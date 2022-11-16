Росіяни облаштовують лінії оборони в Маріупольському районі Запорізької області, - Андрющенко. ФОТО
Окупанти почали облаштування лінії оборони на кордоні з Запорізькою областю в Маріупольському районі неподалік с. Урзуф.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки проходить копання лінії окопів. Попри гучні заяви, де-факто намагаються створити максимум укріплень. Єдина зрозуміла мета облаштування оборони в цьому місті - очікування наступу безпосередньо з боку м. Бердянськ вздовж берегової лінії по дорозі Урзуф-Бердянськ. При наступі росіяни використовували її після окупації Бердянська для перекиду військ та техніки, що концентрувалась у підсумку з боку Приморського району Маріуполя", - зазначив радник міського голови.
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