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Новини Фото Волонтери для армії
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Українським воїнам на позиції, де постійно криють "ГРАДами", терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українські воїни на Донецькому напрямку, де наразі йдуть найзапекліші бої з російськими окупантами, мають постійні потреби.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново! Приєднуйтесь, будь ласка, бо ситуація на фронті важка. Дуже пекельний донецький напрямок. Тривають важкі бої ..

Багато наших втрат і дуже багато поранених.

Є термінові потреби. Посилки на фронт відправляємо кожного дня.

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На позицію, де постійно криють ГРАДами, потрібні:

Дрони Мавік 3 комбо, ціна -115 тис.

Приціли, ціна - 26 тис., тепловізори, ціна - 57 тис., також спальники, каремати, рації, планшети

Є терміновий рахунок на 168 тис. для закупівлі необхідного для розвідників

За тиждень купила та відправили

Два дрони Аутел - 105 тис. та 60 тис.

4 приціли - 104 тис.

4 планшети - 24 тис.

Два тепловізори 52 тис. та 51 тис.

Генератор - 40 тис.

Радіо сканер - 60 тис.

Спальники 28 штук - 6800 грн та 17000 грн

Відправили 17 посилок на фронт, крім купленого ще флісові кофти, ліки, балаклави, тактичні окуляри, турнікети , шапки. Завтра відправляємо допомогу в шпиталі. Фото не всі, бо все дуже важко доставити на фронт, треба час

Дуже прошу приєднатися до допомоги

Хто як може 5-30-100 грн, кожна копійка, допопомога

Пайпал

[email protected]

5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

4149499374344032 приват

Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 01Посилання на Банку

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Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 02Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253і" - закликала Юсупова.

Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 03
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 04
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 05
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 06
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 07
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 08
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 09
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 10
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 11
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 12
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 13
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 14
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 15
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 16
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 17
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 18
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 19
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 20
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 21
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 22
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 23
Українським воїнам на позиції, де постійно криють ГРАДами, терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова 24

Автор: 

благодійність (575) допомога (8436) волонтери (1339) ЗСУ (7658) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+8
+500 грн
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17.11.2022 18:44 Відповісти
+7
В тих гандурасиків не просити треба а витрушувати!!!
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17.11.2022 19:19 Відповісти
+6
Поки нададуть.....хлопцям зараз потрібно.
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17.11.2022 19:28 Відповісти
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17.11.2022 18:44 Відповісти
А Зєля де?
Не вкрали?
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17.11.2022 18:56 Відповісти
В Суркіса, Шуфрича, Ахметова і в інших злодіїв трохи просіть!
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17.11.2022 19:03 Відповісти
В тих гандурасиків не просити треба а витрушувати!!!
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17.11.2022 19:19 Відповісти
Поки нададуть.....хлопцям зараз потрібно.
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17.11.2022 19:28 Відповісти
+
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17.11.2022 19:29 Відповісти
Добре, що Украінці-Патріоти піклуються про НАГАЛЬНІ потреби Захисникам України!
Резнікову, через «державні питання», про МН17, немає коли на дрібниці відволікатися разом із шмигалем!!
Якась допомога та потреби ЗСУ, це не для нього, не їх рівень!!!
Це і є реальність УРА-відосиків Резнікова-Шмигаля щодо забезпечення ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ тим на, що Волонтери щоденно, як бджоли зносять гроші !!!
Якщо Украінці під час війни роблять це без влади, то на чорта така купа дармоїдів на гроші з податків утримується!?!?!
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17.11.2022 20:21 Відповісти
зроблю обов'язковий щомісячний платіж в банк в ще трішки кину.
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17.11.2022 20:26 Відповісти
Від вказаних полум"яним волонтером багатосоттисячних сум треба відняти 30%,це гонорар цих самих полум"яних...
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17.11.2022 20:26 Відповісти
Поправлю -не 30 а 20, відповідно о закону "Про Благодійну діяльність і благодінйні організації".
А критикана пропоную для початку перевести Юсуповій хоч копійку.
І не треба з неї ліпити святу....
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17.11.2022 22:20 Відповісти
+
буду дублювати свій комент стільки, скільки буде потрібно для критиканів.

А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це лише держава повинна робити, кричати, що в них все є і їм нічого в людей брати, рахувати зарплату, яку отримують військові, що волонтери не там і не те купляють, тицяти пальцями в інших на всі боки.

Виглядає як активна спроба спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.

Юсупова з 14 року опікується воїнами. Вона робить добру справу.
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17.11.2022 20:34 Відповісти
шановна пані юсупова,

Коли люди вам переводять гроші то хоча б відповідайте що вони дійши або просто "Дкую".
І не сприймайте ці кошти як належне, або те що ви велика "волнтерка" і у вас немає часу на такі слова.
Осоливо коли люди віддають останнє.
Я відслав вам кошти на Пей Пал і все, тиша ...
Більше не ризикую...
Ваші картинки в неті це таке....
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17.11.2022 21:35 Відповісти
Боже, ви серйозно? Якщо вам треба її подяка- зайдіть в її фейсбук, там вона часто дякує всім, хто в такий важкий час робить , що може. Крім того, у банків ще нема такої фунціїї, щоб кожному, хто перерахував кошти, назад йшло "дякую".
Те, що кошти дійшли ясно по списанню. За добрі вчинки не чекають подяк. Їх роблять тихо і нічого за це не чекають та не вимагають. Бо вимагати подяки, та навіть думати про це - гріх.
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17.11.2022 22:59 Відповісти
І я особисто дякую, що ви знайшли можливість перерахувати кошти, і маю надію, що така можливість та бажання робити добрі справи будуть з вами завжди. Кожна добра справа не лише для інших, це, й для себе, для своєї душі і своєї совісті.
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17.11.2022 23:28 Відповісти
Відправив
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17.11.2022 21:42 Відповісти
+
Жлобам меньше треба триндіти!
Волонтерам - респект, Юсуповій - тим більше!
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17.11.2022 23:18 Відповісти
+5к грн.
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17.11.2022 23:37 Відповісти
Відправили своїм мавік-3 із збросом нової розробки... та тепловізор на 1500 метрів... Сброс унікальний і перевірений. Розробили сами в нашому інституті....
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18.11.2022 00:02 Відповісти
+
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18.11.2022 01:15 Відповісти
Вже рік допомагаю Юсуповій як можу. Але не знаю , чи повідомляла Юсупова президенту Зеленському про те , що українським воїнам на позиціях які постійно криють ГРАДами , потрібні дрони , приціли , тепловізори , ще флісові кофти, ліки, балаклави, тактичні окуляри, турнікети , шапки ? Хто знає ? Мовчання - знак згоди.
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18.11.2022 13:33 Відповісти
+
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18.11.2022 20:55 Відповісти
У ЗЕЛЕНСКОГО И Ко ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США НА СЧЕТАХ !!!
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18.11.2022 22:23 Відповісти
 
 