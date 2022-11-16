Наслідки ударів рашистів по Запорізькій області за добу: ворог бив ракетами, РСЗВ та артилерією. ФОТОрепортаж

До органів поліції надійшло 15 повідомлень про зруйновану житлову та цивільну інфраструктуру в обласному центрі та в Пологівському районі. Є інформація про поранену цивільну людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Минулої доби російські загарбники обстріляли територію Запорізької області з ракетних комплексів, авіації, РСЗВ та артилерії. Під вогонь окупантів потрапило передмістя Запоріжжя, Оріхів і Гуляйполе, смт. Залізничне, села Магдалинівка, Білогір’я, Дорожнянка, Ольгівське, Темирівка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Преображенка, Чарівне та Магдалинівка Пологівського району, села Малі Щербаки та Кам’янське Василівського району.

Учора вночі росіяни завдали три удари ракетами С-300 по одному з промислових підприємств на околицях Запоріжжя. Унаслідок влучань вибуховою хвилею пошкоджені виробничі будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Пологівському районі військові РФ укотре поцілили по територіям Оріхівщини та Гуляйпільщини. Через цілодобові обстріли та відсутність зв’язку, місцеве населення не в змозі одразу звернутися до правоохоронних органів за допомогою. Тож наслідки воєнних злочинів місцеві поліцейські документують у "хвилини тиші".

"Ворожим вогнем знищені домівки місцевих мешканців. Особисті речі, власні автівки, сільськогосподарська техніка та інше роками нажите майно вмить вигоріло від рук озброєних російських злочинців. Окрім зруйнованого житла, військові країни-агресора руйнують і життя мирних людей. Учора внаслідок артилерійського обстрілу осколкові поранення отримав 57-річний чоловік", - додали у Нацполіції.

Поліцейські задокументували кожний факт збройної агресії військовими РФ. За зібраними матеріалами слідчі УСБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти трьома ракетами вдарили по ресторану у Запорізькому районі. ФОТОрепортаж









Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні. ФОТОрепортаж





