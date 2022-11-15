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Посадовці на Одещині брали хабарі від експортерів "зернового коридору", - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

Посадовці на Одещині брали хабарі від експортерів зернового коридору, - ДБР 01

"Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому "зерновому коридору". Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​ДБР затримало на хабарі прокурора Запорізької окружної прокуратури. ФОТОрепортаж

У межах досудового розслідування сьогодні проводиться низка обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження.

"Наразі вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування. Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - додають у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.


Посадовці на Одещині брали хабарі від експортерів зернового коридору, - ДБР 02
Посадовці на Одещині брали хабарі від експортерів зернового коридору, - ДБР 03
Посадовці на Одещині брали хабарі від експортерів зернового коридору, - ДБР 04
Посадовці на Одещині брали хабарі від експортерів зернового коридору, - ДБР 05

хабар (4727) Одеська область (3276) порт (2056) зернові (1240) ДБР (3538)


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Топ коментарі
+16
а ми по 100-200 грн на армію скидаємся...
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15.11.2022 10:03
+12
Всегда брали, а тут вдруг нельзя, они ещё в суд подадут на защиту чести и достоинства.
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15.11.2022 10:04
+10
Штраф заплатить за те що неділлись з ОПой.
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15.11.2022 10:03
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А зачем фито санитарный сертификат например если зерно едет в иран где хадиов делают которые нас бомбят? Я б туда еще крысчаного яду отсыпал, а проверяещему зарядил бы хлебало и посаил на бутылку
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15.11.2022 10:02 Відповісти
СМЕНИТЕ статьи Уголовного кодекса ПОД ВОЕННОЕ ВРЕМЯ и все встанет на свои места !!!! ДАВАТЬ минимум 10 лет !!!!!!! за преступление с полной конфискацией,сократить время расследований !!!! а такое сюсюкание только смех курам !
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15.11.2022 12:02 Відповісти
а ми по 100-200 грн на армію скидаємся...
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15.11.2022 10:03 Відповісти
Штраф заплатить за те що неділлись з ОПой.
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15.11.2022 10:03 Відповісти
Всегда брали, а тут вдруг нельзя, они ещё в суд подадут на защиту чести и достоинства.
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15.11.2022 10:04 Відповісти
Это какие то предприятия , которые оказывали какие то услуги и за это получали бабло . У нас везде так . Попробуй переделать документы на земельный пай . Там приходиться платить не одну тысячу этим деятелям , за то что они из госреестра , или ещё откуда то возьмут какую то справку . При этом государству остаются копейки . Так само и здесь . Придраться будет не к чему . А если они заплатили налоги . То значит всё законно . Это олигархический строй , ставленниками которой и есть власти с времён второго Кучмы .
Остаётся теперь доказать , что эти предприятия давали взятки чиновникам . Но взятки ещё надо доказать . А если учитывать , что эти чиновники были не окончательными получателями взяток , то вместо пиара можно выйти на самих себя . Будем посмотреть .
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15.11.2022 10:43 Відповісти
а ще є така дегальна годівниця як Державне підприємство "Документ"...Від одного міністра юстиції до іншого передається. Тіж самі послуги, але +200грн за сервіс(швидкість)
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15.11.2022 10:57 Відповісти
Чому ви самі не візьмете потрібну справку? Я звичайно проти хабарництава але справедливості ради щодо переоформлення земельних ділянок то зазвичай люди навіть не цікавлятся де можна отримати дешевші послуги (є реєстр землевпорядників) і що можна зробити самому. Наприклад я сам на ділянку привозив археологів і агрохіміків чим значно зекономив кошти при оформленні земельної ділянки. А якщо врахувати те що вибрав землевпорядника не в райцентрі (де майже нема конкуренції) а в обласному центрі то це дозволило заощадити майже половину вартості якщо би звернувася і все робили в районному центрі.
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15.11.2022 11:40 Відповісти
Доказать тяжело , обычно свидетелей пытаются ликвидировать или через знакомых судей факты нивелировать, в Чернигове преследованием по заказу полиции занимается чмошная судья выродок Логвина
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05.06.2023 23:37 Відповісти
тю, та скільки вони там награбували? (сарказм)... Ердоган он бере 25% відкату, але герой в очах світу...
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15.11.2022 10:06 Відповісти
Смішно до гидоти виглядає на сцикуні з ДБР гідра з водою за плечима при обшуці в місті. Що засохнути боїться? А памперси теж мабуть одягнув.
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15.11.2022 10:08 Відповісти
В морську піхоту цих підорів.
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15.11.2022 10:16 Відповісти
Взяточников в морскую пехоту? Ну тоди всё - пропала морська пихота...
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16.11.2022 04:18 Відповісти
Люстрований Пудрик, якого Єрмак протянув на Одеську митницю не при справах? Чи перестав в ОП завозити?
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15.11.2022 10:22 Відповісти
Хіба це не було зрозуміло? Нацьому "зерновому коридорі" наживаються (а на чому у нашій країні не наживаються чиновники і високопосадовці?) усі і в Україні, і бусурмани з ердоганом і кацапи... На головному нашому багатстві - збіжжі.
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15.11.2022 10:23 Відповісти
І таких щурів повно. Ну зменши свої апетити, поживи на одну зарплату, хоча б поки війна не закінчиться... Ні, їм ***** війна чи кінець світу за вікном - брали, беруть і будуть брати.
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15.11.2022 10:24 Відповісти
Тепер будуть брати більше . За ризик , який став більшим .
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15.11.2022 10:46 Відповісти
нещодавно якась кікімора з Одеси верещала - Одеса була, є та буде російським городом та вивіску на своїй сраній крамниці російською вона ніколи не буде міняти..., а це звідти все йде - схиляння перед всім російським, перед їхньою корупцією, рабством та імперським духом, а насправді - це продажність та неповага до рідної країни... з цим треба боротися тут і зараз, а не після перемоги...
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15.11.2022 10:29 Відповісти
Ой там оті "посадовці" дууже високо сидять! А це лише "стрілочник" який вирішив приховати декілька долярів-і спалився.
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15.11.2022 10:30 Відповісти
надо ******* не в пол а в зерновые культуры их...................пускай нюхают....................вот же ****** ................................
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15.11.2022 10:33 Відповісти
все як у росії
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15.11.2022 10:47 Відповісти
Я би дуже здивувався, якби вони не брали. Це ж така годівниця. Зерно треба вивезти всім, але всі не влізуть, а хто влізе - вирішує чиновник...
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15.11.2022 10:48 Відповісти
Після війни виявиться,що на цім коридорі заробили всі високопосадовці,крім аграріїв,хто це зерно виростив.
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15.11.2022 10:50 Відповісти
Фитосанитары по своим коррупционным аппетитам уже давно перещеголяли даже таможню
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15.11.2022 11:15 Відповісти
А бабенка-то ручки на груди сложила с эдаким возмущением, что потривожили ее....я бы еще и копняка дал собаке пойманной с поличным....
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15.11.2022 21:13 Відповісти
СМЕРТЬ !!!
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16.11.2022 00:02 Відповісти
 
 