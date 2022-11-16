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Новини Фото Війна
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Рашисти вдарили по трьох громадах Нікопольщини із "Градів" та артилерії. Пошкоджено будинки та лінії електропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти вдарили по трьох громадах Нікопольщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уночі напружено було на Нікопольщині.

"Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Накрили нічні міста на села "Градами" і важкою артилерією. Обійшлося без загиблих та поранених", - зазначає очільник регіону.

Також повідомляється, що у Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач.

"Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно", - резюмує Резніченко.

Також читайте: Росіяни вночі випустили понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по містах і селах Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили по трьох громадах Нікопольщини із Градів та артилерії. Пошкоджено будинки та лінії електропередач, - ОВА 01
Рашисти вдарили по трьох громадах Нікопольщини із Градів та артилерії. Пошкоджено будинки та лінії електропередач, - ОВА 02
Рашисти вдарили по трьох громадах Нікопольщини із Градів та артилерії. Пошкоджено будинки та лінії електропередач, - ОВА 03
Рашисти вдарили по трьох громадах Нікопольщини із Градів та артилерії. Пошкоджено будинки та лінії електропередач, - ОВА 04

Автор: 

армія рф (17729) обстріл (28993) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


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Смотря на Таврию , кучность попадания осколков показывает ужас и трагедию , кто останется жить при таком попадании в тело человека .
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16.11.2022 16:43 Відповісти
 
 