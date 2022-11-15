Вимоги України неадекватні. Захід має бути зацікавленим у "дисциплінуванні Зеленського", - Лавров. ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" вимоги України щодо встановлення миру. Окрім того, як зазначається, у розмовах із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Лавров звинуватив Україну в нібито зриві перемовного процесу.
Про це він зазначив на полях саміта G20, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Вимоги України неадекватні", - цитує Лаврова російське пропагандистське видання.
"З виступу Зеленського на G20 слідує висновок, що жодних порад Заходу про переговори з Росією він не слухає. Росія хоче побачити конкретні свідчення, що Захід зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського", - додає Лавров.
Окрім того, як зазначається, у розмовах із президентом Франції Еманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Лавров звинуватив Україну в нібито зриві перемовного процесу.
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А что все же идет война? они же утверждали что войны нет,это как говориться не явка с повинной? , осталось узнать кто ее начал? а тот кто начал должен отойти за границу вторжения и выплатить ущерб - это и есть условия с которых востанавливается мир.
Но за поребриком, условия Украины называют неадерватными, а войну называют миром, а мир войной, даже скажут что "спецоперацию" начал 24.02.22 не агресор а Украина, потому что у грабителя и убийцы своя логика, который всегда "косит" под дурака, а может и вовсе не косит, потому, что грабитель и убийца он же и есть ******* который своими руками не зарабатывает, а грабит и убивает, как говорил классик - просто мозгов нет.