Ніч на Донеччині: прильоти по старій частині Авдіївки і обстріли Майорська. ФОТОрепортаж
Ніч на Донеччині минула відносно тихо, однак ворог продовжував здійснювати обстріли на окремих ділянках фронту.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а також періодичні обстріли околиць Мар’їнської громади - без жертв.
"На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади. Крім того, поодинокі обстріли зафіксовано поблизу Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
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