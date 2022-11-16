У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської ракетної атаки на Київщини нараховується понад 15 руйнувань житлових будинків, 2 - нежитлових приміщення. Росія атакувала щонайменше три райони Київської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу поліції Київської області.
Наразі правоохоронці знаходять частини ворожих снарядів на території Київщини, а саме в полях та лісовій місцевості.
"Уламки збитої ракети окупантів поліцейські знайшли у лісовій зоні на Київщині. Руйнувань та постраждалих, на щастя, не виявлено. Правоохоронці проводять огляд місця події" - повідомили в поліції.
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Харьков Сумской
показати весь коментар16.11.2022 00:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
atata #544686
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Yuhim Dym
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Niromonus Niromonus
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