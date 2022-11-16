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Новини Фото Війна
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Внаслідок обстрілу РФ загинула жінка на Київщині, вона дістала смертельне поранення уламками ракети, - Нєбитов. ФОТО

Внаслідок обстрілу Київщини загинула жінка, під час тривоги вона перебувала на цвинтарі.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети.

Висловлюю співчуття близьким загиблої", - йдетьс яв повідомленні.

Дивіться: Момент влучання ворожої ракети в об’єкт на Київщині. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу РФ загинула жінка на Київщині, вона дістала смертельне поранення уламками ракети, - Нєбитов 01

Автор: 

Київська область (4084) обстріл (29037) Нацполіція (15264) жертви (1812) Нєбитов Андрій (191)


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Боже,яка доля. Сволочі
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16.11.2022 11:43 Відповісти
мда !!! сумно це все ...
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16.11.2022 11:47 Відповісти
"бога" нема
тупо, віруни вірять в Яхве, котрий ... почитайте
чо мене банити, просто кажу то шо написано.
той самий(а чо не "та сама"?) "бог" "беріг" всіх там і тут і навіть коли "хрестили" ... тисячі людей зарізаних через не того "бога". де "бог" був?
ахаха. нема, не було і тупо не буде ніякого "бога". можете мені повірити. просто Яхве точно нема, бо жорстокість путіна, ну, ок, деколи і русня всіх ганяє, маловато, то - ТУПО НЕ РІВЕНЬ ЯХВЕ!
я правий, просто див. т.з. ст. заповіт - то буде крінжовіш.
ненавиджу вірозарвів
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16.11.2022 11:53 Відповісти
Бог, це баланс, і його потрібно прагнути та підтримувати. Всесвіт без інтелекту збалансований. Інтелекту потрібно вчитись не порушувати баланс
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16.11.2022 12:03 Відповісти
послухай, під "богом" стадо має на увазі Яхве. просто Яхве це .... ну якби пітін запустив 900000 ракет - і так кожного дня.
Яхве це тупо то саме шо віруни кажуть про "сотону"., як ватніки спихаючи че все на інших(віруни на"сотону")
просто віруни тупо як вата - будь-яку хрінь можна списати на умовну сотону.
в сраку такий баланс, якщо саме поняття "бога" засране такими як мільярд-два вірозаврів.
а якщо "вона"(бо самець би такого не виродив(людства)) не втручаєтся, то .... ііііі, ти лох боха нєт
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16.11.2022 12:13 Відповісти
Водички попий, мо попустить )))
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16.11.2022 14:05 Відповісти
давай не тошни
я реально говорю норм
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16.11.2022 14:50 Відповісти
 
 