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Новини Фото Війна
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Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як виглядає приміщення Херсонського прикордонного загону, після перебування у ньому російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

"Розтрощити, навести безлад і жити в цьому лайні – головна ознака ворога. Під час окупації Херсона російські загарбники базувалися у Херсонському прикордонному загоні. Здається, окупанти нищили усе на своєму шляху, вибивали двері, вікна, дзеркала.

Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону 01

Й водночас нелюди прославляли своїх "Z-героїв" роздрукованими папірцями на розбитих брудних стінах, та навіть спаплюжили дитячу іграшку, яка мало "не заплакала" через одягнене на неї орківське ганчір’я", - йдеться у повідомленні.

Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону 02

Зазначається, що окупанти порозкрадали усю техніку, стільці, столи, дрібні побутові речі.

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Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону 03
Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону 04
Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону 05
Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону 06

армія рф (17755) Держприкордонслужба ДПСУ (6121) мародерство (341) Херсон (3421)


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і перетворили на свинарник
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16.11.2022 14:36 Відповісти
Какие там военные - банда грязных смердючих орков🇷🇺💩🦨
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16.11.2022 15:01 Відповісти
Це вже нікого не дивує. Кацапські свинособаки вони такі.
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16.11.2022 14:42 Відповісти
усмаєв, мамаєв, защекаєв - тіпічно рюськіє фамілії.
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16.11.2022 14:44 Відповісти
еге ж - дійсно слов'янські прізвища
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16.11.2022 16:17 Відповісти
ббб есзикий норот.
а Попе Рмисскому хотелось бы носом во все объявления вяликого норота - на, на, на, на, а потоом еще в извините, мертвые тела, на, на, на, на, ... .... плохой ты человек, да будут твои мама и все другие, давай, на, на, на. - смотри, ... самка собаки у тебя же есть собачка, ну вот, давай, ... ты же любишь гееев, вот давай, прямо рожей сюда, .... а если просто, ты путиноид
а, и да. я то етеист, то просто могу сказать, Попа - тупо *****, ну, конечно же в не там что то там, мне это не надо, я за "веру" говорю, так вот же, он *****. так уж пошло что слово ***** - это если не про ориентацию, то это .. очень жаль дурака которого так называют. так вот, Пипа, ты - *****! в смысле прямом.
от всех атеистов, ***** - это ты.! оп, подпись. хер отмоешься.
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16.11.2022 14:48 Відповісти
Єта вам какли за то, что нє встрєчалі нас цвєтамі
А чого ще можна чекати від тих виродків?
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16.11.2022 17:01 Відповісти
исмаилов ,усманов, мамаев... и т. д . це як каже кровавий карлик ,- "мы адин народ" , це все азiати , зовсiм друга ментальнiсть , нам таке "щастя " зовсiм не треба...
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16.11.2022 17:12 Відповісти
 
 