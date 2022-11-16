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Новини Фото Війна
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Військовослужбовця ЗСУ, який на потязі повертався додому, вигнали у тамбур через "поганий запах": В "УЗ" закликають повідомляти про такі ситуації, "реагуватимуть блискавично". ФОТОрепортаж

Військовослужбовця, який повертався у відпустку та їхав на потязі з Дніпра у Київ, виставили у тамбур вагона через нібито "поганий запах".

Про це повідомили у благодійному фонді "Країна нескорених", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався 11 листопада. 

"Один з військовослужбовців, який боронить нашу державу, Якименко Віктор Іванович він служить в військовій частині А7107, їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ, потягом номер 731, взяв квиток на потяг іііііі… замість того щоб приймати вдячність від людей яких боронить… дуже "ввічлива" провідниця /провідник попросила/в його вийти в тамбур і спати там, бо… бо від нього погано пахне", - розповіли у благодійному фонді.

Там звернулися до "Укрзалізниці" з проханням прокоментувати цей інцидент: "Ми думаємо, ви всі не один раз бачили фото і відео з передової, напевне ж там у всіх п‘ятизіркові окопи з душем, ванною і біде? Війна не пахне фіалками й люксовим парфумом, вона пахне потом, кров‘ю і смертю!".

В "Укрзалізниці" заявили, що військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у "поганому запаху" і виставили в тамбур вагона. А стюарди "недостатньо чітко" зреагували на ситуацію і "не помітили конфлікту", бо дозволили військовослужбовцю провести решту подорожі в тамбурі.

"Висновки наступні:

- Негайно організовуємо тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників, бо їм вистачає стресу за межами поїзда;

- Звертаємось до пасажирів по терпіння та повагу: від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра.

Якщо схожа ситуація трапиться на ваших очах, ми просимо сповістити про неї негайно — начальникові поїзда, контактному центру або прямо у месенджері — і реагуватимемо блискавично", - додали в "УЗ".

На інцидент також відреагував глава МЗС Дмитро Кулеба.

"У 2008 році я летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами. Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: "Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Давайте подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками". Весь (!) літак аплодував. Це був дуже людяний жест вдячності. Швидше за все, вони поверталися у той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових.

І це правильно: солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту - політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань. В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат", - наголосив міністр.

Читайте: Як символ віри в ЗСУ: "Укрзалізниця" запустила продаж благодійних квитків до Херсону, Донецька, Сімферополя та Маріуполя

Військовослужбовця ЗСУ, який на потязі повертався додому, вигнали у тамбур через поганий запах: В УЗ закликають повідомляти про такі ситуації, реагуватимуть блискавично 01
Військовослужбовця ЗСУ, який на потязі повертався додому, вигнали у тамбур через поганий запах: В УЗ закликають повідомляти про такі ситуації, реагуватимуть блискавично 02
Військовослужбовця ЗСУ, який на потязі повертався додому, вигнали у тамбур через поганий запах: В УЗ закликають повідомляти про такі ситуації, реагуватимуть блискавично 03
Військовослужбовця ЗСУ, який на потязі повертався додому, вигнали у тамбур через поганий запах: В УЗ закликають повідомляти про такі ситуації, реагуватимуть блискавично 04

Автор: 

Укрзалізниця (6896) військовослужбовці (4802)


