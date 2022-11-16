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Новини Фото Війна
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СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах. ФОТОрепортаж

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївщини Служба безпеки встановила місцезнаходження потужних схронів з російськими боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед вилученого - сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.
Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.

В результаті масштабної оперативної роботи, у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні співробітники СБУ виявили:
- понад 200 танкових снарядів,
- більше 100 мін,
- 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,
- 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,
- 13 бойових гранат Ф-1,
- 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,
- понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

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СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 01
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 02
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 03
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 04
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 05
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 06
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 07
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 08
СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах 09

"Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.
Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ. Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів. Оперативні дії проводять співробітники Служби безпеки Миколаївської області спільно з підрозділами Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

вибухівка (474) Миколаївська область (2293) СБУ (12925) школа (2224)


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Амнесті Інтернешнл - шо с хлєбалом .?? .
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16.11.2022 12:54 Відповісти
Вважаю, що з хлєбалом в них усе гаразд. Є шо, за що та чим хлібати.
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16.11.2022 13:05 Відповісти
На шестом снимке дефицитные 115мм артвыстрелы для пушки танка т-62..Будет б\к для трофеев
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16.11.2022 19:01 Відповісти
 
 