день, коли Міноборони України позбавило акредитації знімальну групу CNN, за те, що вони показали звільнення Херсону, знімальна група CNN отримала престижну нагороду Міжнародної асоціації мовлення за блискуче висвітлення війни в Україні.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Повна невдячність за роботу від влади України і повне визнання від тих, хто транслює новини по усьому світу. Ось така у нас країна парадоксів. Сподіваюсь, що у нас буде достатньо суспільного тиску, щоб не тільки повернути акредитацію, а щоб Міноборони ще й вибачилось за цей вчинок, і розробило адекватні правила роботи журналістів, які б відповідали стандартам НАТО", - пише Бутусов.

Він також подякував CNN за роботу в Україні.

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Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів".

"Детектор медіа" повідомив, що акредитації позбавили зокрема журналістів CNN і SkyNews.