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Топ коментарі
+52
А їм ***** не воняє їхнє життя?
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16.11.2022 10:46
+52
Треба обов'язково знайти цю ублюдіну та пояснити завдяки кому воно ще може їздити на потязі по вільній частині України...
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16.11.2022 10:47
+49
Шановні, якщо до громадян треба звертатись "про терпіння" щодо наших воїнів , то це не громадяни україни, а "какаяразніца", або прокацапська наволоч, або кончені пристосуванці совкодрочери.
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16.11.2022 10:48
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А їм ***** не воняє їхнє життя?
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16.11.2022 10:46 Відповісти
Нужно было в тех "пасажиров" пару рожков выпустить!!!
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16.11.2022 10:47 Відповісти
Якщо б вiн вийняв i поклав на стiл муляж Ф-1, то в тамбурi iхали б iншi вже "плохпахнущие" персонажi...
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16.11.2022 12:26 Відповісти
І в цілому вагоні не знайшлося когось щоб розбити носа тим кому шось неподобалось??? Якась дичина!!!
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16.11.2022 10:47 Відповісти
Треба обов'язково знайти цю ублюдіну та пояснити завдяки кому воно ще може їздити на потязі по вільній частині України...
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16.11.2022 10:47 Відповісти
Там не одна облюдіна. Це не ініціатива провідниці. Це пасажири пожалілись, що їм некомфортно їхати.
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16.11.2022 10:49 Відповісти
то воно якби було розумним могло би пояснити пасажирам,а кому не подобається,то хай іде до тамбуру на свіже повітря....
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16.11.2022 10:53 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ganebna-brehnya-uz-postavili-krapku-skandali-1668459402.html
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16.11.2022 11:04 Відповісти
Фільтруй прочитане, провідниця не причетна до інциденту.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ganebna-brehnya-uz-postavili-krapku-skandali-1668459402.html
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16.11.2022 11:07 Відповісти
А НАВІЩО ТА ***** КАТАЄТЬСЯ В ВАГОНІ?ХІБА НЕ ДЛЯ ТОГО,ЩОБ РОЗРУЛЮВАТИ КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ?В СВОЄ КУПЕ МОГЛА ПОСАДИТИ ВЖЕ НЕ МОЛОДУ ЛЮДИНУ,АЛЕ...МОЖЕ,КУРВИСЬКО ПРОКАЦАПСЬКЕ,І ПРИНИЗИТИ УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА ЇЙ ЗА ЩАСТЯ?
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16.11.2022 12:03 Відповісти
Так вона приклад з керiвництва УЗ бере- сер.леща це на iплище завжди написане..
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16.11.2022 12:32 Відповісти
Для тих хто в бронепоїзді: "Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре - несколько раз останавливались, пытались успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно смутило воина, он не сообщал."
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16.11.2022 13:00 Відповісти
А з яких це пір пасажири вірішують спірні питання??? Де провідники??
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16.11.2022 11:16 Відповісти
Війна воїнів робить скромними і невибагливими. Я думаю, воїн просто не захотів роздувати конфлікт, бо емоцій йому вистачило в бойових діях. Вирішив, що для його здоров'я буде дешевше відсторонитися від тих пі**рів і постояти в тамбурі
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16.11.2022 11:36 Відповісти
Согласен. Вот только проводники должны быть хозяинами в своем вагоне, и знать что там происходит. И решать проблемы, и, если надо, вызывать полицию. Полномочия на это у них есть.
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16.11.2022 12:03 Відповісти
Проводница - **** КОНЧЕННАЯ ПРОСТО МРАЗЬ , БЕЗ МОЗГОВ - ОБЯЗАНА БЫЛА НА МЕСТО ПОСТАВИТЬ ВЫРОДКОВ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ‼️ГАНЬБА Укрзализници‼️
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16.11.2022 12:04 Відповісти
Курва, знайти б ту провідницю і гівном її ******! Щоб від неї теж пограно пахло!!
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16.11.2022 10:48 Відповісти
Шановні, якщо до громадян треба звертатись "про терпіння" щодо наших воїнів , то це не громадяни україни, а "какаяразніца", або прокацапська наволоч, або кончені пристосуванці совкодрочери.
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16.11.2022 10:48 Відповісти
