Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів. ФОТОрепортаж

Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"І хоча українських захисників у самому селищі немає - ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків. На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку. У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів, які є німими свідками "дутої величі" росармії", - йдеться у повідомленні.

























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ФОТО: Армія INFORM