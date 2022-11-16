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Новини Фото Війна
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Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів. ФОТОрепортаж

Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"І хоча українських захисників у самому селищі немає - ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків. На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку. У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів, які є німими свідками "дутої величі" росармії", - йдеться у повідомленні.

Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 01
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 02
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 03
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 04
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 05
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 06
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 07
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 08
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 09
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 10
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 11
Визволена Макіївка на Луганщині розбита і завалена трупами рашистів 12

Читайте: ЗСУ визволили вже 12 населених пунктів на Луганщині, - Гайдай

ФОТО: Армія INFORM

Автор: 

армія рф (17755) деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+33
Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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16.11.2022 10:22
+27
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем. (С).
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16.11.2022 10:23
+17
Та не лише рашисти, а і місцеве мудачйо.
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16.11.2022 10:25
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Дохлих мерзенних кацапських вбивць забагато не буває...
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16.11.2022 10:22 Відповісти
Які гарні асвабадітєлі...
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16.11.2022 10:23 Відповісти
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем. (С).
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16.11.2022 10:23 Відповісти
Та не лише рашисти, а і місцеве мудачйо.
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16.11.2022 10:25 Відповісти
Відкрив новину , щоб зранку побачить дохлих кацапів і трохи підняти настрій.
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16.11.2022 10:40 Відповісти
там в орловской губернии нефтебаза горит-палает (это бонусом к хорошим новостям)))))
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16.11.2022 10:52 Відповісти
и опять с тачкой. эти псы-барбосы их наворовали чтобы стиралки вывозить или самих себя эвакуировать после кросса? )))
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16.11.2022 10:43 Відповісти
жили собі люди... тихо-мирно, нікого не чіпали...
тепер все в "дарунках" від кацапні - розбите все та поламане, та засіяне мінами і сдохлятиною русні
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16.11.2022 10:51 Відповісти
Чекаємо на визволення Макіївці у Донецькій області. І бажано звільнити від половини мешканців. Хай їдуть на батьківщину предків у москавію.
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16.11.2022 10:52 Відповісти
Сумно, але кацапи сподобалися.
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16.11.2022 11:20 Відповісти
Витязи устали и прилягли отдохнуть.
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16.11.2022 11:30 Відповісти
...назавжди. Та й не вітязі то зовсім, а покидьки цивілізації.
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16.11.2022 11:37 Відповісти
Мажем павтаріть 😁
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16.11.2022 11:48 Відповісти
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16.11.2022 11:55 Відповісти
Про які башмаки мова.
Крим був автономієй і жили там люди нормально, всім вистачало на життя, курортний бізнес забеспечував людей на цілий рік, зараз сосуть кінець, які башмаки.
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16.11.2022 18:02 Відповісти


це не народ, це бидло.
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17.11.2022 14:18 Відповісти
остальные, т.н. патриотические города, имеют по 40-60% сепаров

ви з дубу впали? звiдки ви це взяли?
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17.11.2022 17:50 Відповісти


що ви пропонуєте ?
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17.11.2022 19:36 Відповісти
я уж думал что город макеевку что в донецкой области всу освободили! но всё равно хорошо,молодцы всу!
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16.11.2022 13:52 Відповісти
 
 