УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5523 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
10 623 26

Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Українці продовжують виявляти зрадників, які підтримують російських окупантів. Серед них, зокрема, Євген Гарбуз (1) та Олексій Корастильов (2) - керівники Якимівської школи боксу Запорізької області.

Про це розповів полковник ЗСУ Анаталій Штефан з позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.

"Гарний тренер, як виявилося може бути не гарною людиною, а зрадником, мразотою, пристосуванцем та рашистською підстилкою. Які найперші повісили на стадіоні і школі боксу триколор, а також кадирівську ганчірку. Де ваша так звана минула крутість, "спортики"? Де ваша позиція і спротив?", - пише він.

Також читайте: "Все нутро вилізло під час окупації": ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 01
Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 02
Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 03
Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 04
Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 05
Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 06
Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 07
Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області 08

Але найстрашніше, за словами Штефана, що зараз вони виховують дітей та підлітків за наративами роспропаганди.

Він також пропонує увазі попередній допис щодо того, як упирі організовували з орками псевдо референдум.

"Всі мразі на відео та фото ідентифіковані, матеріали передані в правоохоронні органи. Вирок собі ви обрали самі", - резюмує полковник ЗСУ.

Автор: 

Запорізька область (3706) державна зрада (1713) Штефан Анатолій (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
А заканчивается это как обычно, эта ******** которая передала страну, будет после деокупации со своими ********** спать на вокзалах рассеи и клянчить бутерброды с чаем)) че вы кипишуете, проорите с петушни. У меня двое знакомых по универу было с купянска, ватное обоссаное быдло после прихода *********, радовались, хлопали в ладоши, ща один в Бийск ****** в алтайский край его рашка определила, живёт в двухэтажном деревянном бараке с парашей на улице, устроили его на ферму (раньше работал юристом, имел двухэтажный дом), второй ***** скитается по родственникам где то в Туле, все ***** посылают)) земля наша чиститься від гандонів, покидьків і зрадників, кожен з них втече, і не буде смердіти руське міром, хіба це погано))
показати весь коментар
16.11.2022 11:31
+16
Для таких в прибалтійських країнах придумали паспорти "неграждан", а наша влада соплі жує і питає, а шо робити, шо робити...
показати весь коментар
16.11.2022 11:31
+13
Вибачайте, але вони пид@ри
показати весь коментар
16.11.2022 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так саме ці дії є їхньою ублюдською позицією...
показати весь коментар
16.11.2022 11:23 Відповісти
Ой, ви тепер дізнались про цю сєпарнь?!
Коли позбавите їх громадянства України?!
показати весь коментар
16.11.2022 11:23 Відповісти
Не фсе так адназначна!
показати весь коментар
16.11.2022 11:27 Відповісти
От тут якраз все зрозуміло.
росія - (поки що) сила. А спортсмени поважають силу. В принципі, фізична сила і велика маса - це головне для боксера. В їх світогляді росія - світовий чемпіон у надважкій вазі. Як же можна битись з чемпіоном світу? Краще приєднатись, або програєш.
показати весь коментар
16.11.2022 11:26 Відповісти
там ще є проросійський кримінал, проросійська мусорня, РПЦ і те що ви кажете. Короче російський світ.
показати весь коментар
16.11.2022 11:38 Відповісти
Конкретно тут мова про спортсменів. Сам таке спостерігав. Бокс - спорт, де багато значить саме вага бійця. Легкого з надважким на ринг не поставлять, програє. Тому у них критерій: чим більше важить, тим вище категорія.
показати весь коментар
16.11.2022 11:41 Відповісти
Вибачайте, але вони пид@ри
показати весь коментар
16.11.2022 11:29 Відповісти
А заканчивается это как обычно, эта ******** которая передала страну, будет после деокупации со своими ********** спать на вокзалах рассеи и клянчить бутерброды с чаем)) че вы кипишуете, проорите с петушни. У меня двое знакомых по универу было с купянска, ватное обоссаное быдло после прихода *********, радовались, хлопали в ладоши, ща один в Бийск ****** в алтайский край его рашка определила, живёт в двухэтажном деревянном бараке с парашей на улице, устроили его на ферму (раньше работал юристом, имел двухэтажный дом), второй ***** скитается по родственникам где то в Туле, все ***** посылают)) земля наша чиститься від гандонів, покидьків і зрадників, кожен з них втече, і не буде смердіти руське міром, хіба це погано))
показати весь коментар
16.11.2022 11:31 Відповісти
Ці не втекли й ще невідомо, чи дійсно якісь болючі заходи проти них приймуть. Поживемо - побачимо.
показати весь коментар
16.11.2022 11:39 Відповісти
Звісно що поки не втекли)) прийде зсу, без трусів вискочать
показати весь коментар
16.11.2022 11:42 Відповісти
Для таких в прибалтійських країнах придумали паспорти "неграждан", а наша влада соплі жує і питає, а шо робити, шо робити...
показати весь коментар
16.11.2022 11:31 Відповісти
добре що ти не написав "зелена" про владу, бо на мій погляд слушний момент був в 2014...
показати весь коментар
16.11.2022 12:42 Відповісти
Da, y nas estj takije pasporta dlja grazhdan sssr, kotorije ne hotjat proohoditj naturalizaciju.

