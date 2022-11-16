Уламки ще однієї збитої вчора ракети виявили поліцейські у лісі на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині поліцейські виявили уламки ще однієї крилатої ракети, збитої підрозділами ППО під час вчорашньої ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уламки ракети знайшли у лісі на півночі області. Руйнувань та постраждалих немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та проводять слідчі дії.

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