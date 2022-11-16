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Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула жінка. Під обстріл потрапили також прокурори та слідчі поліції, - Офісу Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по Куп’янську на Харківщині, загинула 76-річна цивільна жителька.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні військові РФ обстріляли Куп‘янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця.

"Також під обстріл потрапили прокурори та слідчі поліції, які в цей час проводили ексгумацію тіла жінки. Вона загинула 15 вересня у Куп’янську внаслідок артилерійського обстрілу міста російськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних, що загинули під час російської окупації. ФОТО

Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула жінка. Під обстріл потрапили також прокурори та слідчі поліції, - Офісу Генпрокурора 01
Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула жінка. Під обстріл потрапили також прокурори та слідчі поліції, - Офісу Генпрокурора 02
Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула жінка. Під обстріл потрапили також прокурори та слідчі поліції, - Офісу Генпрокурора 03
Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула жінка. Під обстріл потрапили також прокурори та слідчі поліції, - Офісу Генпрокурора 04
Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула жінка. Під обстріл потрапили також прокурори та слідчі поліції, - Офісу Генпрокурора 05

Автор: 

обстріл (29037) Офіс Генпрокурора (3273) Куп’янськ (799)


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