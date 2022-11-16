У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ. ФОТОрепортаж
Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Серед вилученого:
- власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з фсб;
- справи агентурного вивчення;
- повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань;
- "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.
"Представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони.
За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "уголовными делами".
Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків". Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8. Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.
Служба безпеки попереджає про невідворотність покарання за добровільну співпрацю з окупантами.
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Невже оте все не можна було тримати в кишені на флешці?
Про це я дізнався ще будучи молодим хлопцем студентом, коли мене тягали туди, тобто в КГБ, на допит
Які ці "легендарні кгб-шники" довбойо..пи зрозумів навіть я, зовсім молодий хлопець, із допиту
Пам'ятайте, росія завжди вас кине. Не виключаю, що ці документи були залишені навмисно, тому що "використані гумові вироби" загарбникам стали непотрібні 😈
Обычных "словоблудов" лишать гражданства и депортировать в "родную говень".
Отягощенных "кровью" - по примеру израильского "Моссада". Без шума и рефлексий ...
И нужен новый и очень жесткий закон о гражданстве, по примеру прибалтики.