Росіяни вдарили з РСЗВ по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки, лінію електропередач. ФОТОрепортаж

Уночі російські окупаційні війська завдали ударів з РСЗВ по Нікополю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

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"Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки. У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.





