Рашисти вдарили по трьох громадах Нікопольщини із "Градів" та артилерії. Пошкоджено будинки та лінії електропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти вдарили по трьох громадах Нікопольщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уночі напружено було на Нікопольщині.

"Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Накрили нічні міста на села "Градами" і важкою артилерією. Обійшлося без загиблих та поранених", - зазначає очільник регіону.

Також повідомляється, що у Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.

"Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - резюмує Резніченко.

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