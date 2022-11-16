На Одеській митниці виявили понад 700 тонн м’яса білоруського виробництва. Його передадуть на потреби армії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури виявили на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тонами замороженого м’яса білоруського виробництва довготривалого терміну зберігання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Встановлено, що продукція була завезена на територію України в режимі "транзит" ще до 24 лютого і вже планувалася для подальшого переправлення далі за кордон.

Однак, після початку широкомасштабної агресії Росії, рефрижератори залишились на митниці і їхній подальший рух був заблокований. Увесь цей час товар зберігався на приватному терміналі. Посадовці митниці нічого не зробили аби встановленим порядком своєчасно передати виявлений товар країни-посібника агресора уповноваженим органам України", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість м’яса складає понад 3,6 млн доларів США.

Наразі м'ясо вилучено. Після завершення експертизи на якість воно буде направлено на потреби Збройних Сил України. Слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які своєчасно не вжили жодних необхідних заходів.

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