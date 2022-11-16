Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів. ФОТОрепортаж
Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"І хоча українських захисників у самому селищі немає - ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків. На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку. У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів, які є німими свідками "дутої величі" росармії", - йдеться у повідомленні.
ФОТО: Армія INFORM
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
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+27 Moshe Dayan
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+17 Ksenia VB
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тепер все в "дарунках" від кацапні - розбите все та поламане, та засіяне мінами і сдохлятиною русні
Крим був автономієй і жили там люди нормально, всім вистачало на життя, курортний бізнес забеспечував людей на цілий рік, зараз сосуть кінець, які башмаки.
це не народ, це бидло.
ви з дубу впали? звiдки ви це взяли?
що ви пропонуєте ?