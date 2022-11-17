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Новини Фото Війна
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На Вінниччині затримано агента РФ, який "наводив" російські ракети на енергетичні об’єкти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила "розконсервованого" агента головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) в ході багатоетапної спецоперації у Вінницькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

На Вінничині затримано агента РФ, який наводив російські ракети на енергетичні об’єкти, - СБУ 01

"Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Крім цього, він передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення. Саме за його "наводкою" окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області", - йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента, чим запобігли спробі передачі до РФ координат українського енергооб’єкту.

На Вінничині затримано агента РФ, який наводив російські ракети на енергетичні об’єкти, - СБУ 02

"Затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії. Після цього проживав на Вінниччині. За оперативними даними, вже тоді він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду срср перевели його в "режим очікування".
 На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського гру і запросив "допомогу" у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Зрадник погодився на "пропозицію", після чого отримав ворожі завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні виявили списки агентів ФСБ, які співпрацювали з окупантами та допомагали переслідувати українців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Для їх виконання він приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото-, відеофіксацію. Отримані відомості передавав до РФ через заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал у вигляді відміток на електронних картах з медіа файлами", - додають у СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським "куратором".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



На Вінничині затримано агента РФ, який наводив російські ракети на енергетичні об’єкти, - СБУ 03
На Вінничині затримано агента РФ, який наводив російські ракети на енергетичні об’єкти, - СБУ 04
На Вінничині затримано агента РФ, який наводив російські ракети на енергетичні об’єкти, - СБУ 05

Вінницька область (1023) затримання (4350) СБУ (12925) державна зрада (1713) ГРУ (89)


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Топ коментарі
+49
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17.11.2022 09:55
+30
Колишні радянські офіцери, за невеликим виключенням, - яскраво виражена антиукраїнська мерзота. Отримують від України гарні пенсії за свою нікчемну службу і всіма фібрами своєї дрібної комуняцькоі душі ненавидять Україну і українців. З ними потрібно щось робити.
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17.11.2022 10:04
+21
Почему этих сук не уничтожают на месте???
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17.11.2022 09:59
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17.11.2022 09:55 Відповісти
За що ж так поблажливо - на довічне його хай як та білка в колесі дінамомашину крутить, буде знати як тяжко світло здобути
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17.11.2022 10:08 Відповісти
так, але виключно після допитів.
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17.11.2022 10:24 Відповісти
Український суд самий "гуманний" у світі до колобрантів та війскових злочинців.... якщо тому що з танку стріляв по житлових будинках дали 12 років то цьому скорійше за все умовно й домашній "арешт" дадуть. Там відсотків 20% мінімум суддів чекають на рашистів.....
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17.11.2022 11:12 Відповісти
Почему этих сук не уничтожают на месте???
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17.11.2022 09:59 Відповісти
А еще компенсацию ущерба хорошо бы проводить за счет, в том числе, близких родственников.
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17.11.2022 10:08 Відповісти
Коли вже цих мерзот прилюдно страчувати почнуть???
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17.11.2022 10:01 Відповісти
Паскуда...
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17.11.2022 10:02 Відповісти
Прив'яжить його до тієї підстанції і видійдить.
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17.11.2022 10:03 Відповісти
Колишні радянські офіцери, за невеликим виключенням, - яскраво виражена антиукраїнська мерзота. Отримують від України гарні пенсії за свою нікчемну службу і всіма фібрами своєї дрібної комуняцькоі душі ненавидять Україну і українців. З ними потрібно щось робити.
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17.11.2022 10:04 Відповісти
совкодрочеры мрази подкацапные за три лишних рубля и мать родную убьют
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17.11.2022 10:10 Відповісти
А скільки ж їх в 70-80і по Україні розселилося. Ойойой
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17.11.2022 10:21 Відповісти
Больше всего их приехало в 1988-1989 годах, когда Западную группу войск с Германии перевезли в Украину.
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17.11.2022 10:47 Відповісти
ГСВГ
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17.11.2022 11:03 Відповісти
це населення Крима з таких та іх свіноматок складається
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17.11.2022 12:26 Відповісти
В тюрьму на пожиттєве і сказати співкаменикам за що сидить
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17.11.2022 10:04 Відповісти
Эта фигня будет продолжаться пока не начнут в камерах "вешаться" или погибать при попытке к бегству, с последующим доходчивым освещением этого по ТВ для оставшихся на воле коллег. На войне соплям не место.
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17.11.2022 10:05 Відповісти
Гильотина хорошо вправляет мозги особо смышленым.
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17.11.2022 10:06 Відповісти
Вимкнення світла через ворожі обстріли вивільняють якусь дещицю часу. Думаю легко зібрались би групи людей, ладні провести ті хвилини в товаристві спійманих корегувальників. В якості аніматорів ,наприклад. Які б цікаві конкурси виникли б!! Йолкі ж скоро...
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17.11.2022 10:06 Відповісти
Завалить этого петуха на месте , при попытке к бегству. Утром в Днепре уже трое пострадавших отналета , один ребенок 15 лет, а этот питор 7 лет отсидит и выйдет
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17.11.2022 10:09 Відповісти
тільки хотіла спитати, а як же русня здогадується де в нас і що знаходиться, ніде ж ніяких координат таких немає, а вони знають..., і не ракети вони накопичують, а інформацію про всі потрібні об'єкти, а ми за 8 місяців не змогли вирахувати їхніх агентів...
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17.11.2022 10:10 Відповісти
Переписка куратора аля Вермахт "мы знали что вы смышлёный человек" ...Бо несмишленних в самих 130 000 000 дол...бів
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17.11.2022 10:16 Відповісти
І що, б...ь, знову портновські консерви дадуть 5 років умовно? Хіба не знайдеться серед оперативників того, хто не втримає цю сволоту, коли вона просковзнеться і об щось ненароком тріснеться з летальними наслідками
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17.11.2022 10:16 Відповісти
При попытке оказать сопротивление - выстрелы по коленным чашечкам до полного раздробления, чтобы никакая операция не помогла. И никакие гуманитарные организации пристебаться не смогут
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17.11.2022 10:20 Відповісти
серед колишніх військових, ментів, працівників спецслужб найбільше зрадників - вони часто живуть спогадами про ''былое вяличие"совка
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17.11.2022 10:29 Відповісти
"задержан"

