Українським воїнам на позиції, де постійно криють "ГРАДами", терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Українські воїни на Донецькому напрямку, де наразі йдуть найзапекліші бої з російськими окупантами, мають постійні потреби.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново! Приєднуйтесь, будь ласка, бо ситуація на фронті важка. Дуже пекельний донецький напрямок. Тривають важкі бої ..
Багато наших втрат і дуже багато поранених.
Є термінові потреби. Посилки на фронт відправляємо кожного дня.
На позицію, де постійно криють ГРАДами, потрібні:
Дрони Мавік 3 комбо, ціна -115 тис.
Приціли, ціна - 26 тис., тепловізори, ціна - 57 тис., також спальники, каремати, рації, планшети
Є терміновий рахунок на 168 тис. для закупівлі необхідного для розвідників
За тиждень купила та відправили
Два дрони Аутел - 105 тис. та 60 тис.
4 приціли - 104 тис.
4 планшети - 24 тис.
Два тепловізори 52 тис. та 51 тис.
Генератор - 40 тис.
Радіо сканер - 60 тис.
Спальники 28 штук - 6800 грн та 17000 грн
Відправили 17 посилок на фронт, крім купленого ще флісові кофти, ліки, балаклави, тактичні окуляри, турнікети , шапки. Завтра відправляємо допомогу в шпиталі. Фото не всі, бо все дуже важко доставити на фронт, треба час
Дуже прошу приєднатися до допомоги
Хто як може 5-30-100 грн, кожна копійка, допопомога
Пайпал
5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
4149499374344032 приват
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253і" - закликала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
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Не вкрали?
Резнікову, через «державні питання», про МН17, немає коли на дрібниці відволікатися разом із шмигалем!!
Якась допомога та потреби ЗСУ, це не для нього, не їх рівень!!!
Це і є реальність УРА-відосиків Резнікова-Шмигаля щодо забезпечення ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ тим на, що Волонтери щоденно, як бджоли зносять гроші !!!
Якщо Украінці під час війни роблять це без влади, то на чорта така купа дармоїдів на гроші з податків утримується!?!?!
А критикана пропоную для початку перевести Юсуповій хоч копійку.
І не треба з неї ліпити святу....
буду дублювати свій комент стільки, скільки буде потрібно для критиканів.
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це лише держава повинна робити, кричати, що в них все є і їм нічого в людей брати, рахувати зарплату, яку отримують військові, що волонтери не там і не те купляють, тицяти пальцями в інших на всі боки.
Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.
Коли люди вам переводять гроші то хоча б відповідайте що вони дійши або просто "Дкую".
І не сприймайте ці кошти як належне, або те що ви велика "волнтерка" і у вас немає часу на такі слова.
Осоливо коли люди віддають останнє.
Я відслав вам кошти на Пей Пал і все, тиша ...
Більше не ризикую...
Ваші картинки в неті це таке....
Те, що кошти дійшли ясно по списанню. За добрі вчинки не чекають подяк. Їх роблять тихо і нічого за це не чекають та не вимагають. Бо вимагати подяки, та навіть думати про це - гріх.
Жлобам меньше треба триндіти!
Волонтерам - респект, Юсуповій - тим більше!