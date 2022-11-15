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Новини Фото Війна
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Здавали рашистам дані про українських патріотів: СБУ затримала двох зрадниць на деокупованій Луганщині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще двох пособниць агресора в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Здавали рашистам дані про українських патріотів: СБУ затримала двох зрадниць на деокупованій Луганщині 01

"Під час захоплення частини Луганщини вони "здавали" ворогу адреси українських патріотів і допомагали у "розквартируванні" окупаційних угруповань в оселях місцевих жителів. Крім цього, вони організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.

За таку співпрацю отримали від окупаційної адміністрації "особливий статус" і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону.
Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі. Аби уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру українських військових", - йдеться у повідомленні.

Здавали рашистам дані про українських патріотів: СБУ затримала двох зрадниць на деокупованій Луганщині 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співи про "матушку-Русь" у Києво-Печерській Лаврі: відкрито кримінальне провадження, - СБУ

Однак співробітники Служби безпеки викрили поплічниць загарбників, задокументували їхні злочинні дії та затримали.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Здавали рашистам дані про українських патріотів: СБУ затримала двох зрадниць на деокупованій Луганщині 03

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.


Здавали рашистам дані про українських патріотів: СБУ затримала двох зрадниць на деокупованій Луганщині 04

затримання (4350) СБУ (12915) державна зрада (1712) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+21
Люмпен,пьянь,рвань. Типичные любители "рюзьгий мир".
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15.11.2022 11:42
+11
Какие-то чмони судя по внешнему виду
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15.11.2022 11:45
+8
так и запах, точно, не "шанель №5" ))
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15.11.2022 11:54
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Люмпен,пьянь,рвань. Типичные любители "рюзьгий мир".
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15.11.2022 11:42 Відповісти
Какие-то чмони судя по внешнему виду
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15.11.2022 11:45 Відповісти
Прикид не від Діора .
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15.11.2022 11:47 Відповісти
так и запах, точно, не "шанель №5" ))
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15.11.2022 11:54 Відповісти
Лапи кутюрьє іх минули .
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15.11.2022 11:59 Відповісти
парашна мода сезону "осінь 2022" )
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15.11.2022 12:03 Відповісти
Це село.Який зовнішній вигляд? Прийде свято чи культпохід, ось тоді і побачиш, а свиней кормить-це суперовий вигляд.
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15.11.2022 12:43 Відповісти
Блуд напав чи біс попутав .
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15.11.2022 11:46 Відповісти
Депортіровать з позбавленням громадянства
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15.11.2022 11:47 Відповісти
Куди?
На хрін вони де треба, за них ніхто навіть штопаного презерватива не дасть!
Тільки в неБуття таке сміття!
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15.11.2022 11:56 Відповісти
Нехай їдуть туди що вони сильно *******.Яка нам різниця конфіскація майна і нах в лаптемтан.І назад не пускати.
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15.11.2022 12:48 Відповісти
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15.11.2022 13:29 Відповісти
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15.11.2022 11:51 Відповісти
бомжи-рашкофилы - это повседневная унылая реальность ))
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15.11.2022 11:56 Відповісти
Обычные лугандонские свиноматки!
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15.11.2022 11:52 Відповісти
лумпены думали камиссарами станут. чёрные кожаные тужурки им выдадут и наганы, как их дидам. уже и коллективизацую возрождать были начали. аналогичная фигня и во всех эшелонах сегодняшней власти. только тем удалось, как им кажется, выбраться из вот такой же мрази и грязи во властные "князи". и теперь они проворовавшись во власть, узаконили себе право грабить государство и не только гуманитарку красть.
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15.11.2022 11:53 Відповісти
мы здесь теперя жить будем! здесь теперя рассеяяяя!

рассея здеся навееееечнааааа!!!!

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15.11.2022 11:59 Відповісти
за грати підорів
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15.11.2022 11:54 Відповісти
Типові людишки з розряду "какая разніца".
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15.11.2022 11:58 Відповісти
А чому під час війни не показують морди цих падлюк на загал? А можливо це дозволить впізнати їх новим свідкам? Юстиція безтолкова .
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15.11.2022 12:00 Відповісти
Жах! Зовнійшній вигляд красномовно доповідає що у таких людей в їх головах...Я не кажу про неохайність. Но :однакові гумові лапті у совковому стилі "прощай юність" з кокетливим додаванням невідомого пуху ,схоже зібраного після ліньки сніжної людини, "абібаси" , що заправлені глибоко у товсті в'язані панчохи...****...В мене дружина пів години перед дзеркалом крутиться щоб на п'ять хвилин на вулицю вийти - пляшку води у водоматі наповнити. А їй вже за 50))). А ці кури, що вони хотіли?Мабуть , щоб усі були такі як вони.Прикро(((
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15.11.2022 12:09 Відповісти
Шкода, що у нас під час війни їх ще судять, а не дарують один патрончик та не показують їх рила.
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15.11.2022 12:14 Відповісти
Здерти шкуру, а ще краще, зняти скальп . 🔪
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15.11.2022 12:47 Відповісти
навіщо їх прибрали від стіни?
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15.11.2022 12:49 Відповісти
Алкоголічки...їм просто не вистачало на опохмєл.
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15.11.2022 12:50 Відповісти
да и ноги по ходу тоже раздигали не матым свинособакам..................тьфу мерзость.....................в чан с дерьмом сук..........................................................
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15.11.2022 13:13 Відповісти
 
 