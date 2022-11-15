Здавали рашистам дані про українських патріотів: СБУ затримала двох зрадниць на деокупованій Луганщині. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила ще двох пособниць агресора в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України.
Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Під час захоплення частини Луганщини вони "здавали" ворогу адреси українських патріотів і допомагали у "розквартируванні" окупаційних угруповань в оселях місцевих жителів. Крім цього, вони організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.
За таку співпрацю отримали від окупаційної адміністрації "особливий статус" і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону.
Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі. Аби уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру українських військових", - йдеться у повідомленні.
Однак співробітники Служби безпеки викрили поплічниць загарбників, задокументували їхні злочинні дії та затримали.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
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На хрін вони де треба, за них ніхто навіть штопаного презерватива не дасть!
Тільки в неБуття таке сміття!
рассея здеся навееееечнааааа!!!!