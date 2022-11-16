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Залишки російських ракет, знищених захисниками України на південному напрямку. ФОТОрепортаж

15 листопада окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Україну.

Генштаб показав залишки російських ракет, знищених нашими захисниками на південному напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

Залишки російських ракет, знищених захисниками України на південному напрямку 01
Залишки російських ракет, знищених захисниками України на південному напрямку 02
Залишки російських ракет, знищених захисниками України на південному напрямку 03
Залишки російських ракет, знищених захисниками України на південному напрямку 04

Також читайте: Росія за кілька годин випустила по Україні ракет на $900 мільйонів, – Forbes

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) обстріл (28993) ППО (3258) ракети (4051) Херсонська область (5850)


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Это питары рабсейские лежат ваши пенсии.
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16.11.2022 06:47 Відповісти
Раzzейской підарнє не доведеш, головне що по ящику показують, їм пабєду давай. Це низькосортне гімно буде ходити в куфайках і кірзачах, жити в казармах, а їм усе одно будуть винні хахли, підноси та чурки
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16.11.2022 06:54 Відповісти
Але як кажуть, дурню треба сказали, що він дурень, бо воно може не в курсі.
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16.11.2022 08:31 Відповісти
Справа у тому, шо коли у когось биполярное растройство головного мозгу, маніакальна шизофренія якшо по проще, то там ніякі пояснення не допоможуть - таких закривають у псіхдіспансер і все.
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16.11.2022 08:36 Відповісти
Вони мчать до цього на всіх парах. Інакше ця система не виживе, тільки самоізоляція. Вони нас хотіли прихопити по дорозі, але щось пішло не так.
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16.11.2022 08:39 Відповісти
Ну, і хрен їм в догонку.
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16.11.2022 08:44 Відповісти
The downmost photo appears to be a downed fighter jet,
that was salvaged some time ago,
not a cruise or ballistic missile.

Perhaps a Sukhoi 25.
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16.11.2022 09:45 Відповісти
 
 