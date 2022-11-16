Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула жінка. Під обстріл потрапили також прокурори та слідчі поліції, - Офісу Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вдарили по Куп’янську на Харківщині, загинула 76-річна цивільна жителька.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні військові РФ обстріляли Куп‘янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця.
"Також під обстріл потрапили прокурори та слідчі поліції, які в цей час проводили ексгумацію тіла жінки. Вона загинула 15 вересня у Куп’янську внаслідок артилерійського обстрілу міста російськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.
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