Уламки ще однієї збитої вчора ракети виявили поліцейські у лісі на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Київщині поліцейські виявили уламки ще однієї крилатої ракети, збитої підрозділами ППО під час вчорашньої ракетної атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уламки ракети знайшли у лісі на півночі області. Руйнувань та постраждалих немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та проводять слідчі дії.
Топ коментарі
+3 neverlok lok #546130
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+2 Drbest Good
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+1 Driver Audi
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И это слово будет решающим.
метри два вглиб тільки
так рах*й шо утрамбовано було, а не ліс.
блін, тоненькі дерева не повалило ... там вроді, забув, але чи не 400кг. у тротиловому екв.
плюс осколків хмара.
це фото то просто реально харчок від Мінас-тиріт-ського