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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК "С-300", "Градів", "Смерчів". ФОТОрепортаж

За добу задокументовано 13 ударів по житловому сектору й інфраструктурі. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 01

"Під вогнем рашистів опинилися міста Авдіївка, Селидове, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Іванівське, Шахтарське, Карлівка, Сєверне. Ворог бив по мирному населенню із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", артилерії та мінометів.

Знищено та пошкоджено 8 цивільних об’єктів – 3 житлових будинки, приміщення шахти, склад тощо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілювали з авіації та артилерії Донеччину, постраждалих та загиблих немає, - ОВА

Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 02

Також Зафіксовано ракетний удар із ЗРК "С-300" по селу Шахтарське Великоновосілківської громади. Із "Смерчів" окупанти вдарили по місту Селидове. Внаслідок обстрілів в обох населених пунктах пошкоджено інфраструктуру, постраждалих немає.

"Від артилерійського обстрілу у селі Сєверне Очеретинської громади загинула людина. Маємо пораненого у Бахмуті", - додають у Нацполіції.

Також читайте: За добу росіяни вбили одного цивільного мешканця Донеччини. Виявлено тіла 3 убитих рашистами під час окупації. ІНФОГРАФІКА



Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 03
Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 04
Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 05
Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 06
Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 07
Рашисти обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Били з ЗРК С-300, Градів, Смерчів 08

обстріл (28993) Нацполіція (15260) Донецька область (8734)


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