Разок-другой таких чпокнуть на месте, типа сам виноват - пытался сбежать, потом организовать об этом побольше новостей в СМИ и может поубавилось бы желающих таким заниматься.
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17.11.2022 10:42 Відповісти
Все разрушенные энергосистемы критической инфраструктуры были разрушены только путём наводок предателей и колаборантов !!!!
И далее пока не будут все выловлены и наказаны - российские ракеты будут разрушать инфраструктуру.
единствено это усилить в несколько раз ПВО и устанавливать вблизи самых важных стратегических обьектов
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17.11.2022 11:12 Відповісти
Да....по тяговым подстанциям целятся....сейчас бы пригодилась сотня две паровозов ИС , товарища Сталина.
Кинул угля и вперед.
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17.11.2022 11:37 Відповісти
Без предателей, наносимый Украине ущерб был бы гораздо ниже.
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17.11.2022 11:55 Відповісти
В петлю ******** немедля................................................................................................................................................................................вот же ******......и по ходу за бабло падло.....................
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17.11.2022 12:04 Відповісти
Чи не начасі бува закрити в Україні всі ці Телеграмканали?
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17.11.2022 12:38 Відповісти
на ЖД путЯ...

пипец, грамотный рюзьге Изыка...)) быдло гэбешное, тьфу.
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17.11.2022 12:55 Відповісти
Пропоную крім кримінальної відповідальності ввести матеріальну віповідальність. Щоб зрадник і його сім'я несла матеріальну відповідальність , повна конфіскація нерухомості , інших матеріальних цінностей і трудова повинність для відшкодування збитків Україні , поки не виплатить всю шкоду. Думаю , що його внуки і правнуки будуть працювати, відробляючи збитки. І позбавлення всіх громадянських прав його і членів його сім'ї. (громадянства , пенсій , безплатного медичного лікування , навчання (враховуючи дит. садки і школу).
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17.11.2022 13:48 Відповісти
Привяжите его к ракете и запустите в Кремль.
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17.11.2022 14:17 Відповісти
 
 