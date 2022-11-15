Від рук окупантів загинули ще 9 мирних українців, 15 осіб поранено, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби внаслідок обстрілів армії РФ загинуло 9 мирних українців.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 14.11.2022 (станом на 09:00 15.11.2022):
Донецька область - 4 загиблих (у т.ч. виявлено 3 вбитих раніше), 1 поранений;
Запорізька область - 1 загиблий;
Миколаївська область - 1 поранений;
Сумська область - 3 поранених;
Харківська область - 7 поранених (у т.ч. 4 на мінах)"
Херсонська область - 4 загиблих (загинули раніше), 3 поранених.
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