K cozhaleniju bolshinstvo ukraincev, zhivushchih v Latvii za tridcatj let prevratilisj v "russkojazichnih". Chislo ljudei, schitavshih sbja ukraincami, v Latvii za tridcat let nezavisimosti sokratilosj dramaticheski. Bolshaja ih chastj prevratilasj v "russkih".

V Rige estj Ukrainskaja shkola. Chto-to ne ochenj populjarnaja. Kstati u nas estj takzhe belorusskaja shkola tozhe.
показати весь коментар
16.11.2022 12:57 Відповісти
В Украине нет четкого и конкретного закона против "ваты". Все что есть - это "сопли по асфальту". Привлечь по этим "соплям" не реально.
Почему так? Да потому, что все ОПЗЖшники, решалы, схематозники и коррупционеры - это ВАТА (явная или шифрующуяся). А вся эта погань - это ближайшие бизнес-партнеры власть придержащих. Будет ли власть принимать законы против своих "кормильцев"? ...
показати весь коментар
16.11.2022 11:32 Відповісти
згоден, але вони НЕ "вата"...бо "вата" це шелупонь усяка, а ці цілеспрямовано і усвідомлено працюють на ворога. Вони розумні і хитрі! Саме тому вони становлять більшу небезпеку ніж "вата"
показати весь коментар
16.11.2022 12:44 Відповісти
Для меня это всё "вата". У неё есть разные подвиды (предатели, шпионы, коллаборанты и т.п.), но это не важно. Важно, то что эти твари должны понести ответственность, но этого не происходит.
Тот же Резниченко не имеет явных признаков "ваты" и даже наоборот - показной ура-патриот. Но при этом не моргнув глазом, уводит из бюджета воюющей страны 1,5 млрд. грн. на компанию своей любовницы на строительство дорог в Днепропетровской области. Он враг Украины? Он "вата"? И где сейчас Резниченко? Вместе с нашим, прости господи, президентом "освещает" освобожденный Херсон. Это, *****, КАК? Да он в СИЗО должен сидеть и показания давать. На восстановление Херсона выделяют 100 млн., а любовнице Резниченко "на дороги" - 1,5 млрд. Это, *****, КАК?
показати весь коментар
16.11.2022 14:28 Відповісти
то твоє право як класифікувати зрадників. Я не ввжаю за потрібне "кольорованих" ворогів на кшалт Богуслаєва, Бойка і Медведчука ставити в один ряд зі жлобами які працюють в копанках і кричали "путєн ввєді вайска". Вони теж вороги, але у них різна міра можливостей шкодити Державі. Саме зараз рух "Чесно" формує реєстр держзрадників.
Стосовно Рєзніченко це інша справа. Він ворог, але він коррупціонер. Був при Пороху Головою ОДА, Зараз при Зе його вирахували. Хто думає що при Пороху він не крав той звичайний дурень. Буде інший президент Резніченко і при ньому буде красти
показати весь коментар
16.11.2022 17:13 Відповісти
це НЕ інша справа! Это главное. Т.к. от подобных "Резниченко" вреда для Украины в сотни раз больше, чем от "Богуслаевых".
показати весь коментар
16.11.2022 17:47 Відповісти
Ці боксерські та МММ-шні клуби є розсадникми рускомир'я. Саме вони плодять різних там усиків, гвоздиків, ломаченків та їм подібних
показати весь коментар
16.11.2022 11:32 Відповісти
..ну от, обламали цим двом блатним-обкачаним дрОчлівим "дЄвчонкам від боксу" увесь кайф від лягання, ну хоч під когось, за "пристойне" бабло
показати весь коментар
16.11.2022 11:32 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 12:22 Відповісти
ще за часів виборів януковоща більшість спортивних секцій були за нього, в Сумській області борці так всі були за янека.... гадаю, що це загальна ситуація по карїні... та й наш президент олімп. комітету бубка - мразота така сама. Вірно пишуть в коментах - позбавляти громадянства і геть в рашу, а краще - за грати. Не в тему трохи - люстрація - ось що було потрібно ЗРАЗУ ж після отримання незалежності. А так червоно-коричнева ****** притягла нам війну сюди.
показати весь коментар
16.11.2022 12:27 Відповісти
Колись сам займався в секції. Мені здається окрім совкових тренерів, молодь заражена цим через те що постійно їздила на змагання по СНГ.
показати весь коментар
16.11.2022 14:12 Відповісти
Спорт,тюрма....це сфери,де рускій язик і проросійські настрої домінували завжди.
показати весь коментар
16.11.2022 13:23 Відповісти
Представникам нацменшин треба заборонити займатись такими видами спорту. Там українці якщо і є, то з православієм мозку
показати весь коментар
16.11.2022 14:06 Відповісти
Як це не жорстоко,АЛЕ і у війни є щось хороше,скільки вияветься **любітелей русского міра**,ТЬФУ на них!!!!!!
показати весь коментар
16.11.2022 15:58 Відповісти
 
 