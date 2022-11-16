Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Українці продовжують виявляти зрадників, які підтримують російських окупантів. Серед них, зокрема, Євген Гарбуз (1) та Олексій Корастильов (2) - керівники Якимівської школи боксу Запорізької області.

Про це розповів полковник ЗСУ Анаталій Штефан з позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.

"Гарний тренер, як виявилося може бути не гарною людиною, а зрадником, мразотою, пристосуванцем та рашистською підстилкою. Які найперші повісили на стадіоні і школі боксу триколор, а також кадирівську ганчірку. Де ваша так звана минула крутість, "спортики"? Де ваша позиція і спротив?", - пише він.

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Але найстрашніше, за словами Штефана, що зараз вони виховують дітей та підлітків за наративами роспропаганди.

Він також пропонує увазі попередній допис щодо того, як упирі організовували з орками псевдо референдум.

"Всі мразі на відео та фото ідентифіковані, матеріали передані в правоохоронні органи. Вирок собі ви обрали самі", - резюмує полковник ЗСУ.