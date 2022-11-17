Вночі окупанти випустили понад 70 снарядів по Нікопольщині, пошкоджено житлові будинки, коледж, газогін, лінії електропередач, знеструмлено насосну станцію. ФОТОрепортаж
Росіяни обстріляли із "Градів" та важкої артилерії на чотири громади на Дніпропетровщині - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину…
Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Люди не ушкоджені.
Найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів.
Через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу. Понад 40 000 родин лишилися без води.
Енергетики уже лагодять лінії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула з тривогою, але без атак.
Будь ласка, зачекайте...
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