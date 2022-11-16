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Уламки ще однієї збитої вчора ракети виявили поліцейські у лісі на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині поліцейські виявили уламки ще однієї крилатої ракети, збитої підрозділами ППО під час вчорашньої ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уламки ракети знайшли у лісі на півночі області. Руйнувань та постраждалих немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та проводять слідчі дії.

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Уламки ще однієї збитої вчора ракети виявили поліцейські у лісі на Київщині 01

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Уламки ще однієї збитої вчора ракети виявили поліцейські у лісі на Київщині 02

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Уламки ще однієї збитої вчора ракети виявили поліцейські у лісі на Київщині 03

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Автор: 

крилаті ракети (1080) ППО (3264) Нєбитов Андрій (191)


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Топ коментарі
+3
Ось вам і воронка від С300 чітко і ясно ..не той кратер що в Польщі від Х101
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16.11.2022 17:12
+2
Польша должна сказать своё слово- чья эта ракета? Украины или параши?

И это слово будет решающим.
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16.11.2022 15:28
+1
На фото С-300.
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16.11.2022 15:37
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это С300? кто в курсе?
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16.11.2022 15:28 Відповісти
На фото С-300.
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16.11.2022 15:37 Відповісти
С-300
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16.11.2022 16:23 Відповісти
есть такая вероятность. по обжимке бака.
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16.11.2022 23:52 Відповісти
Польша должна сказать своё слово- чья эта ракета? Украины или параши?

И это слово будет решающим.
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16.11.2022 15:28 Відповісти
Ось вам і воронка від С300 чітко і ясно ..не той кратер що в Польщі від Х101
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16.11.2022 17:12 Відповісти
були фото з Миколаєва - там побільше від с-300
метри два вглиб тільки
так рах*й шо утрамбовано було, а не ліс.
блін, тоненькі дерева не повалило ... там вроді, забув, але чи не 400кг. у тротиловому екв.
плюс осколків хмара.
це фото то просто реально харчок від Мінас-тиріт-ського
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17.11.2022 08:31 Відповісти
 
 