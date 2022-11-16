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Росіяни облаштовують лінії оборони в Маріупольському районі Запорізької області, - Андрющенко. ФОТО

Окупанти почали облаштування лінії оборони на кордоні з Запорізькою областю в Маріупольському районі неподалік с. Урзуф.

Про це повідомив радник міського голови  Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Поки проходить копання лінії окопів. Попри гучні заяви, де-факто намагаються створити максимум укріплень. Єдина зрозуміла мета облаштування оборони в цьому місті - очікування наступу безпосередньо з боку м. Бердянськ вздовж берегової лінії по дорозі Урзуф-Бердянськ. При наступі росіяни використовували її після окупації Бердянська для перекиду військ та техніки, що концентрувалась у підсумку з боку Приморського району Маріуполя",  - зазначив радник міського голови. 

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Росіяни облаштовують лінії оборони в Маріупольському районі Запорізької області, - Андрющенко 01

Автор: 

Маріуполь (3243) оборона (4818) окупація (6740) Андрющенко Петро (697)


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У херсонській області також облаштовували, допомогло?
Будуть тікати так само зі швидкістю світла
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16.11.2022 13:07 Відповісти
Маріупольському районі ЗАПОРІЗЬКОЇ області..wtf???
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16.11.2022 13:08 Відповісти
В Запорожской области нет Мариупольского района, это Донецкая область.
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16.11.2022 13:46 Відповісти
 
 