Совки з українським паспортом і правом голосувати.
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16.11.2022 10:51 Відповісти
навіщо далеко ходити..в Києві он купа товстомордого бидла сидить в кафе та ресторанах цілодобово, вночі мали всіх на увазі устроюють покатушки на новеньких тачках куплених на розкраданні держбюджету та гумдопомоги (жіснь удалась!). Вдихати запах окопу то не парфуми елітних повій звичайно, війна їх не стосується, навпаки можна вкрасти ще більше
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16.11.2022 12:06 Відповісти
Обивателі.
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16.11.2022 10:49 Відповісти
Конченное безмозглое быдло никогда не поймет, что оно может ехать на поезде только благодаря этому солдату...
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16.11.2022 10:50 Відповісти
Но реакция должна была быть от работников Укрзализници‼️На колени этих у#бищ поставить
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16.11.2022 12:07 Відповісти
Дехто казав, що українці і без світла і без опалення зможуть потерпіти заради перемоги. А тут таке...
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16.11.2022 10:53 Відповісти
но с другой стороны это могла быть и скотобаза из домбаса в том поезде, так шо я трохи не на тех наехал
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16.11.2022 10:55 Відповісти
такие проблемы были всегда. ещё при совке, те кто возвращались летом из диких походов точно помнят, что хотя перед поездом и отмывались, и были в "поездной одежде", по любому оставался запах дыма костров. рюкзаки и особенно в волосах. тогда тоже некоторые бубнели, шо, как из лесу вылезли, дымом несёт и воздух не озонирует. так шо проблема не нова, но сегодняшниц нарід вылезший из совковой грязи, теперь и вспоминать её запахов не желает.
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16.11.2022 11:19 Відповісти
Ротяг з Дніпра до Києва.Чому ви вирішили, що в потязі переважно кияни?
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16.11.2022 11:01 Відповісти
я там убрал и поправил потом
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16.11.2022 11:03 Відповісти
Дурню, в окопах джакузі немає.
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16.11.2022 10:54 Відповісти
В окопах звісно нема, але якого лисого закрили кімнату з пральною машиною, сушаркою і душем на вокзалі? Це теж дуже велике питання до укрзалізниці.
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16.11.2022 11:10 Відповісти
Дурнику, в окопах джакузі нема.
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16.11.2022 10:56 Відповісти
То ви б теж сказали тому військовослужбовцю піти в тамбур? Пздц...
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16.11.2022 10:58 Відповісти
если побродить по инстаграмму, то можно не однажды встретить, как киевские инстасамочки восхищаются романтичностью делания маникюра в салоне при свете смартфона во время отключения света. если бы не война, то разве смогли бы они ощутить всю прелесть такой вот маникюрной романтики!! а танцы под свет мобил, а кофа в такой же романтичной обстановке! а селфи на руинах бучи? разве такие вот солдаты из окопов могут понять все прелести их удавшейся сегодняшней киевской жисти. задрипанной.
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16.11.2022 10:54 Відповісти
.........впевнений, якби у купе з пасажирами потяга (рух якого забезпечив і цЕй воїн) їхав тупорилий рогатий кадирівець зі своєю черговою, смердючою, кудлатою вівцею, у гламурних сусідів і провідника-естета претензій не було б взагалі
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16.11.2022 10:56 Відповісти
В Інтерсіті нема купе, там питання до всього вагону. До речі, бієць їхав з квитком який саме в цьму потязі доволі недешевий.
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16.11.2022 11:13 Відповісти
..не знаю, як воно зараз, але проїзд у відпустку військового компенсує (у певних межах) МО, Держава, аби тільки був квиток.. і це справедливо.. та й вибір наразі у подорожуючих - неабиякий
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16.11.2022 11:26 Відповісти
Тут вибір у питанні часу - відпустка коротка. Але я про інше. Дії провідниці можна було б хоч якось пояснити аби боєць їхав без квитка і його втиснули в перше-ліпше вільне місце. Але навіть у такому випадку можна було б знайти вихід
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16.11.2022 11:32 Відповісти
А фото уїбанів, яким запах військового не сподобався?

