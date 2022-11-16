Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як виглядає приміщення Херсонського прикордонного загону, після перебування у ньому російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Південному регіональному управлінні ДПСУ.
"Розтрощити, навести безлад і жити в цьому лайні – головна ознака ворога. Під час окупації Херсона російські загарбники базувалися у Херсонському прикордонному загоні. Здається, окупанти нищили усе на своєму шляху, вибивали двері, вікна, дзеркала.
Й водночас нелюди прославляли своїх "Z-героїв" роздрукованими папірцями на розбитих брудних стінах, та навіть спаплюжили дитячу іграшку, яка мало "не заплакала" через одягнене на неї орківське ганчір’я", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти порозкрадали усю техніку, стільці, столи, дрібні побутові речі.
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а Попе Рмисскому хотелось бы носом во все объявления вяликого норота - на, на, на, на, а потоом еще в извините, мертвые тела, на, на, на, на, ... .... плохой ты человек, да будут твои мама и все другие, давай, на, на, на. - смотри, ... самка собаки у тебя же есть собачка, ну вот, давай, ... ты же любишь гееев, вот давай, прямо рожей сюда, .... а если просто, ты путиноид
а, и да. я то етеист, то просто могу сказать, Попа - тупо *****, ну, конечно же в не там что то там, мне это не надо, я за "веру" говорю, так вот же, он *****. так уж пошло что слово ***** - это если не про ориентацию, то это .. очень жаль дурака которого так называют. так вот, Пипа, ты - *****! в смысле прямом.
от всех атеистов, ***** - это ты.! оп, подпись. хер отмоешься.
А чого ще можна чекати від тих виродків?