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Новини Фото Війна
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У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської ракетної атаки на Київщини нараховується понад 15 руйнувань житлових будинків, 2 - нежитлових приміщення. Росія атакувала щонайменше три райони Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу поліції Київської області.

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Наразі правоохоронці знаходять частини ворожих снарядів на території Київщини, а саме в полях та лісовій місцевості.

У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 02
У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 03
У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 04
У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 05
У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання ворожої ракети в об’єкт на Київщині. ВIДЕО

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У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 08
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"Уламки збитої ракети окупантів поліцейські знайшли у лісовій зоні на Київщині. Руйнувань та постраждалих, на щастя, не виявлено. Правоохоронці проводять огляд місця події" - повідомили в поліції.

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У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 11
У поліції показали наслідки ракетного удару по Київській області 12

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Автор: 

Київська область (4081) обстріл (28993) Нацполіція (15260)


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Дуже високоточна анало-говнетна зброя. Добре, що так.
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16.11.2022 00:27 Відповісти
це збиті більш всього
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16.11.2022 07:28 Відповісти
Московія найбільше зло на планеті
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16.11.2022 01:28 Відповісти
Вся інфополоса забита ракетами у Польщі а усілякі українці світу покуй, нате вам керманичі минулих десятиліть як ви наробили та розброїли і розікрали країну а в усьому цьому радісно допомагали недоумкваті громадяни. Як казав зрадник коммуняка кравчук маємо те що маємо...
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16.11.2022 14:56 Відповісти
 
 