Країна повинна знати своїх "героїв".

П.С. Навіть нема сенсу питати за кого у 2019 голосували ці "уставшиє ат вайни".
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16.11.2022 10:59 Відповісти
за зе, век воли не видать!!!
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16.11.2022 11:13 Відповісти
Провідницю в окопи - нехай варить і розносить чай нашим захисникам. Пасажирів пвернути до домівок в тамбурах. Суки кляті.
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16.11.2022 11:00 Відповісти
Пасажирів на фронт! Нехай насолоджуються ароматами війни
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16.11.2022 11:13 Відповісти
Таких істот на фронт не можна. Це дуже небезпечно на сам перед для наших військових.
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16.11.2022 11:20 Відповісти
Я один ничего не увидел в комментарии УЗ о компенсации солдату морального ущерба за некачественную работу стюардов?...
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16.11.2022 11:00 Відповісти
По базі квитків на потяг можно встановити сусідів воїна по вагону. Тому правоохоронні органи зобов'язані зараз стати на захист нашого героя і покарати цих мерзотників, разом із стюартами.
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16.11.2022 11:01 Відповісти
Журналисты, вам задание, найдите попутчиков нашего защитника и назовите их. А лучше покажите. Лично я буду вам дуже вдячна.
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16.11.2022 11:09 Відповісти
І ні у кого з цих й*баних пасажирів і провідників серце не йокнуло?їхали спокійно?Тіарі безмозглі!!!
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16.11.2022 11:07 Відповісти
Что значит работать со стюардами,а что это поможет?Человека унизили твари безмозглые, война всегда воняет.
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16.11.2022 11:16 Відповісти
Їх тра було втулить в той тамбур, хай би сиділи всю дорогу.
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16.11.2022 11:18 Відповісти
Обматюкав би ту сєпарню,чи шо.
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16.11.2022 11:18 Відповісти
В кожному потязі є камери спостереження, треба найти сук які *******, залишати безкарно не припустимо
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16.11.2022 11:19 Відповісти
Вообще то билетах их фамилии и имена есть.
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16.11.2022 20:01 Відповісти
Питання хороших кацапів знято, тут і хороших українців зі свічками шукати треба. Війна це чорне і біле, без усіляких ''не всьо так адназначна''
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16.11.2022 11:20 Відповісти
Вже давно всім відомо є дві країни, одна яка сидить по кабаках, а інша гине в окопах, в тому числі щоб перші і далі сиділи по кабаках....
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16.11.2022 11:21 Відповісти
Аж сльози навернулися! Що пережив цей воїн!! А де компенсація? І чому не звільнили провідників??? Як це так, вони не знали, у них це нормально в тамбурі їхати всю дорогу (якщо й за ін умов)??? Цих тварин треба встановити і звільнити. Пасажири, звичайно, мразі, але з яких пір вони вирішують правила??
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16.11.2022 11:21 Відповісти
Шановна Укрзалізниця. Давайте щось змінювати у цій ситуації. Військові безумовно будуть повертатися додому. Чому би не створити для них більш сприятливі умови. Чи можна зробити на вокзалах або поїздах (вагон) душову кімнату, що дозволяє військовому з передової безкоштовно покупатися.
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16.11.2022 11:22 Відповісти
Та вони ж ці кімнати позакривали.
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16.11.2022 11:34 Відповісти
А якого біса оприлюднили персональні дані військовослужбовця, ще й інформацію про його військову частину?! А інформація про довбнів яким не "пахло" фіалками - відсутня?!
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16.11.2022 11:23 Відповісти
А чого військовослужбовець їхав у одному вагоні зі свинями . ? Скот потрібно перевозити в окремих вагонах . . Укрзалізниця , розберіться з цим .
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16.11.2022 11:31 Відповісти
Більше, ніж упевнений, так званих "пасажирів" роздратувала саме військова іорма, як ознака приналежності до ЗСУ. Ці "пасажири" вочевидь латентні прихильники кацапії, а "поганий зппах" - привід помститися військовому за те, що він нищить кацапську наволоч. Окрім того так звані "стюарди", які власне і виставили пасадира - військового у тамбур, повинні не лише вибачитись перед ним, а й бути звільнені з "вовчим квитком" з роботи. Наступною роботою для них може бути лише участь у розбиранні зруйнованих будинків. Ніякі тренінги не дають таким особам совість. Вона або є, аьо її нема.
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16.11.2022 11:32 Відповісти
По перше - стюарди не мали права так вчиняти . Людина заплатила гроші за своє посадочне місце , то ж вона має на нього законне право .
А кому з пасажирів щось не подобається , запахи там чи ще щось , можуть самі перейти в тамбур і їхати до кінцевої там . . Це їхнє - законне право .
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16.11.2022 11:48 Відповісти
Це тільки наслідки ми побачили. Виникає питання, як так вийшло що військовому додому прийшлося їхати в такому стані?
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16.11.2022 11:36 Відповісти
Легко. Отримав вiдпустку з передка, i вiдразу додому, бо часу мало.
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16.11.2022 12:06 Відповісти
Парадно-выходная форма на переднем крае отсутствует.У добросовестного зампотылу в любой обстановке и душевая организована,а то и банька для личного состава ..Видимо в подразделении нашего воина тыловые органы были не на высоте..А его попутчики и стюарды оказались тыловой сволочью для которых место только в вагонном сортире
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16.11.2022 18:41 Відповісти
Ганьба провідниці, яка допустила таке.
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16.11.2022 11:38 Відповісти
тех проводниц и ******** клиентов в чан с дерьмом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!вот же сучище........................................................................************ ******...............................................................................................СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2022 11:39 Відповісти
Таких пасажирів какойразніци треба ******* ногами і відправити назад в ордло, де їм і місце
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16.11.2022 11:41 Відповісти
ну я розумію, пасажири різні, серед них можуть бути моральні уроди, але провідники залізниці, це їх обов'язок - забезпечити гідне поводження с пасажирами..., особливо в такий час, особливо з військовими..., провідниками теж тільки моральних уродів беруть...
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16.11.2022 11:47 Відповісти
Це Укрзалізниця - найбільший монополіст України і розкрадач іх бюджету і доходів.
В ієрархії УЗ кожен проводник повинен свою часктку зароблених "на ліво" віддавати
нач поїзда, той вище і так далі. Це структура яку проїла корупція наскрізь.
За контрабанду у сховках проводники беруть свою таксу, регулярні рейси цигарок у ЄС -
це їх "робота", бо зарплатня у проводника мізєр, хоча це не виправдовує.
Маємо цілком кримінальну структуру, називається УЗ.
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16.11.2022 12:10 Відповісти
Ладно был бы без формы, можно было бы подумать что гражданский и предъявить свои тупые претензии. А тут защитник Родины сразу же понятно и как только язык повернулся? Не мозгов, ни совести...
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16.11.2022 11:53 Відповісти
Загадочная смерть военного полковника во Владивостоке. Его обнаружили с многочисленными огнестрельным ранениями в грудь.

