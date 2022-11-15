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Вимоги України неадекватні. Захід має бути зацікавленим у "дисциплінуванні Зеленського", - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" вимоги України щодо встановлення миру. Окрім того, як зазначається, у розмовах із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Лавров звинуватив Україну в нібито зриві перемовного процесу. 

Про це він зазначив на полях саміта G20, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Вимоги України неадекватні", - цитує Лаврова російське пропагандистське видання. 

"З виступу Зеленського на G20 слідує висновок, що жодних порад Заходу про переговори з Росією він не слухає. Росія хоче побачити конкретні свідчення, що Захід зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського", - додає Лавров.

Окрім того, як зазначається, у розмовах із президентом Франції Еманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Лавров звинуватив Україну в нібито зриві перемовного процесу.

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Вимоги України неадекватні. Захід має бути зацікавленим у дисциплінуванні Зеленського, - Лавров 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Лавров Сергій (1608) перемовини (2996) росія (65856) Макрон Емманюель (1509) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+58
безумная лошадь...
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15.11.2022 12:01
+51
Хто посмів з конюшні випустити?
Загалом зрозуміло, їбашимо до останнього москаля.
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15.11.2022 12:02
+47
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15.11.2022 12:20
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15.11.2022 16:08 Відповісти
Вбивці кацапські, після того, що ви вчинили з цивільним населенням в Україні, вас треба палити і різати, на дивлячись на вік і стать. Мрію, хоча б перед смертю, вбити якомога більше орків, цивільних чи воєнних - не важливо.
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15.11.2022 17:00 Відповісти
Зеленський - президен
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15.11.2022 17:52 Відповісти
Ви- не помилка
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15.11.2022 17:54 Відповісти
Стоит ли комментировать, больная лошадь, усыпить.....
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15.11.2022 18:13 Відповісти
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" вимоги України щодо встановлення миру Джерело:
А что все же идет война? они же утверждали что войны нет,это как говориться не явка с повинной? , осталось узнать кто ее начал? а тот кто начал должен отойти за границу вторжения и выплатить ущерб - это и есть условия с которых востанавливается мир.
Но за поребриком, условия Украины называют неадерватными, а войну называют миром, а мир войной, даже скажут что "спецоперацию" начал 24.02.22 не агресор а Украина, потому что у грабителя и убийцы своя логика, который всегда "косит" под дурака, а может и вовсе не косит, потому, что грабитель и убийца он же и есть ******* который своими руками не зарабатывает, а грабит и убивает, как говорил классик - просто мозгов нет.
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15.11.2022 18:56 Відповісти
Ти падло, спочатку спробуй свій ПТОЗ підлікувати!
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15.11.2022 19:24 Відповісти
коли уже це старе конеподібне уй*бище здохне? кобзону одиноко, пора
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15.11.2022 19:59 Відповісти
коней на переправе не меняют. эту лошадь пожалуйста не меняйте! От него и так шарахаются представители всех стран и пллют ему в спину. Пусть го-го-го кает и дальше.
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15.11.2022 20:59 Відповісти
Ха ха ха .Все це сказав неадекватний лавров,бо всім адекватним світу цього розуміло що дисциплінувати необхідно росію.Вони просто нахабно насміхаються над цілим світом і роблять що хотять.
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15.11.2022 22:18 Відповісти
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15.11.2022 22:20 Відповісти
О ! ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ !)
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15.11.2022 23:47 Відповісти
Це план Д (дипломатія) лаптей. Втягнути Україну в переговори на своїх умовах, Знаючи, що їх не приймуть, вплинути на союзників України, позбавити лендЛізу, і підготуватись для нанесення нового "сокрушительного" удару по Україні. В лаптів ще є один план Д - це дезинформація, там відповідальна боброєдка Симонян. В них "все хода расписани".
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16.11.2022 03:57 Відповісти
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