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Новини Фото Війна
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На Одеській митниці виявили понад 700 тонн м’яса білоруського виробництва. Його передадуть на потреби армії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури виявили на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тонами замороженого м’яса білоруського виробництва довготривалого терміну зберігання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

На Одеській митниці виявили понад 700 тонн м’яса білоруського виробництва. Його передадуть на потреби армії, - ДБР 01

"Встановлено, що продукція була завезена на територію України в режимі "транзит" ще до 24 лютого і вже планувалася для подальшого переправлення далі за кордон.

Однак, після початку широкомасштабної агресії Росії, рефрижератори залишились на митниці і їхній подальший рух був заблокований. Увесь цей час товар зберігався на приватному терміналі. Посадовці митниці нічого не зробили аби встановленим порядком своєчасно передати виявлений товар країни-посібника агресора уповноваженим органам України", - йдеться у повідомленні.

На Одеській митниці виявили понад 700 тонн м’яса білоруського виробництва. Його передадуть на потреби армії, - ДБР 02

Орієнтовна вартість м’яса складає понад 3,6 млн доларів США.

Наразі м'ясо вилучено. Після завершення експертизи на якість воно буде направлено на потреби Збройних Сил України. Слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які своєчасно не вжили жодних необхідних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадовці на Одещині брали хабарі від експортерів "зернового коридору", - ДБР. ФОТОрепортаж



На Одеській митниці виявили понад 700 тонн м’яса білоруського виробництва. Його передадуть на потреби армії, - ДБР 03
На Одеській митниці виявили понад 700 тонн м’яса білоруського виробництва. Його передадуть на потреби армії, - ДБР 04

Білорусь (7964) м’ясо (232) ДБР (3545)


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Топ коментарі
+9
Ось в ЗСУ не буде голоду.
Ленд-ліз від Білорусі у вигляді м'яса.
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16.11.2022 12:06
+8
Кому война а митникам и налоговикам возможность озолотится !! И срать им на войну , нищету, и бедноту и страдания страны!! ... Таких ****** надо сразу вешать у этих же контейнеров!!
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16.11.2022 13:17
+4
посадоці митниці увесь час торгувались з власником м'яса....
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16.11.2022 12:34
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Ось в ЗСУ не буде голоду.
Ленд-ліз від Білорусі у вигляді м'яса.
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16.11.2022 12:06 Відповісти
маю надію, що воно не зіпсоване...
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16.11.2022 12:08 Відповісти
720:36=20 вірю
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16.11.2022 12:10 Відповісти
Я один бачу на м"ясі плісняву???
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16.11.2022 12:15 Відповісти
Так - один.

Зазвичай на м'язах є тонка плівка, яку хазяйки знімають.
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16.11.2022 14:01 Відповісти
посадоці митниці увесь час торгувались з власником м'яса....
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16.11.2022 12:34 Відповісти
А "пошкребіть ще там по сусєкам", може ще не таке виявите.
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16.11.2022 13:08 Відповісти
Кому война а митникам и налоговикам возможность озолотится !! И срать им на войну , нищету, и бедноту и страдания страны!! ... Таких ****** надо сразу вешать у этих же контейнеров!!
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16.11.2022 13:17 Відповісти
Так. Вони чудово знали - хто, звідки, коли. Судячи по коробці його треба вжити до 14.01.2023. Не так давно ці контейнери прибули до Одеси.
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16.11.2022 13:45 Відповісти
А раптом воно з отравою. Хай спочатку зе покуштує, або зермак, на крайняк власник фур, який припер те м'ясо від ворога.
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16.11.2022 13:36 Відповісти
митники чекали відкат від білорусів або рашистів, думали, що ті переможуть у війні але побачили. що мордолру капець і засвітили це м'ясо.
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16.11.2022 13:39 Відповісти
Кто-то погибает, калечится на фронте, а кто-то жирует на взятках в таможнях и им подобные....Как по мне, эти мрази хуже чем рашисты....но всем пох....все так привыкли жить...
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16.11.2022 22:03 Відповісти
 
 