Військовослужбовця ЗСУ, який на потязі повертався додому, вигнали у тамбур через "поганий запах": В "УЗ" закликають повідомляти про такі ситуації, "реагуватимуть блискавично". ФОТОрепортаж

Військовослужбовця, який повертався у відпустку та їхав на потязі з Дніпра у Київ, виставили у тамбур вагона через нібито "поганий запах".

Про це повідомили у благодійному фонді "Країна нескорених", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався 11 листопада.

"Один з військовослужбовців, який боронить нашу державу, Якименко Віктор Іванович він служить в військовій частині А7107, їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ, потягом номер 731, взяв квиток на потяг іііііі… замість того щоб приймати вдячність від людей яких боронить… дуже "ввічлива" провідниця /провідник попросила/в його вийти в тамбур і спати там, бо… бо від нього погано пахне", - розповіли у благодійному фонді.

Там звернулися до "Укрзалізниці" з проханням прокоментувати цей інцидент: "Ми думаємо, ви всі не один раз бачили фото і відео з передової, напевне ж там у всіх п‘ятизіркові окопи з душем, ванною і біде? Війна не пахне фіалками й люксовим парфумом, вона пахне потом, кров‘ю і смертю!".

В "Укрзалізниці" заявили, що військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона. А стюарди "недостатньо чітко" зреагували на ситуацію і "не помітили конфлікту", бо дозволили військовослужбовцю провести решту подорожі в тамбурі.

"Висновки наступні:



- Негайно організовуємо тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників, бо їм вистачає стресу за межами поїзда;



- Звертаємось до пасажирів по терпіння та повагу: від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра.



Якщо схожа ситуація трапиться на ваших очах, ми просимо сповістити про неї негайно — начальникові поїзда, контактному центру або прямо у месенджері — і реагуватимемо блискавично", - додали в "УЗ".

На інцидент також відреагував глава МЗС Дмитро Кулеба.

"У 2008 році я летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами. Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: "Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Давайте подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками". Весь (!) літак аплодував. Це був дуже людяний жест вдячності. Швидше за все, вони поверталися у той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових.

І це правильно: солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту - політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань. В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат", - наголосив міністр.

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