Вадим Бойко - заместитель начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища имени С.О. Макарова, начальник отделения технического обеспечения. Сегодня утром он пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда прозвучало пять выстрелов.

Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко - полковник был мёртв. Предсмертной записки мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова. Предположительно, Бойко выстрелил в себя пять раз.

По сведениям СМИ, Бойко отвечал за работу с мобилизованными.

- BAZA.

@mobilizationnews
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16.11.2022 11:58 Відповісти
Ласкаво просимо у світ Гомо Совєтікус, вони ще ********** дивитись Скотів і Голобородька.
І ще в спадок від совка є призирство до армії як до расходного матеріала якого "баби нарожают".
Слава Богу, слава ЗСУ.
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16.11.2022 12:00 Відповісти
Зачем же так радикально. Народ тогда военных уважал,почти в каждой семье кто-то служил и подобного бы не допустили..Что-то высшего комсостава РККА-СА то изложили все верно
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16.11.2022 18:50 Відповісти
То що в школі вчили поважати військових і армію це памятаю, але в совкє навіть військові були радянськими людьми. У мене в сімї ніхто не служив окрім строкової.
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16.11.2022 23:49 Відповісти
Не бачу проблем iдентифiкувати пасажира (провiдниця тут нi до чого), та вручити повiстку, щоб паскуда сама понюхала "ромашки". На камерах видно мiсце, а оскiльки бiлет iменний, то легко встановити власника.
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16.11.2022 12:04 Відповісти
Ти тупий ?
Це називається війна.
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16.11.2022 12:12 Відповісти
Как так можно? Я ехала рядом с военным,мы ему уступили место около окна,он согласился,ему было удобней. Были два военных попутчиков на пути туда/обратно,мы их угощали бутербродами,покупали им кофе,благодарили за нашу защиту. И на прощание желали им удачи.
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16.11.2022 12:09 Відповісти
Всіх пофамільно перечислити тут! Хто саме в цьому вагоні їхав.
В білеті вказано фамілії,а укрзалізниця їх має оголосити!
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16.11.2022 12:15 Відповісти
Недай Боже при мені хтось образив би воїна- я би вбив мабуть ту мразоту
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16.11.2022 12:42 Відповісти
Така ситуація. Після цього певне побільшає тих, хто захоче піти до війська. Йдеш, воюєш, страждаєш, не миєшся, не спиш, ризикуєш життям, їдеш додому до рідних на 4 дні і мусиш **** стояти в тамбурі????

