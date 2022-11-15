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Гучний вибух у Мелітополі: зрадника Трухіна доставлено в лікарню у надважкому стані. ФОТО

Внаслідок сьогоднішнього гучного вибуху у Мелітополі поранено одного із мелітопольських братів-колаборантів Трухіних.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню", - зазначає він.

Гучний вибух у Мелітополі: зрадника Трухіна доставлено в лікарню у надважкому стані 01
Гучний вибух у Мелітополі: зрадника Трухіна доставлено в лікарню у надважкому стані 02

За словами Федорова, за своє "професійне" життя колаборант встиг накопичити вагомий послужний список:

- Давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко. Був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ. Брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради.

- При колишній владі був директором КП "Комунальна власність". Встиг роздерибанити комунальне майно, тому з приходом нашої команди був вигнаний з посади.

- З початку повномасштабної війни в Україні у 2022-у році став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна. Допомогав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гучний вибух пролунав у гуртожитку з рашистами у окупованому Мелітополі, - мер Федоров

"Знаємо кожного, хто зрадив Мелітополь і Україну. Спокою колаборантам точно вже не буде", - резюмує Федоров.

Автор: 

вибух (4507) Мелітополь (772) колабораціонізм (1168) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+25
https://t.me/zaporizka_sish/11569 Nov 14 at 17:56

Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим.
Смерть зрадника підтвердили його сторінці.

https://t.me/zaporizka_sish/11569 t.me/zaporizka_sish/11569
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15.11.2022 10:59
+18
а этого брателло когда?
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15.11.2022 11:16
+17
а можна ще одного Трухіна підірвати? в таких окулярчиках чорненьких?
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15.11.2022 11:01
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https://t.me/zaporizka_sish/11569 Nov 14 at 17:56

Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим.
Смерть зрадника підтвердили його сторінці.

https://t.me/zaporizka_sish/11569 t.me/zaporizka_sish/11569
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15.11.2022 10:59 Відповісти
здох максим ну и ...
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15.11.2022 11:06 Відповісти
Алах у Акбар!
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15.11.2022 11:00 Відповісти
++
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15.11.2022 11:00 Відповісти
держимо кулачки! за те шоб став трупіним ))
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15.11.2022 11:01 Відповісти
а можна ще одного Трухіна підірвати? в таких окулярчиках чорненьких?
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15.11.2022 11:01 Відповісти
Цьому достатньо лвідстріляний тубус від NLAW лишити на капоті, для хронічного ануреза до кінця життя.
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15.11.2022 11:06 Відповісти
Камуняка і зажопник в одному флаконі.
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15.11.2022 11:02 Відповісти
Смерть гаду.
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15.11.2022 11:03 Відповісти
"однофамільцу" приготуватися?..
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15.11.2022 11:07 Відповісти
і стільки років така гидота була при владі! і скільки ще таких потвор, у тому числі на не окупованній території, які б при нагоді залюбки перейшли на бік ворога? А в 2014 була чудова можливість почистити "авгієви конюшні" нашого політикуму! Почистили б то і дурнів немали б в президентах зараз!
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15.11.2022 11:10 Відповісти
Чому була?
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15.11.2022 12:09 Відповісти
бо зараз не 2014 рік)))
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15.11.2022 12:10 Відповісти
Кстати вчера никто не задался простым вопросом, почему Зеленский спокойно перемещался по Херсону и даже не конспирировал свой маршрут? Все это происходило в городе, в котором полно агентов и он только был занят ВСУ. Ответ очень прост, по договорённостям и гарантиям Салливана российские войска не будут обстреливать Херсон! Как это шоу надоело, а вечером нас ждали телеграм захваты левого берега Днепра…
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15.11.2022 11:13 Відповісти
Так все просто - зеля должен строить дороги и разминировывать чонгар. Это из той же оперы, почему они не стреляют по банковой. Насчет телеграм захватов вообще мимо темы - был десант, освободили Олешки.
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15.11.2022 11:21 Відповісти
Кацап , ти це в СБУ напиши , може ти їх зацікавиш .Або тупориле ти чучуло , або рускій , або і те , і інше .
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15.11.2022 12:16 Відповісти
гав-гав гной под-зэлупный
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15.11.2022 13:23 Відповісти
Навіщо ти називаєш своє ім'я ? Я не збираюся з тобою знайомитися . О , тебе вже хтось в спам відправив . Ви такі , кацапи , тупі і настирні - ну пєдіки кончені !
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15.11.2022 16:53 Відповісти
торба лайна -твоё имя александр-торба-лайна зэ-леного
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15.11.2022 20:51 Відповісти
Перекладай зразу , свинособака . Але в іншому місці . Зараз видаляєшся і більше не з'являєшся . А то бігало , зе вибирало , а тепер кривлятися намагається . Тільки , чмо рускоє , не виправдовуйся - всі кацапи за зе голосували .
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15.11.2022 23:15 Відповісти
Go f yourself, кацап.
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15.11.2022 12:23 Відповісти
а этого брателло когда?
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15.11.2022 11:16 Відповісти
Он тихонько в лес ушел, его не споймать
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15.11.2022 11:22 Відповісти
а тот, что в лес ушел не пострадал?
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15.11.2022 11:17 Відповісти
І хто це зробив?
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15.11.2022 11:17 Відповісти
у колаборантів професійний ризик - рання нагла смерть
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15.11.2022 11:35 Відповісти
У нас этих Трухиных как гуталина, но вот ,что обидно,что все они тихонько уходят в лес а все эти слова о наказании это просто сотрясание воздуха, хотя 73% блеют, они верят,что Вофка востановит справедливость
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15.11.2022 11:41 Відповісти
Ці Трухіни усі жіди ? чи тільки 50/50 % ?
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15.11.2022 11:46 Відповісти
На півшишечкі
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15.11.2022 12:11 Відповісти
Наше правосудие выпустило бы их со смешными залогами, как хорошо что есть партизаны, которое действуют по справедливости.
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15.11.2022 11:50 Відповісти
Я не розумію, як таке можливо: був при посаді, накрав, був "нашою владою вигнаний"... Чому не посаджений?
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15.11.2022 11:58 Відповісти
Сподобалося " ...при колишній владі... тому з приходом нашої команди був вигнаний з посади...".
блаЗЄнські виродки. Та ви поставили такого самого. Вам не відмитися від кількости колаборантів, "слуг_народА", починаючи з депутата ВР.
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15.11.2022 12:23 Відповісти
Хлопок,задымление,возгорание и кацапсина проявил жест доброй воли, совершил прорыв и ушел в отрицательный рост на концерт Кабздоха в вечых объятиях Шайтан-Иблиса !
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15.11.2022 13:31 Відповісти
НАХЯ !!!???
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16.11.2022 00:01 Відповісти
 
 