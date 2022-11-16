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У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ 01

Серед вилученого:

  •  власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з фсб;
     
  • справи агентурного вивчення;
     
  • повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань;
     
  • "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.

У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ 02

"Представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони.
 За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "уголовными делами".

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У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ 03

Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків". Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8. Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.

Служба безпеки попереджає про невідворотність покарання за добровільну співпрацю з окупантами.

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У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ 04
У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ 05
У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ 06

окупація (6740) СБУ (12925) ФСБ (1457) Херсон (3421)


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Топ коментарі
+38
а там є ті, хто розмінував Чонгар та не підірвав мости?
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16.11.2022 14:58
+28
А есть Баканов , Наумов , Татаров Портнов ………⁉️
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16.11.2022 15:08
+23
Непогана знахідка
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16.11.2022 15:05
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а там є ті, хто розмінував Чонгар та не підірвав мости?
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16.11.2022 14:58 Відповісти
Всі імена цих зрадників вже давно відомі. Але один з них сказав що це не на часі.
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17.11.2022 11:42 Відповісти
Непогана знахідка
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16.11.2022 15:05 Відповісти
Бамагі знищать рашку 😂

Невже оте все не можна було тримати в кишені на флешці?
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16.11.2022 15:39 Відповісти
Когда у нас проводили "паспортный контроль" и я увидел что все писалось на А4, я сразу понял что у них никаких баз не существует))) Ему сегодня дали такое задание, он его выполнил) И лежат те бумаги где то не систематизированы)
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16.11.2022 15:52 Відповісти
Воно то так. Якщо це правда ординці довбаки це не вивезли. А якщо це залишена дезуха? Адекватні специ про такі дані не звізділи б про це а займалибся розрлбкою отриманої інфи.А нашим лиш би показати що вонти такі роботяги.
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16.11.2022 15:57 Відповісти
Якась дуже велика дезуха.
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17.11.2022 10:43 Відповісти
Ви мабуть не читали мемуари дєдивоєвалих членів бандгрупи мєдвєдєва-кузнєцова? Останній після вбивства німецького генерала підкинув документи фальшиві нібито УПА-ОУН. Німці відповіли репресіями проти українців і розстріляли заручників привселюдно. Варіант "можем повторііть"?
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17.11.2022 16:14 Відповісти
А есть Баканов , Наумов , Татаров Портнов ………⁉️
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16.11.2022 15:08 Відповісти
О зараз комусь "глаз на сраку натянут" (С)
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16.11.2022 15:13 Відповісти
тільки повний ідіот повірить, що це архів фсб
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16.11.2022 15:14 Відповісти
Именно такой архив КГБ и был. Я такой-то, обязуюсь то-то Это агентура низовая.
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16.11.2022 15:26 Відповісти
А по вашему кто то специально сидел и составлял документы на реальных людей, чтобы их СПЕЦИАЛЬНО оставить для наших, чтобы подставить других наших? Да? Они специально в Херсон для этого зашли, чтобы потом из него выйти?) Специально его в свою Конституцию внесли? Для убедительности вашей версии, наверное?)))
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16.11.2022 15:33 Відповісти
ФСБ (=КГБ) саме й є повні ідіоти.
Про це я дізнався ще будучи молодим хлопцем студентом, коли мене тягали туди, тобто в КГБ, на допит

