Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як виглядає приміщення Херсонського прикордонного загону, після перебування у ньому російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

"Розтрощити, навести безлад і жити в цьому лайні – головна ознака ворога. Під час окупації Херсона російські загарбники базувалися у Херсонському прикордонному загоні. Здається, окупанти нищили усе на своєму шляху, вибивали двері, вікна, дзеркала.

Й водночас нелюди прославляли своїх "Z-героїв" роздрукованими папірцями на розбитих брудних стінах, та навіть спаплюжили дитячу іграшку, яка мало "не заплакала" через одягнене на неї орківське ганчір’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти порозкрадали усю техніку, стільці, столи, дрібні побутові речі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти розікрали культурний фонд Херсонщини: вивезли 15 тис. картин, - Центр національного спротиву









