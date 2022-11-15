САУ "Гвоздика" передали воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна. ФОТОрепортаж

Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна передали САУ "Гвоздика".

Про це у Facebook повідомив Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвилюючий момент передачі САУ "Гвоздика" Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна народним депутатом України, волонтером Олексієм Гончаренко. На неї віддали донати понад 11.000 добродійників", - йдеться в повідомленні.

Раніше було оголошено збір на САУ "Гвоздика" для військовослужбовців Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Богуна.

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