Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК "С-300", "Градів", "Смерчів". ФОТОрепортаж

За добу задокументовано 13 ударів по житловому сектору й інфраструктурі. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



"Під вогнем рашистів опинилися міста Авдіївка, Селидове, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Іванівське, Шахтарське, Карлівка, Сєверне. Ворог бив по мирному населенню із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", артилерії та мінометів.

Знищено та пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 3 житлових будинки, приміщення шахти, склад тощо", - йдеться у повідомленні.

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Також Зафіксовано ракетний удар із ЗРК "С-300" по селу Шахтарське Великоновосілківської громади. Із "Смерчів" окупанти вдарили по місту Селидове. Внаслідок обстрілів в обох населених пунктах пошкоджено інфраструктуру, постраждалих немає.

"Від артилерійського обстрілу у селі Сєверне Очеретинської громади загинула людина. Маємо пораненого у Бахмуті", - додають у Нацполіції.

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