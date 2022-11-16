Рашисти трьома ракетами вдарили по ресторану у Запорізькому районі. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська сьогодні, 16 листопада, завдали ракетного удару по закладу харчування у Запорізькому районі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удар було завдано близько 5 ранку.

"Друга армія світу" витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх "великорусская национальная идея", - йдеться у повідомленні.

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