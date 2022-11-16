Залишки російських ракет, знищених захисниками України на південному напрямку. ФОТОрепортаж
15 листопада окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну.
Генштаб показав залишки російських ракет, знищених нашими захисниками на південному напрямку, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
that was salvaged some time ago,
not a cruise or ballistic missile.
Perhaps a Sukhoi 25.