Де ваша позиція і спротив? - ідентифіковано зрадників-керівників школи боксу у Запорізькій області. ФОТОрепортаж
Українці продовжують виявляти зрадників, які підтримують російських окупантів. Серед них, зокрема, Євген Гарбуз (1) та Олексій Корастильов (2) - керівники Якимівської школи боксу Запорізької області.
Про це розповів полковник ЗСУ Анаталій Штефан з позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.
"Гарний тренер, як виявилося може бути не гарною людиною, а зрадником, мразотою, пристосуванцем та рашистською підстилкою. Які найперші повісили на стадіоні і школі боксу триколор, а також кадирівську ганчірку. Де ваша так звана минула крутість, "спортики"? Де ваша позиція і спротив?", - пише він.
Але найстрашніше, за словами Штефана, що зараз вони виховують дітей та підлітків за наративами роспропаганди.
Він також пропонує увазі попередній допис щодо того, як упирі організовували з орками псевдо референдум.
"Всі мразі на відео та фото ідентифіковані, матеріали передані в правоохоронні органи. Вирок собі ви обрали самі", - резюмує полковник ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Коли позбавите їх громадянства України?!
росія - (поки що) сила. А спортсмени поважають силу. В принципі, фізична сила і велика маса - це головне для боксера. В їх світогляді росія - світовий чемпіон у надважкій вазі. Як же можна битись з чемпіоном світу? Краще приєднатись, або програєш.
K cozhaleniju bolshinstvo ukraincev, zhivushchih v Latvii za tridcatj let prevratilisj v "russkojazichnih". Chislo ljudei, schitavshih sbja ukraincami, v Latvii za tridcat let nezavisimosti sokratilosj dramaticheski. Bolshaja ih chastj prevratilasj v "russkih".
V Rige estj Ukrainskaja shkola. Chto-to ne ochenj populjarnaja. Kstati u nas estj takzhe belorusskaja shkola tozhe.
Почему так? Да потому, что все ОПЗЖшники, решалы, схематозники и коррупционеры - это ВАТА (явная или шифрующуяся). А вся эта погань - это ближайшие бизнес-партнеры власть придержащих. Будет ли власть принимать законы против своих "кормильцев"? ...
Тот же Резниченко не имеет явных признаков "ваты" и даже наоборот - показной ура-патриот. Но при этом не моргнув глазом, уводит из бюджета воюющей страны 1,5 млрд. грн. на компанию своей любовницы на строительство дорог в Днепропетровской области. Он враг Украины? Он "вата"? И где сейчас Резниченко? Вместе с нашим, прости господи, президентом "освещает" освобожденный Херсон. Это, *****, КАК? Да он в СИЗО должен сидеть и показания давать. На восстановление Херсона выделяют 100 млн., а любовнице Резниченко "на дороги" - 1,5 млрд. Это, *****, КАК?
Стосовно Рєзніченко це інша справа. Він ворог, але він коррупціонер. Був при Пороху Головою ОДА, Зараз при Зе його вирахували. Хто думає що при Пороху він не крав той звичайний дурень. Буде інший президент Резніченко і при ньому буде красти