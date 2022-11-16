Внаслідок обстрілу РФ загинула жінка на Київщині, вона дістала смертельне поранення уламками ракети, - Нєбитов. ФОТО

Внаслідок обстрілу Київщини загинула жінка, під час тривоги вона перебувала на цвинтарі.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети.



Висловлюю співчуття близьким загиблої", - йдетьс яв повідомленні.

Дивіться: Момент влучання ворожої ракети в об’єкт на Київщині. ВIДЕО