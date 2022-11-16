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Новини Фото Війна
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Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська. ФОТОрепортаж

Ніч на Донеччині минула відносно тихо, однак ворог продовжував здійснювати обстріли на окремих ділянках фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а також періодичні обстріли околиць Мар’їнської громади - без жертв.

"На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади. Крім того, поодинокі обстріли зафіксовано поблизу Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

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Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 01
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 02
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 03
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 04
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 05
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 06
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 07
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 08
Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська 09

Автор: 

армія рф (17755) обстріл (29037) Донецька область (8761) Кириленко Павло (907)


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