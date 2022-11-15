Наслідки масованих обстрілів Оріхова та Гуляйполя рашистами: зруйновані будинки, є загиблий. ФОТОрепортаж

За добу до правоохоронців надійшло 23 повідомлення про зруйнований житловий фонд від жителів районних центрів і прилеглих сіл Запорізької області. Агресори завдали значних матеріальних збитків мирному населенню, знищуючи переважно їх будинки й територію домоволодінь. Смертельних поранень зазнав житель Оріхівщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Зазначається, що упродовж доби російські військові завдали понад 60 ударів по містах Гуляйполе, Оріхів, смт. Залізничному, селах Новоданилівка, Новоандріївка, Новоіванівка, Щербаки, Мала Токмачка, Малинівка, Білогір'я, Дорожнянка, Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Малі Щербаки.

"Об’єктами для збройної агресії стала виключно житлова інфраструктура. В Оріхівському та Гуляйпільському районах поліцейські зафіксували руйнування приватних будинків, господарських приміщень, дворових територій, парканів, теплиць тощо.

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Ворог діє підло й підступно, лишаючи життя звичайних цивільних людей, які щоденно рятуються від збройної агресії окупантів. Так, унаслідок артилерійського обстрілу Малої Токмачки від отриманих мінно-вибухових травм та численних осколкових поранень у реанімації помер 21-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

За усіма фактами воєнних злочинів слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" КК України.









