УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11311 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
7 004 18

САУ "Гвоздика" передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна. ФОТОрепортаж

Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна передали САУ "Гвоздика".

Про це у Facebook повідомив Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвилюючий момент передачі САУ "Гвоздика" Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна народним депутатом України, волонтером Олексієм Гончаренко. На неї віддали донати понад 11.000 добродійників", - йдеться в повідомленні.

Раніше було оголошено збір на САУ "Гвоздика" для військовослужбовців Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Богуна.

Також читайте: Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами

САУ Гвоздика передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна 01
САУ Гвоздика передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна 02
САУ Гвоздика передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна 03
САУ Гвоздика передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна 04
САУ Гвоздика передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна 05

Автор: 

зброя (7512) Березовець Тарас (15) ЗСУ (7642)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Алексей спасибо! Ты делаешь больше, чем свора зеленых п.......
показати весь коментар
15.11.2022 16:05
+11
У болгарського обороного підприємства через приватних посередників купили.
показати весь коментар
15.11.2022 16:02
+9
Квіти для окупантів. 💐
показати весь коментар
15.11.2022 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, це що Гончаренко збирав 10 млн гривень
показати весь коментар
15.11.2022 15:43 Відповісти
Чому ви так здивовані !

Ви теж можете назбирати 🙁
показати весь коментар
15.11.2022 15:48 Відповісти
Квіти для окупантів. 💐
показати весь коментар
15.11.2022 15:53 Відповісти
цікаво... а де він її купив щоб передати???. якщо вона була десь на державному заводі, то її автоматично мали віддати ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=HGFHot1rIP0
чи може це ця трофейна після ремонту???
показати весь коментар
15.11.2022 15:57 Відповісти
У болгарського обороного підприємства через приватних посередників купили.
показати весь коментар
15.11.2022 16:02 Відповісти
Молодцы, шо тут сказать. Это всегда двойная выгода, каждый совковый снаряд или тем более техника - это еще лишение кацапов этого вооружения. По сути плюс один к уничтоженной технике автоматически. Байден тут грамотно сделал, что массово скупил большое количество совковой техники и лишил кацапов возможностей ее перекупить себе.
показати весь коментар
15.11.2022 16:12 Відповісти
Вооще они на харьковском тракторном заводе выпускаются, а чтоб её передать ЗСУ, за неё нужно заплатить. Но пониманте ли, плесень выделяет дополнительно 1,5 млрд. на телемарафон, а на эти деньги можно было бы купить 150 таких "Гводик".
показати весь коментар
15.11.2022 16:18 Відповісти
ХТЗ з розвалу совка їх не робить,а ремонт їх взагалі робило одно з підприємств УКРОБОРОНПРОМУ.яке до ХТЗ ніяким боком...
показати весь коментар
16.11.2022 00:06 Відповісти
Алексей спасибо! Ты делаешь больше, чем свора зеленых п.......
показати весь коментар
15.11.2022 16:05 Відповісти
лизь
показати весь коментар
15.11.2022 16:08 Відповісти
Хламидия ты? не узнаю тебя в гриме)
показати весь коментар
15.11.2022 16:14 Відповісти
лизь зарплатний ясно
показати весь коментар
15.11.2022 16:57 Відповісти
Шел бы ты, выборец зеленого говна за кораблем)
показати весь коментар
15.11.2022 17:22 Відповісти
Дивлюся ССО потроху стають аналогами американськіх морпіхів. В них теж свої танки, авіація і артилерія. Мені якось САУ не асоциюється з "тихо прийшов, тихо пішов"
показати весь коментар
15.11.2022 16:39 Відповісти
Інколи треба дати підарам і квітів нюхнути, тай поглибше.
показати весь коментар
15.11.2022 17:05 Відповісти
Я тільки за. Перефразовуючи класика "добрим словом і 122м снарядом можно досягти більше ніж просто добрим словом" (С)
показати весь коментар
15.11.2022 17:18 Відповісти
КМП США від важкої броні відмовляється,у них там якась своя нова "мобільна" доктрина,хз на основі чого сформована...
показати весь коментар
16.11.2022 00:08 Відповісти
а я уже и забыл про нее))...задонатил Алексею после первого его ролика с упоминанием, но вчера бегал покупал павербанки))замотался))

Хороший "тазик"
показати весь коментар
16.11.2022 07:54 Відповісти
 
 