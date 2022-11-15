Гучний вибух у Мелітополі: зрадника Трухіна доставлено в лікарню у надважкому стані. ФОТО

Внаслідок сьогоднішнього гучного вибуху у Мелітополі поранено одного із мелітопольських братів-колаборантів Трухіних.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню", - зазначає він.





За словами Федорова, за своє "професійне" життя колаборант встиг накопичити вагомий послужний список:

- Давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко. Був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ. Брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради.

- При колишній владі був директором КП "Комунальна власність". Встиг роздерибанити комунальне майно, тому з приходом нашої команди був вигнаний з посади.

- З початку повномасштабної війни в Україні у 2022-у році став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна. Допомогав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.

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"Знаємо кожного, хто зрадив Мелітополь і Україну. Спокою колаборантам точно вже не буде", - резюмує Федоров.