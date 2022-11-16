У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської ракетної атаки на Київщини нараховується понад 15 руйнувань житлових будинків, 2 - нежитлових приміщення. Росія атакувала щонайменше три райони Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу поліції Київської області.

Наразі правоохоронці знаходять частини ворожих снарядів на території Київщини, а саме в полях та лісовій місцевості.











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"Уламки збитої ракети окупантів поліцейські знайшли у лісовій зоні на Київщині. Руйнувань та постраждалих, на щастя, не виявлено. Правоохоронці проводять огляд місця події" - повідомили в поліції.







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