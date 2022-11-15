САУ "Гвоздика" передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна. ФОТОрепортаж
Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна передали САУ "Гвоздика".
Про це у Facebook повідомив Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.
"Хвилюючий момент передачі САУ "Гвоздика" Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна народним депутатом України, волонтером Олексієм Гончаренко. На неї віддали донати понад 11.000 добродійників", - йдеться в повідомленні.
Раніше було оголошено збір на САУ "Гвоздика" для військовослужбовців Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Богуна.
Топ коментарі
+14 Дмитрий Курепин
показати весь коментар15.11.2022 16:05 Посилання
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар15.11.2022 16:02 Посилання
+9 MausMike
показати весь коментар15.11.2022 15:53 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви теж можете назбирати 🙁
https://www.youtube.com/watch?v=HGFHot1rIP0
чи може це ця трофейна після ремонту???
Хороший "тазик"