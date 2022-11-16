Внаслідок обстрілу РФ загинула жінка на Київщині, вона дістала смертельне поранення уламками ракети, - Нєбитов. ФОТО
Внаслідок обстрілу Київщини загинула жінка, під час тривоги вона перебувала на цвинтарі.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети.
Висловлюю співчуття близьким загиблої", - йдетьс яв повідомленні.
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тупо, віруни вірять в Яхве, котрий ... почитайте
чо мене банити, просто кажу то шо написано.
той самий(а чо не "та сама"?) "бог" "беріг" всіх там і тут і навіть коли "хрестили" ... тисячі людей зарізаних через не того "бога". де "бог" був?
ахаха. нема, не було і тупо не буде ніякого "бога". можете мені повірити. просто Яхве точно нема, бо жорстокість путіна, ну, ок, деколи і русня всіх ганяє, маловато, то - ТУПО НЕ РІВЕНЬ ЯХВЕ!
я правий, просто див. т.з. ст. заповіт - то буде крінжовіш.
ненавиджу вірозарвів
Яхве це тупо то саме шо віруни кажуть про "сотону"., як ватніки спихаючи че все на інших(віруни на"сотону")
просто віруни тупо як вата - будь-яку хрінь можна списати на умовну сотону.
в сраку такий баланс, якщо саме поняття "бога" засране такими як мільярд-два вірозаврів.
а якщо "вона"(бо самець би такого не виродив(людства)) не втручаєтся, то ....
ііііі, ти лохбоха нєт
я реально говорю норм