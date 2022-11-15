Житель Чернігівщини збирав дані для спецслужб РФ. Йому повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито жителя Новгород-Сіверського району Чернігівської області, який співпрацював з представником спецслужби РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, завербований агент збирав інформацію про місцезнаходження та кількість військовослужбовців, військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань. Отриману інформацію він надсилав представникам країни-агресора на один з Інтернет-месенджерів", - йдеться у повідомленні.
Йому повідомлено про підозру за надання інформації про розташування Збройних Сил України державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
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I вродi i сало у нас лучше iприрода, i свободи бiльше.
А зрадив.
Слава ЗСУ!!