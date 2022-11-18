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Росіяни вдарили з РСЗВ по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки, лінію електропередач. ФОТОрепортаж

Уночі російські окупаційні війська завдали ударів з РСЗВ по Нікополю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни вдарили з РСЗВ по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки, лінію електропередач 01

"Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

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"Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки. У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.


Росіяни вдарили з РСЗВ по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки, лінію електропередач 02
Росіяни вдарили з РСЗВ по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки, лінію електропередач 03

обстріл (29105) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1236) Дніпропетровська область (3848)


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Цілоспрямовано вдарили по будинках громадян, то які ж вони росіяни?, Вони жахливі терористи!
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18.11.2022 08:19 Відповісти
русня синонім слова терорист.
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18.11.2022 08:41 Відповісти
 
 