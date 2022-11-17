Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб. ФОТОрепортаж
У ніч проти 17 листопада російські окупаційні війська завдали трьох ракетних ударів по території Вільнянської громади, що у Запорізькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Уночі росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди", - йдеться у повідомленні.
У Офісі Президента зазначили, що в одному з будинків, зруйнованих російською ракетою, проживало три родини, всього близько 10 людей.
"Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих", - йдеться у повідомленні.
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