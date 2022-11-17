Наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами: пошкоджено будинок, є поранені. ФОТОрепортаж

Обстрілів зазнали 4 населених пункти. Поліція зібрала докази воєнного злочину рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.



"Ворог здійснив сім вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, села Переїзне, Времівка. Рашисти били по мирному населенню з РСЗВ "Град", артилерії, мінометів, танків. Пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті та Переїзному", - йдеться у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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