Рашисти завдали удару по Вільнянську у Запорізькій області. Зруйновано житловий будинок, загинуло 4 людей. Під завалами можуть бути 6 осіб. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 листопада російські окупаційні війська завдали трьох ракетних ударів по території Вільнянської громади, що у Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Уночі росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди", - йдеться у повідомленні.

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У Офісі Президента зазначили, що в одному з будинків, зруйнованих російською ракетою, проживало три родини, всього близько 10 людей.

"Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих", - йдеться у повідомленні.









