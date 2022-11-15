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Житель Чернігівщини збирав дані для спецслужб РФ. Йому повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито жителя Новгород-Сіверського району Чернігівської області, який співпрацював з представником спецслужби РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, завербований агент збирав інформацію про місцезнаходження та кількість військовослужбовців, військової техніки Збройних Сил України та інших військових формувань. Отриману інформацію він надсилав представникам країни-агресора на один з Інтернет-месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Житель Чернігівщини збирав дані для спецслужб РФ. Йому повідомлено про підозру 01
Житель Чернігівщини збирав дані для спецслужб РФ. Йому повідомлено про підозру 02

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Йому повідомлено про підозру за надання інформації про розташування Збройних Сил України державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Чернігівщина (1584) державна зрада (1712) Офіс Генпрокурора (3272)


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15.11.2022 15:51 Відповісти
Вопрос -почему вiн зрадив?
I вродi i сало у нас лучше iприрода, i свободи бiльше.
А зрадив.
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15.11.2022 15:58 Відповісти
бо геть дурне...
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15.11.2022 16:24 Відповісти
Сиди,тесля, в болоті і не патякай, що ти там, дрімучий, знаєш про сало..
Слава ЗСУ!!
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15.11.2022 16:56 Відповісти
 
 