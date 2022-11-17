Українським воїнам на позиції, де постійно криють "ГРАДами", терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українські воїни на Донецькому напрямку, де наразі йдуть найзапекліші бої з російськими окупантами, мають постійні потреби.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново! Приєднуйтесь, будь ласка, бо ситуація на фронті важка. Дуже пекельний донецький напрямок. Тривають важкі бої ..

Багато наших втрат і дуже багато поранених.

Є термінові потреби. Посилки на фронт відправляємо кожного дня.

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На позицію, де постійно криють ГРАДами, потрібні:

Дрони Мавік 3 комбо, ціна -115 тис.

Приціли, ціна - 26 тис., тепловізори, ціна - 57 тис., також спальники, каремати, рації, планшети

Є терміновий рахунок на 168 тис. для закупівлі необхідного для розвідників

За тиждень купила та відправили

Два дрони Аутел - 105 тис. та 60 тис.

4 приціли - 104 тис.

4 планшети - 24 тис.

Два тепловізори 52 тис. та 51 тис.

Генератор - 40 тис.

Радіо сканер - 60 тис.

Спальники 28 штук - 6800 грн та 17000 грн

Відправили 17 посилок на фронт, крім купленого ще флісові кофти, ліки, балаклави, тактичні окуляри, турнікети , шапки. Завтра відправляємо допомогу в шпиталі. Фото не всі, бо все дуже важко доставити на фронт, треба час

Дуже прошу приєднатися до допомоги

Хто як може 5-30-100 грн, кожна копійка, допопомога

Пайпал

[email protected]

5375411504293973 Монобанк , Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

4149499374344032 приват

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253і" - закликала Юсупова.











































