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Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 листопада російські окупаційні війська завдали трьох ракетних ударів по території Вільнянської громади, що у Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб 01

"Уночі росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб 02

У Офісі Президента зазначили, що в одному з будинків, зруйнованих російською ракетою, проживало три родини, всього близько 10 людей.

"Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих", - йдеться у повідомленні.



Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб 03

Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб 04
Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб 05

армія рф (17755) обстріл (29037) Запорізька область (3710)


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орків традиційно цікавить "кольоровий метал" енергосистеми України
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17.11.2022 09:36 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.11.2022 10:02 Відповісти
 
 