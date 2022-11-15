Вимоги України неадекватні. Захід має бути зацікавленим у "дисциплінуванні Зеленського", - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав "неадекватними" вимоги України щодо встановлення миру. Окрім того, як зазначається, у розмовах із президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Лавров звинуватив Україну в нібито зриві перемовного процесу.

Про це він зазначив на полях саміта G20, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Вимоги України неадекватні", - цитує Лаврова російське пропагандистське видання.

"З виступу Зеленського на G20 слідує висновок, що жодних порад Заходу про переговори з Росією він не слухає. Росія хоче побачити конкретні свідчення, що Захід зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського", - додає Лавров.

Окрім того, як зазначається, у розмовах із президентом Франції Еманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом Лавров звинуватив Україну в нібито зриві перемовного процесу.

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