Які ці "легендарні кгб-шники" довбойо..пи зрозумів навіть я, зовсім молодий хлопець, із допиту
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16.11.2022 15:37 Відповісти
Плюс еще они в Херсоне все были в командировках, менялись по ротации... Сегодня он в Херсоне, завтра в Геническе... Кто из них будет таскать с собой кучу бумаг, которая ему в другом месте нафиг не нужна...
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16.11.2022 15:46 Відповісти
У меня такой же опыт - двое допрашивали, один был прост идиот, а другой какой-то патологический, как из анекдота - папа я открою.
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16.11.2022 17:01 Відповісти
ой як невдобно получилось
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16.11.2022 15:15 Відповісти
До уваги майбутніх колаборантів!
Пам'ятайте, росія завжди вас кине. Не виключаю, що ці документи були залишені навмисно, тому що "використані гумові вироби" загарбникам стали непотрібні 😈
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16.11.2022 15:15 Відповісти
найшвидше там дані простих мирних жителів, які співчували Україні.
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16.11.2022 15:18 Відповісти
Да, да, и писали за них согласия тоже А я верю
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16.11.2022 15:27 Відповісти
я теж вірю, що цей архів жодного разу не підкинули, а залишили випадково, забули забрати.
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16.11.2022 15:30 Відповісти
Оставить могли и специально. Но в нем писульки правдивые, думаю.
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16.11.2022 15:33 Відповісти
Когда у нас проводили "паспортный контроль", то все данные тоже на А4 записывали))) Какие планшеты, какие компьютеры)))
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16.11.2022 15:40 Відповісти
Расписки о сотрудничестве пишутся и всегда будут писаться от руки
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16.11.2022 16:37 Відповісти
Вполне может быть... Хотя, не очень понимаю ценности этой бумажки... Чем она ценнее видееосогласия.
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16.11.2022 19:37 Відповісти
Ты вообще представляешь, что такое ФСБ? И как работает его архив? Там это все в делах хранится, вот и все. Обычная история.
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16.11.2022 19:42 Відповісти
родина всегда кинет тебя,сынок и дочура!
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16.11.2022 15:43 Відповісти
Вы забываете значение слов командировка и ротация)
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16.11.2022 15:37 Відповісти
Це легко перевірити.
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16.11.2022 15:34 Відповісти
Только же хотел такое вкинуть---опять опередили. Та конечно сдали падликов морозовых как уже отработанный шлак. Одноразовые шестерки. Посадить стоит конечно, но на лет 5, как химиков раньше. Пусть разгребают завалы в родном городе, на людях пусть работают. И понизить на 5 лет после отсидки в гражданских правах. Не иметь права выбирать и выбираться.
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16.11.2022 15:59 Відповісти
Не дуже видно, там на заяві "Для содействия выбираю псевдоним "Конченая Мразь" ? чи "Кацапский Ублюдок" ?
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16.11.2022 15:23 Відповісти
Этот список должен возглавлять Оманский Осел, фсбэшник Елдак, билетер 95 квартала баканов и подстилка козака-меРтвечука верещюк!!!
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16.11.2022 15:33 Відповісти
шуфрич
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16.11.2022 16:23 Відповісти
Ці потвори знищать ці документи.
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16.11.2022 17:35 Відповісти
Наскільки мені відома оперативна робота (14 років) трохи змін на фсб, у формуліровка, думаю процентів на 90 - це автентичні папіри.
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16.11.2022 15:58 Відповісти
муйня...все должно хранится в сейфе
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16.11.2022 16:38 Відповісти
Дєрмачило з членограєм обов'язково все передадуть ворогу або знищать.
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16.11.2022 17:34 Відповісти
У дЄрмака псевдонім "Козир", а у Зе який псевдонім, "Циркач" ?
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16.11.2022 18:33 Відповісти
Піаніст
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17.11.2022 12:43 Відповісти
В Херсоне и области ваты и, соответсвенно, предателей ну очень много....знаю о чем говорю...
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16.11.2022 19:36 Відповісти
Коллаборанты ещё долго будут для нас проблемой, но решать её нужно.
Обычных "словоблудов" лишать гражданства и депортировать в "родную говень".
Отягощенных "кровью" - по примеру израильского "Моссада". Без шума и рефлексий ...
И нужен новый и очень жесткий закон о гражданстве, по примеру прибалтики.
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16.11.2022 22:05 Відповісти
РОССИЯ ГОВНО И ГОВНОМ ВСЕХ КТО С НИМИ ОБЩАЕТСЯ ОБМАЗЫВАЮТ !!!
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17.11.2022 17:02 Відповісти
 
 