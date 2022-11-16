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Рашисти трьома ракетами вдарили по ресторану у Запорізькому районі. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська сьогодні, 16 листопада, завдали ракетного удару по закладу харчування у Запорізькому районі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформє Цензор.НЕТ.

Рашисти трьома ракетами вдарили по ресторану у Запорізькому районі 01

Зазначається, що удар було завдано близько 5 ранку.

"Друга армія світу" витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх "великорусская национальная идея", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увечері над Запорізькою областю сили ППО збили ракети росіян


Рашисти трьома ракетами вдарили по ресторану у Запорізькому районі 02
Рашисти трьома ракетами вдарили по ресторану у Запорізькому районі 03

обстріл (29037) Запорізька область (3706) Старух Олександр (199)


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Сарай якийсь
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16.11.2022 09:19 Відповісти
Стратегічний генделик!

До того ж героїчний! Собою закрив українців від 3 ворожих ракет. Майте повагу.
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16.11.2022 09:30 Відповісти
Люди без майна залишились.
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16.11.2022 09:35 Відповісти
Внатуре,это ресторан???
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16.11.2022 10:16 Відповісти
Целились в подстанцию...воевать с мирными людьми краснопузые дебилы научились ещё в 1917 году...красные мочили типа белых и наоборот...😛Мировая ливарюцыя чЛенина...
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16.11.2022 09:23 Відповісти
кстати я вчёра увидел на канале История без мифов, но нё на твоем языкё, ролик про рёволюцию т.н., можёт будёт интёрёсно.
\\\\ 7 листопада: Як Лєнін і більшовики захопили владу // Історія без міфів \\\
https://www.youtube.com/watch?v=0dzUM-0h7JM
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16.11.2022 09:41 Відповісти
кацапам - пзд_А.. конвульсії подихаючої недоїмперії 404... мокшавошки геть не думають про дітей-нащадків..
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16.11.2022 09:49 Відповісти
ПОкажите яму, зачем привязку к местности делать. МОжет они думают тут стратегическая инфраструктура. Война, а вы открытыми картами играете
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16.11.2022 10:44 Відповісти
 
 