ТА *** ТВОЮ МАТЬ СУКИ! ВИ ВЖЕ *******!!!!

ЗАКЛИКАЮ ВСІХ: МАРШРУТЧИКИ, ТАКСИСТИ, КОНТОРНІ КРИСИ, ПРОВІДНИКИ ЧИ КОНДУКТОРИ, ОФІЦІАНТИ ... ТА БУДЬ ХТО ХТО ОБРАЗИТЬ ВОЇНА -

ВИЛОВЛЮВАТИ І ******* ДО КРОВІ!!! ФОТОГРАФУВАТИ, ПОШИРЮВАТИ І ПОКАЗУВАТИ ОБЛИЧЧЯ І ВСІ ДАНІ, ЩОБ СІМ'ЯМ ЇХНІМ НЕ БУЛО ЖИТТЯ НОРМАЛЬНОГО, НІКОЛИ!
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16.11.2022 12:44 Відповісти
Всех соседей воина, включая женщин, призвать по мобилизации, через пару месяцев посмотрим, какой от них будет запах. А проводники могли бы найти отдельное купе, если действительно в силу обстоятельств службы у человека не получалось долго мыться
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16.11.2022 12:58 Відповісти
А чому не чути "головного залізничника" лещенка?
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16.11.2022 13:04 Відповісти
пасажири яким не сподобався запах воїна просто моральні уроди.Нехай дякують долі що запах війни вони нюхали у вагоні а не на полі бою.Знайти і призвати і буде видно чим будуть пахнути вони
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16.11.2022 14:36 Відповісти
Ребята,ветерани ВСУ виловіть цих уродів і викупайте їх в дерьме і викинте на вулицю хай люди подивлятся на цих уродів колоборантів,а ******* стюардесу гнати засяними тряпками с УЗ.а солдату повага і побажання здоровья і багато рків життя.
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16.11.2022 17:10 Відповісти
Цікаво, а хоч одне падло із УЗ попросило вибачення, чи, раптом не царська це справа?
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16.11.2022 17:30 Відповісти
Тварюки,а не люди....
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16.11.2022 19:33 Відповісти
Я не їхав в тому поїзді, але хочу попросити вибачення у віськового за тих ублюдків. Вибач Солдате їх. Будьласка. Уклінно дякую тобі за твою службу.
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16.11.2022 20:02 Відповісти
Вообще то у УЗ есть на каждом вокзале комнаты отдыха с душем. Могли бы поставить стиралки с сушилками, и военным предложить.
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16.11.2022 20:04 Відповісти
Боевой солдат и не должен "благоухать", как офисный планктон. Он пахнет войной - тяжёлий запах пота, портянок, дыма и смалятины въедается в одежду, волосы, вещи. И шо-о-о? Запах смерти ещё отвратительней, а именно он, солдат, стал на пути Смерти, что тянула руки к нам, нашим детям, нашим близким.
Фейсы этих "аристократов" на публичное обозрение!
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16.11.2022 20:18 Відповісти
Да блин стыдно за нас за украинцев что среди нас и такие есть
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16.11.2022 21:59 Відповісти
как говорит украинская поговорка, в семье не без урода. это же касается и общества
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18.11.2022 23:31 Відповісти
 
 